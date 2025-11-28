Kartal Gazetesi

Kartal Gazetesi

Kasım 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı: Geçinmek Artık Daha Da Zor

Kasım 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı: Geçinmek Artık Daha Da Zor

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Kasım 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı: Geçinmek Artık Daha Da Zor

TÜRK-İŞ’e göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı kasım ayında 29.828 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 97.159 TL’ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 38.752 TL olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ Konfederasyonu, çalışanların geçim koşullarındaki değişimi ortaya koymak amacıyla her ay düzenli olarak yayımladığı açlık–yoksulluk araştırmasının Kasım 2025 sonuçlarını açıkladı. Temel gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi ve barınmadan ulaşıma kadar tüm gider kalemlerindeki yükseliş, geçim baskısını bir kez daha gözler önüne serdi.

AÇLIK SINIRI 30 BİN TL’YE DAYANDI

Araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken asgari aylık gıda harcaması 29.827,78 TL oldu. Bu tutar, açlık sınırının kasım ayı itibarıyla 30 bin TL seviyesine yaklaştığını ortaya koyuyor.

YOKSULLUK SINIRI 97 BİN TL’Yİ AŞTI

Gıda harcamalarının yanı sıra kira, fatura, ulaşım, eğitim ve sağlık giderlerinin eklenmesiyle dört kişilik bir ailenin aylık yoksulluk sınırı 97.158,89 TL olarak hesaplandı. Bu rakam, bir hanenin insana yakışır bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli toplam geliri ifade ediyor.

BEKÂR ÇALIŞANIN YAŞAM MALİYETİ 38 BİN TL’Yİ GEÇTİ

Kasım ayında bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 38.751,69 TL olarak belirlendi. Mevcut asgari ücretin 22.104,67 TL olduğu dikkate alındığında, bir çalışan için oluşan 16.648 TL’lik fark, geçim sıkıntısının ne kadar derinleştiğini ortaya koyuyor.

MUTFAK ENFLASYONU YÜZDE 4,98 ARTTI

TÜRK-İŞ’in hesaplamasına göre “mutfak enflasyonu”nda kasım ayı itibarıyla şu değişimler yaşandı:

  • Aylık artış: %4,98
  • 12 aylık artış: %45,07
  • Yıllık ortalama artış: %40,27
  • Ocak–Kasım artışı: %41,48

Gıda fiyatlarındaki yükseliş, aile bütçesi üzerindeki baskının devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

TÜRK-İŞ: DAR GELİRLİ ENFLASYONUN NEDENİ DEĞİL, MAĞDURU

Konfederasyon, açıklamasında dar ve sabit gelirli kesimlerin enflasyon karşısında giderek yoksullaştığını vurgulayarak, yalnızca enflasyon oranında yapılacak ücret artışlarının mevcut sorunları çözmeyeceğine dikkat çekti. TÜRK-İŞ’e göre temel ihtiyaçlara erişimin iyileştirilmesi için kapsamlı ekonomik ve sosyal politikaların hızla devreye alınması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

