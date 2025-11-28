Sony’den Mobil Fotoğrafçılıkta Devrim: İlk 200 MP LYT-901 Sensörü Tanıtıldı

Sony, akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirecek ilk 200 MP çözünürlüklü LYT-901 sensörünü tanıtarak Samsung’un uzun süredir domine ettiği yüksek çözünürlüklü kamera segmentine güçlü bir rakip olarak girdi.
Japon teknoloji devi Sony, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatacak 200 megapiksellik LYT-901 kamera sensörünü duyurdu. Üst seviye Android modellerine hitap edecek bu yeni donanım, sensör boyutu ve piksel yapısıyla Samsung’un ISOCELL serisine doğrudan meydan okuyor. Gelişmiş HDR, yapay zekâ destekli görüntü işleme ve kayıpsız yakınlaştırma gibi özellikler sayesinde LYT-901’in 2026’nın amiral gemisi telefonlarında fark yaratması bekleniyor.
Sony’nin yeni nesil LYT-901 sensörü, 1/1,12 inçlik geniş yapısı ve 0,7 mikronluk büyük pikselleriyle dikkat çekiyor. Bu boyut, Samsung’un Galaxy S25 Ultra’da kullandığı ISOCELL HP2 sensöründen daha büyük bir alana sahip olmasıyla öne çıkıyor.
Daha geniş piksel yüzeyi özellikle düşük ışık ve karmaşık aydınlatma koşullarında daha fazla ışık alımına imkân tanıyarak görüntü kalitesini belirgin şekilde artırmayı amaçlıyor.
Sony, yeni sensöründe tüm piksel otomatik odaklama ve sensör içi 4x kayıpsız yakınlaştırma sunuyor.
Ayrıca yapay zekâ tabanlı “yeniden mozaikleme” algoritması sayesinde yakınlaştırma sırasında kaybolan detayların geri kazanıldığı belirtiliyor.
Sensörü öne çıkaran diğer özellikler arasında:
Seri üretimi başlayan LYT-901’in, üreticilere gönderilmeye başlandığı bildirildi. Sensörün ilk olarak OPPO Find X9 Ultra ve vivo X300 Ultra modellerinde yer alacağı ifade ediliyor.
2026’da tanıtılacak üst seviye Android ekosisteminin büyük bölümünde Sony’nin bu yeni sensörünün kullanılması, mobil fotoğrafçılıkta standartları yukarı taşımaya hazırlanıyor.
Sony’nin 200 MP sensörle piyasaya giriş yapması, yıllardır Samsung’un liderliğinde ilerleyen yüksek çözünürlüklü akıllı telefon kameraları segmentinde rekabeti artıracak.
Uzmanlara göre LYT-901, hem sensör boyutu hem de HDR yetenekleri sayesinde özellikle video ve düşük ışık performansında kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak.
Kaynak: Haber Merkezi
2026 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak kesinleşmesiyle, yurt dışından getirilen cep telefonları için zorunlu olan IMEI kayıt ücreti 45 bin 614 TL’den 57 bin 241 TL’ye yükseldi. Zam öncesi işlem yapmak isteyenlerin 31 Aralık 2025’e kadar başvuru yapması gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak kesinleşen yeniden değerleme oranı, yeni yılda […]
16 yaşındaki Adam Raine’in intiharı sonrası açılan davaya yanıt veren OpenAI, ChatGPT’nin genç üzerinde “doğrudan bir etkisi olmadığını” savunarak olayın sistemin amaç dışı kullanımından kaynaklandığını belirtti. Ailenin avukatı ise bu savunmayı “rahatsız edici” olarak nitelendirdi. Yapay zekâ destekli sohbet robotlarının kullanım alanı genişledikçe, bu teknolojilerin etik sınırları ve şirketlerin sorumluluğu yeniden gündeme geliyor. California’da 16 […]
Bilgisayar zamanla yavaşlayabilir; bu durum hem iş verimliliğini hem de kullanıcı deneyimini olumsuz etkiler. Ancak format atmak her zaman tek çözüm değildir. Aşağıdaki yöntemlerle bilgisayarın performansını artırmak mümkündür. Gereksiz Başlangıç Programlarını Kapatmak Bilgisayar açıldığında otomatik çalışan programlar sistemi yavaşlatabilir. Görev Yöneticisi üzerinden başlangıçta açılan uygulamaları kontrol edip gereksiz olanları devre dışı bırakmak performansı artırır. […]
Emekli Pilot Binbaşı İlker Tuncay: C-130 kazasında üç ihtimal öne çıkıyor Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 kargo uçağının Gürcistan’da düşmesiyle ilgili konuşan Emekli Pilot Albay İlker Tuncay, kazaya ilişkin üç teknik ihtimal üzerinde durdu. 20 askerimizin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan ve […]
Kartal Belediyesi, JCI (Junior Chamber International) Maltepe ve Kartal Kent Konseyi Deprem ve Afet Çalışma Grubu iş birliğinde düzenlenen “Afetlere Hazırlık ve Haberleşme Semineri”, Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu programda afet öncesi hazırlıklar, kriz anı yönetimi ve kesintisiz iletişim konuları ele alındı. Seminerin açılışında konuşan Kartal Kent Konseyi Başkanı Türkan Kurtulmaz […]
İnternet dünyasında faaliyet gösteren şirketler ve girişimciler için kritik öneme sahip olan alan adı kayıt ve web hosting hizmetlerinde İnetmar, sektörü sarsacak indirimli fiyatlarla dikkat çekiyor. Özellikle dövizdeki dalgalanmaların teknoloji maliyetlerini artırdığı bu dönemde, yerli hosting firması İnetmar’ın sunduğu ekonomik paketler, dijital dönüşüm sürecindeki işletmelere büyük avantaj sağlıyor. Rekor Kıran Alan Adı ve Hosting Fiyatları […]