İzmir’de Dehşet: Sattığı Dana Yükleme Sırasında Saldırdı, 3 Çocuk Babası Adam Hayatını Kaybetti

İzmir’in Menderes ilçesinde besicilik ve taksi şoförlüğü yapan 41 yaşındaki Suat Aydın, satışını yaptığı danayı araca yüklerken hayvanın saldırısına uğradı. Boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Aydın, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İzmir’in Menderes ilçesinde hayvancılıkla uğraşan ve aynı zamanda taksi şoförlüğü yapan Suat Aydın’ın yaşamını yitirmesine neden olan olay, bölgede büyük üzüntü yarattı. Satışını yaptığı danayı kamyonete yüklemeye çalışan Aydın, hayvanın aniden saldırması sonucu ağır yaralandı. 41 yaşındaki üç çocuk babası adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, Menderes ilçesinde gerçekleşti. Suat Aydın, beslediği danalardan birini kasaba satmak üzere kamyonete yüklemeye başladı. Bu sırada dana aniden kontrolden çıkarak Aydın’a saldırdı. Hayvanın boynuz darbeleriyle yere düşen Aydın ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Aydın, hızla Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada durumu ağırlaşan Aydın, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi. Aydın’ın vefatı, hem meslektaşları hem de ilçe halkı arasında büyük üzüntüye neden oldu.
