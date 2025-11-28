Kartal Gazetesi

Sony'den Mobil Fotoğrafçılıkta Devrim: İlk 200 MP LYT-901 Sensörü Tanıtıldı

Sony’den Mobil Fotoğrafçılıkta Devrim: İlk 200 MP LYT-901 Sensörü Tanıtıldı

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Sony’den Mobil Fotoğrafçılıkta Devrim: İlk 200 MP LYT-901 Sensörü Tanıtıldı

Sony, akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirecek ilk 200 MP çözünürlüklü LYT-901 sensörünü tanıtarak Samsung’un uzun süredir domine ettiği yüksek çözünürlüklü kamera segmentine güçlü bir rakip olarak girdi.

Japon teknoloji devi Sony, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatacak 200 megapiksellik LYT-901 kamera sensörünü duyurdu. Üst seviye Android modellerine hitap edecek bu yeni donanım, sensör boyutu ve piksel yapısıyla Samsung’un ISOCELL serisine doğrudan meydan okuyor. Gelişmiş HDR, yapay zekâ destekli görüntü işleme ve kayıpsız yakınlaştırma gibi özellikler sayesinde LYT-901’in 2026’nın amiral gemisi telefonlarında fark yaratması bekleniyor.

SAMSUNG’UN HAKİMİYETİNE RAKİP: DAHA BÜYÜK SENSÖR, DAHA FAZLA IŞIK

Sony’nin yeni nesil LYT-901 sensörü, 1/1,12 inçlik geniş yapısı ve 0,7 mikronluk büyük pikselleriyle dikkat çekiyor. Bu boyut, Samsung’un Galaxy S25 Ultra’da kullandığı ISOCELL HP2 sensöründen daha büyük bir alana sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Daha geniş piksel yüzeyi özellikle düşük ışık ve karmaşık aydınlatma koşullarında daha fazla ışık alımına imkân tanıyarak görüntü kalitesini belirgin şekilde artırmayı amaçlıyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ İŞLEME VE 4 KATA KADAR KAYIPSIZ ZOOM

Sony, yeni sensöründe tüm piksel otomatik odaklama ve sensör içi 4x kayıpsız yakınlaştırma sunuyor.

Ayrıca yapay zekâ tabanlı “yeniden mozaikleme” algoritması sayesinde yakınlaştırma sırasında kaybolan detayların geri kazanıldığı belirtiliyor.

Sensörü öne çıkaran diğer özellikler arasında:

  • DCG-HDR ile tek karede gelişmiş dinamik aralık,
  • 100 dB üzeri performans sunan HF-HDR teknolojisi,
  • şük ışıkta daha doğal renk üretimi,
  • Daha hızlı odaklama yer alıyor.

İLK OLARAK OPPO VE VİVO’DA KULLANILACAK

Seri üretimi başlayan LYT-901’in, üreticilere gönderilmeye başlandığı bildirildi. Sensörün ilk olarak OPPO Find X9 Ultra ve vivo X300 Ultra modellerinde yer alacağı ifade ediliyor.

2026’da tanıtılacak üst seviye Android ekosisteminin büyük bölümünde Sony’nin bu yeni sensörünün kullanılması, mobil fotoğrafçılıkta standartları yukarı taşımaya hazırlanıyor.

SONY’NİN YENİ HAMLESİ MOBİL KAMERALARI NASIL ETKİLEYECEK?

Sony’nin 200 MP sensörle piyasaya giriş yapması, yıllardır Samsung’un liderliğinde ilerleyen yüksek çözünürlüklü akıllı telefon kameraları segmentinde rekabeti artıracak.

Uzmanlara göre LYT-901, hem sensör boyutu hem de HDR yetenekleri sayesinde özellikle video ve düşük ışık performansında kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

Kaynak: Haber Merkezi

