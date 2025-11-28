Kartal Gazetesi

Derin Talu'dan tepki çeken sözler: "Kıskanç insanların hepsi çirkin ya da şişko"

Defne Samyeli ve Eren Talu’nun kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımında kullandığı ayrımcı ifadeler nedeniyle büyük tepki çekti. Talu’nun “Çirkin kızlarla arkadaş olmayın, kıskanç insanların hepsi çirkin ya da şişko” sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hande barlas Yönetici
Magazin dünyasında sık sık gündeme gelen Derin Talu, bu kez sosyal medya hesabında kullandığı ayrımcı ifadelerle tartışma yarattı. “Kıskançlık” üzerine yaptığı bir açıklamada çirkin ve şişman olarak nitelediği insanlara yönelik ifadeleri tepki topladı. Talu’nun açıklamaları sosyal medyada eleştirilerin odağı haline geldi.

“ÇİRKİN KIZLARLA ARKADAŞ OLMAYIN” SÖZLERİ OLAY OLDU

Talu, paylaştığı videoda arkadaş seçiminde dış görünüşe önem verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Etrafınızda kıskanç kişiler olmasını istemiyorsanız çirkin kızlarla arkadaş olmayın. Bu kadar basit.”

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirilirken, Talu’nun güzellik üzerinden ayrım yapması “dış görünüşçülük” ve “ayrımcılık” olarak yorumlandı.

“KISKANÇ İNSANLARIN HEPSİ ÇİRKİN YA DA ŞİŞKO”

Açıklamalarına devam eden Talu, kıskanç insanların fiziksel özelliklerine yönelik genelleme yaparak tepkilerin dozunu daha da artırdı:

“Kıskanç insanların hepsi çirkin ya da şişko.”

Bu sözler üzerine sosyal medyada kullanıcılar, Talu’nun ifadelerinin nefret içeren, küçümseyici ve ayrımcı olduğunu belirterek tepki gösterdi.

UYUŞTURUCU TESTİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Derin Talu, kısa süre önce ünlülere yönelik narkotik operasyonunda adının geçmesi üzerine uyuşturucu testi yaptırmış ve sonuçların negatif çıktığını duyurarak:

“Hayatımda hiç uyuşturucu denemedim ve kullanmadım.”

demişti. Bu açıklamasıyla gündeme gelen Talu, son paylaşımıyla yeni bir tartışma başlattı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Talu’nun sözleri:

Ayrımcılık

Nefret söylemi

Beden utandırma

Güzellik algısı üzerinden insanları sınıflandırma

gibi gerekçelerle yoğun şekilde eleştirildi. Pek çok kullanıcı genç ismin açıklamalarını “hakaret içerikli” ve “zararlı” olarak nitelendirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

