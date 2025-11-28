Kasım 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı: Geçinmek Artık Daha Da Zor

TÜRK-İŞ’e göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı kasım ayında 29.828 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 97.159 TL’ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 38.752 TL olarak hesaplandı.
TÜRK-İŞ Konfederasyonu, çalışanların geçim koşullarındaki değişimi ortaya koymak amacıyla her ay düzenli olarak yayımladığı açlık–yoksulluk araştırmasının Kasım 2025 sonuçlarını açıkladı. Temel gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi ve barınmadan ulaşıma kadar tüm gider kalemlerindeki yükseliş, geçim baskısını bir kez daha gözler önüne serdi.
Araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken asgari aylık gıda harcaması 29.827,78 TL oldu. Bu tutar, açlık sınırının kasım ayı itibarıyla 30 bin TL seviyesine yaklaştığını ortaya koyuyor.
Gıda harcamalarının yanı sıra kira, fatura, ulaşım, eğitim ve sağlık giderlerinin eklenmesiyle dört kişilik bir ailenin aylık yoksulluk sınırı 97.158,89 TL olarak hesaplandı. Bu rakam, bir hanenin insana yakışır bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli toplam geliri ifade ediyor.
Kasım ayında bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 38.751,69 TL olarak belirlendi. Mevcut asgari ücretin 22.104,67 TL olduğu dikkate alındığında, bir çalışan için oluşan 16.648 TL’lik fark, geçim sıkıntısının ne kadar derinleştiğini ortaya koyuyor.
TÜRK-İŞ’in hesaplamasına göre “mutfak enflasyonu”nda kasım ayı itibarıyla şu değişimler yaşandı:
Gıda fiyatlarındaki yükseliş, aile bütçesi üzerindeki baskının devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.
Konfederasyon, açıklamasında dar ve sabit gelirli kesimlerin enflasyon karşısında giderek yoksullaştığını vurgulayarak, yalnızca enflasyon oranında yapılacak ücret artışlarının mevcut sorunları çözmeyeceğine dikkat çekti. TÜRK-İŞ’e göre temel ihtiyaçlara erişimin iyileştirilmesi için kapsamlı ekonomik ve sosyal politikaların hızla devreye alınması gerekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ekim ayında aylık bazda yüzde 0,19, yıllık bazda ise yüzde 34,85 arttı. Endeksin alt kalemlerinde ulaştırmadan gayrimenkule kadar birçok hizmet grubunda yükseliş görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Hizmet sektörünün maliyet değişimlerini gösteren endeks, aylık sınırlı artışa rağmen yıllık bazda yüksek […]
En düşük emekli maaşının 16.881 TL olduğu sistemde gözler 3 Aralık’ta açıklanacak Kasım enflasyonuna çevrildi. Uzmanlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı %12 ile %14 aralığında şekillenebilir; beş aylık enflasyon farkı ise bu hafta netleşmeye başlayacak. Türkiye’de milyonlarca emeklinin maaş hesaplarını doğrudan etkileyecek ocak zammı için kritik süreç başladı. Kasım ayının tamamlanmasına günler kalırken […]
Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret zammına ilişkin uzman görüşleri netleşmeye başladı. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, 2026 asgari ücreti için en güçlü tahmin aralığını açıkladı. Asgari ücret zammına dair beklentiler yoğunlaşırken milyonlarca çalışan gözünü aralık ayında başlayacak kritik görüşmelere çevirdi. Uzmanlardan art arda tahminler gelirken, son değerlendirme TOBB […]
Et ve Süt Kurumu ile PERDER arasında yapılan anlaşma kapsamında İstanbul’da dana kıyma 485 TL, dana kuşbaşı 510 TL ve tereyağı 384 TL’ye sabitlendi. Uygulama, yıl sonuna kadar onlarca market zincirinde geçerli olacak. İstanbul’da temel gıda fiyatlarını dengelemeye yönelik önemli bir adım daha atıldı. Artan maliyetler karşısında tüketiciyi korumayı amaçlayan Et ve Süt Kurumu (ESK) […]
BİM, 5 Aralık 2025 Cuma günü itibarıyla geçerli geniş kapsamlı Aktüel ürün kataloğunu yayımladı. Ayakkabılıklardan televizyona, oyuncaklardan kırtasiye ürünlerine kadar uzanan büyük kampanya sosyal medyada şimdiden gündem oldu. Türkiye’nin en çok takip edilen market kampanyalarından biri olan BİM Aktüel, Aralık ayının ilk haftasında yine dopdolu bir katalogla tüketicilerin karşısına çıkıyor. 5 Aralık Cuma’dan itibaren satışa […]
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, geçici koruma statüsündeki yabancılardan sağlık hizmeti ve ilaçlar için katılım payı alınması zorunlu hale getirildi. Yeni uygulama, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek. Türkiye’de geçici koruma statüsü kapsamında ücretsiz verilen bazı sağlık hizmetleri için önemli bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, bugüne kadar temel ve acil sağlık hizmetlerinden katılım […]