Belediye Aracıyla Kızına Eşya Taşıyan Zabıta Müdürü Görevden Alındı!

Kocaeli Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürü Zafer Uyar’ın belediye aracını kızının eşyalarını taşımak için kullandığı belirlendi. Müfettiş raporuyla usulsüzlük doğrulanınca Uyar hakkında disiplin süreci başlatıldı ve görevinden uzaklaştırıldı.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde belediyeye ait araçların şahsi işlerde kullanıldığı iddiaları uzun süredir gündemdeydi. Tartışmalar, Zabıta Müdürü Zafer Uyar’ın kızının eşyalarını belediye aracıyla taşıdığına dair görüntülerin ortaya çıkmasıyla resmiyet kazandı. Müfettiş incelemesinin ardından usulsüzlük doğrulanınca Uyar, disiplin soruşturması kapsamında görevden alındı.
Konuyu ilk gündeme taşıyan CHP’li meclis üyeleri, şubat ayında Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve ilgili yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Belediye yönetimi o dönem iddiaları reddetmiş, meclis üyeleri ise konunun takipçisi olmayı sürdürmüştü.
Olayla ilgili yapılan detaylı incelemede müfettişler, zabıta müdürünün belediye personeli ve belediye aracını kişisel amaçlarla kullandığını doğrulayan bulgulara ulaştı. Rapor doğrultusunda disiplin süreci hızlandırıldı ve Zafer Uyar görevden uzaklaştırıldı.
CHP’li meclis üyesi Diren Eroğlu, olayın kayıt altına alındığını belirterek şunları söyledi:
Eroğlu, suç duyurusunu tüm meclis üyeleriyle birlikte Gebze Adliyesi’ne giderek yaptıklarını aktardı.
CHP’li meclis üyesi Turan Ağaç ise sosyal medya paylaşımında, iddiaları dile getirdikleri dönemde engellendiklerini söyledi:
Ağaç, yaşananların ardından adaletin yerini bulduğunu ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
