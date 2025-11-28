Arka Sokaklar’da Yeni Bir Tehlike: Durul Bazan Diziye Katılıyor

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümünde ünlü oyuncu Durul Bazan’ı ağırlıyor. Bazan, suç dünyasının karanlık yüzünü temsil eden “Adem Ağa” karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Türk televizyonunun en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar, bu hafta yine gündem yaratacak bir bölümle ekrana geliyor. Sevilen oyuncu Durul Bazan, dizide büyük etki yaratacak “Adem Ağa” karakteriyle kadroya konuk oluyor. Hikâyeye yeni bir gerilim ve çatışma dinamiği katacak olan karakter, hem polis ekibini hem de yeraltı dünyasını derinden sarsacak bir rol üstleniyor.

ADEM A ĞA: SU Ç DÜNYASININ EN TEHL İKELİ İSİMLERİNDEN BİRİ

Yeni bölümde Durul Bazan’ın hayat verdiği Adem Ağa, yeraltı dünyasında söz sahibi, acımasız ve stratejik hamleleriyle öne çıkan bir isim olarak tanıtılıyor. Kurduğu organize yapı sayesinde büyük bir güce ulaşmış olan Adem Ağa, hem polis için hem de rakip suç örgütleri için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

CEVHER VE ADEM AĞA İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

Bölümün öne çıkan sahnelerinden biri, Adem Ağa ile Cevher’in yüz yüze geldiği an olacak. Bu karşılaşma, iki karakter arasında gerilim dolu bir çatışmanın fitilini ateşleyecek. İlk temasın ardından ekipte alarm zilleri çalacak ve Arka Sokaklar ekibi yeni bir mücadeleye hazırlanacak.

RIZA BABA VE EKİBİ İ Ç İN ZORLU BİR D ÖNEM BA ŞLIYOR

Adem Ağa’nın sahneye çıkışı, ekip için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Rıza Baba ve ekibi, suç ağının derinliklerine uzanan bu yeni tehdit karşısında daha dikkatli, daha planlı ve daha kararlı hareket etmek zorunda kalacak.

Kaynak: Haber Merkezi