16 bin 881 TL MAAŞ ALAN SSK BAĞKUR EMEKLİSİ DİKKAT: 2026 Ocak Zammı İçin Rakam Geldi

En düşük emekli maaşının 16.881 TL olduğu sistemde gözler 3 Aralık’ta açıklanacak Kasım enflasyonuna çevrildi. Uzmanlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı %12 ile %14 aralığında şekillenebilir; beş aylık enflasyon farkı ise bu hafta netleşmeye başlayacak.

Türkiye’de milyonlarca emeklinin maaş hesaplarını doğrudan etkileyecek ocak zammı için kritik süreç başladı. Kasım ayının tamamlanmasına günler kalırken gözler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Şu an en düşük emekli maaşı 16.881 TL seviyesinde bulunurken, 2026’nın ilk zammı yılın son iki enflasyon açıklamasıyla netlik kazanacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE OCAKTA NE KADAR ZAM GÖRÜNÜYOR?

Emeklilerin aylıkları her yıl iki kez, altı aylık enflasyon oranına göre güncelleniyor. Temmuz–Ekim dönemine ait enflasyon farkı daha önce açıklanmış ve bu dört aylık dönemde zam oranı %10,25 olarak belirlenmişti. Piyasalarda Kasım ve Aralık aylarının sonuçları beklenirken hesaplamalar da şekillenmeye başladı.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet’e yaptığı değerlendirmede şu tahminleri paylaştı:

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon aralığını %31–33 olarak öngörüyor.

Bu hedefin gerçekleşmesi için Kasım ve Aralık aylarında enflasyonun aylık 2 puanın altında gelmesi gerekiyor.

Mevcut eğilim dikkate alındığında yılın %32,52 civarında tamamlanabileceğini belirten Yılmaz, bu senaryoda 6 aylık enflasyonun yaklaşık %13,58 seviyesinde oluşacağını ifade etti.

Bu tabloya göre ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanabilecek zam oranları şöyle:

Yıl sonu enflasyonu %31 olursa → %12,28 zam

%32 olursa → %13,14 zam

%33 olursa → %14 zam

Bu oranlara göre en düşük emekli maaşı olan 16.881 TL, ocakta yaklaşık:

18.950 TL – 19.241 TL bandına yükselmiş olacak.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Henüz 5 aylık enflasyon farkı kesinleşmedi.

Bunun için kritik veri:

Kasım ayı enflasyonu — 3 Aralık 2025 Çarşamba günü

Aralık ayı enflasyonu — 5 Ocak 2026 Pazartesi günü

Bu iki açıklamanın ardından ocak zammı resmiyet kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi