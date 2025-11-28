Kartal Gazetesi

Anasayfa » Genel » Belediye Aracıyla Kızına Eşya Taşıyan Zabıta Müdürü Görevden Alındı!

Belediye Aracıyla Kızına Eşya Taşıyan Zabıta Müdürü Görevden Alındı!

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Belediye Aracıyla Kızına Eşya Taşıyan Zabıta Müdürü Görevden Alındı!

Kocaeli Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürü Zafer Uyar’ın belediye aracını kızının eşyalarını taşımak için kullandığı belirlendi. Müfettiş raporuyla usulsüzlük doğrulanınca Uyar hakkında disiplin süreci başlatıldı ve görevinden uzaklaştırıldı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde belediyeye ait araçların şahsi işlerde kullanıldığı iddiaları uzun süredir gündemdeydi. Tartışmalar, Zabıta Müdürü Zafer Uyar’ın kızının eşyalarını belediye aracıyla taşıdığına dair görüntülerin ortaya çıkmasıyla resmiyet kazandı. Müfettiş incelemesinin ardından usulsüzlük doğrulanınca Uyar, disiplin soruşturması kapsamında görevden alındı.

İLK İDDİA CHP’Lİ MECLİS ÜYELERİNDEN GELDİ

Konuyu ilk gündeme taşıyan CHP’li meclis üyeleri, şubat ayında Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve ilgili yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Belediye yönetimi o dönem iddiaları reddetmiş, meclis üyeleri ise konunun takipçisi olmayı sürdürmüştü.

MÜFETTİŞ RAPORU USULSÜZLÜĞÜ TESCİLLEDİ

Olayla ilgili yapılan detaylı incelemede müfettişler, zabıta müdürünün belediye personeli ve belediye aracını kişisel amaçlarla kullandığını doğrulayan bulgulara ulaştı. Rapor doğrultusunda disiplin süreci hızlandırıldı ve Zafer Uyar görevden uzaklaştırıldı.

“HEM PERSONELİ HEM ARACI KULLANARAK BURSA’YA EŞYA TAŞIDI”

CHP’li meclis üyesi Diren Eroğlu, olayın kayıt altına alındığını belirterek şunları söyledi:

  • “18 Temmuz 2024’te, mesai saatleri içinde üç zabıta personeliyle birlikte Uyar’ın, Bursa’da üniversitede okuyan kızının eşyalarını 41 AKS 791 plakalı belediye aracına yüklediğini tespit ettik.”
  • ÇAYIROVA HALKININ MALI ŞAHSİ İŞLERDE KULLANILAMAZ.”

Eroğlu, suç duyurusunu tüm meclis üyeleriyle birlikte Gebze Adliyesi’ne giderek yaptıklarını aktardı.

“BİZE İFTİRA DEDİLER, MİKROFONLARIMIZI KESTİLER”

CHP’li meclis üyesi Turan Ağaç ise sosyal medya paylaşımında, iddiaları dile getirdikleri dönemde engellendiklerini söyledi:

  • “Bu konuyu defalarca meclise taşıdık, bize iftira attığımız söylendi.”
  • “Mikrofonlarımız kapatıldı ama gerçekleri söylemekten vazgeçmedik.”
  • “Müfettiş raporuyla tüm iddialar doğrulandı ve görevden alma gerçekleşti.”

Ağaç, yaşananların ardından adaletin yerini bulduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

