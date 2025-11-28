Kartal Gazetesi

Kartal Gazetesi

Esenyurt'ta Otele Pimli El Bombası Atıldı! Polis Kaçan Şüphelilerin Peşinde

Esenyurt’ta Otele Pimli El Bombası Atıldı! Polis Kaçan Şüphelilerin Peşinde

Yayınlanma:
Dilara Keskin Yönetici
Esenyurt’ta Otele Pimli El Bombası Atıldı! Polis Kaçan Şüphelilerin Peşinde

İstanbul Esenyurt’ta bir otele pimi çekilmiş el bombası atıldı. Patlamayan bomba ekipler tarafından etkisiz hale getirilirken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Esenyurt’ta sabah saatlerinde büyük paniğe yol açan bir olay yaşandı. Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir otele pimi çekili halde el bombası atıldı. Şans eseri patlamayan bomba, kısa sürede gelen ekipler tarafından kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi. Olay, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemlerinin alınmasına neden oldu.

BOMBA OTELİN ÖNÜNE ATILDI

Görgü tanıklarının ifadesine göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından atılan el bombası, otelin giriş kısmına düştü ancak infilak etmedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

EKİPLER BOMBAYI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Bölgeye hızla ulaşan polis, çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak giriş-çıkışları kontrol altına aldı. Bomba imha ekipleri, pimi çekilmiş halde bulunan el bombasını kontrollü biçimde etkisiz hale getirdi. Olay sırasında yaralanan olmazken otelde kısa süreli panik yaşandı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kaçış güzergâhı araştırılırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

