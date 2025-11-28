İstanbul’da Sahil Karavanlarla Doldu! Halk İsyan Etti: “Sahili Kullanmamız Engelleniyor”

Beylikdüzü Dereağzı sahilinde yaklaşık 700 karavanın park etmesi vatandaşların tepkisine yol açtı. Mahalle sakinleri, sahilin adeta karavan mahallesine dönüştüğünü ve alanı kullanamaz hâle geldiklerini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde son aylarda hızla artan karavan yoğunluğu, sahil hattında büyük bir sorun hâline geldi. Dereağzı Mahallesi’nde yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil şeridine park edilen yüzlerce karavan, bölge halkının tepkisine neden oldu. Sahilin büyük bölümünü kaplayan karavanlar, hem görüntü kirliliği hem de alanın işgal edilmesi nedeniyle vatandaşları çileden çıkardı.
Havadan görüntülenen sahil hattında 700’e yakın karavanın arka arkaya park ettiği görülüyor. Yılın özellikle kış döneminde daha fazla karavan sahibinin bölgeye geldiği belirtilirken, bazı kullanıcıların karavanlarını uzun süre burada bırakarak alanı kalıcı bir yaşam alanına çevirdiği iddia ediliyor.
Mahalle sakinleri, sahilin artık halka açık bir alan olmaktan çıkıp “karavan mahallesi”ne dönüştüğünü söylüyor.
Bölgede yaşayan Ali Öksüz, karavanların kontrolsüz biçimde park edilmesinden dolayı sahilden yararlanamadıklarını belirterek şu sözlerle duruma tepki gösterdi:
Öksüz, karavanların başka bir alana yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve yetkililerden acil çözüm talep etti.
Vatandaşlar, sahilin çöp içinde kaldığını, araçların her yere gelişigüzel park edildiğini ve kamuya ait alanın işgal edildiğini belirtiyor. Ücret ödemeden park edilen karavanların hem çevreye hem de kamu düzenine zarar verdiği savunuluyor.
Öksüz ayrıca bölgede olası bir deprem riskine dikkat çekerek karavan sahiplerinin bu alanı güvenli bir park yeri olarak tercih etmesinin yanlış bir algı olduğunu ifade etti.
Bölgede yaşayanlar, birkaç yıl önce yalnızca birkaç karavanın park ettiği sahilin artık tamamen dolduğunu, karavan sayısının yaklaşık 700’e ulaştığını belirtiyor. Bu yoğunluğun özellikle hafta sonları sahili kullanmak isteyen aileler için ciddi bir engel oluşturduğu dile getiriliyor.
Mahalle sakinleri, karavanların kontrollü bir alanda toplanmasını, sahilin ise halk kullanımına yeniden açılmasını istiyor. Konuyla ilgili resmi bir adım atılıp atılmayacağı ise merak konusu.
Kaynak: Haber Merkezi
