Belediye Aracıyla Kızına Eşya Taşıyan Zabıta Müdürü Görevden Alındı!

Dikkat Çekenler 28 Kasım 2025

Cinayet, ölüm ve ağır şiddet temalarını konu alan “Çözülmemiş Davalar” isimli kutu oyunları, oyuncak mağazalarından kitapçılara kadar birçok noktada çocukların erişimine açık biçimde satılmaya devam ediyor. “Çöpteki Kadın Cesedi”, “Düğün Günü Cinayeti”, “Seri Katil Davası” gibi başlıklarla raflarda yer alan kutu oyunları, hem içerikleri hem de hedef kitlesi nedeniyle hukukçuların ve uzmanların tepkisini çekti. Antalya […]