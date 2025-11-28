Enpara çöktü mü? 28 Kasım Cuma günü Enpara mobil uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor

28 Kasım Cuma günü Enpara mobil uygulamasında yaşanan erişim problemi, kullanıcıların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kısa sürede gündeme taşındı. Mobil uygulamada işlemlerin gerçekleştirilemediği, kullanıcıların hesaplarına giriş yapamadığı yönündeki bildirimler artarken, “Enpara çöktü mü?” sorusu günün en çok araştırılan başlıklarından biri oldu.
Kullanıcılar, öğle saatlerinde Enpara mobil uygulamasında teknik aksaklıklar yaşandığını belirtirken, özellikle giriş ekranında takılma, işlem yapılamama ve “hata” mesajı alınması gibi sorunlar rapor edildi.
Yaşanan teknik problem nedeniyle birçok müşteri, EFT, havale ve ödeme işlemlerini gerçekleştiremedi.
Sorunun ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda Enpara kullanıcısı erişim hatalarını paylaşarak uygulamaya ulaşamadığını dile getirdi.
Enpara destek ekipleri ise kullanıcıların mesajlarına yanıt vererek problemin farkında olduklarını ve teknik ekibin sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Bu tür erişim sorunlarının zaman zaman yoğunluk, sunucu bağlantı problemleri veya planlı/beklenmedik teknik bakım süreçleri nedeniyle yaşanabileceği ifade ediliyor.
Uygulamaya erişim sağlanamaması sonrası gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:
“Uygulamanızı kullanamıyoruz Enparacom farkında mısınız?”
“Enpara mobil uygulaması çöktü mü?”
“Giriş yapamıyorum, hata veriyor.”
“İşlem yapmak için bekliyorum, sistem hâlâ açılmıyor.”
Kullanıcıların büyük çoğunluğu, problemin en kısa sürede çözülmesini beklediklerini belirtti.
Teknik aksaklığın ne zaman tamamen giderileceği konusunda net bir açıklama yapılmazken, Enpara’nın sorunun gün içinde çözülmesi için çalışma yürüttüğü aktarıldı.
Kullanıcıların uygulamayı belirli aralıklarla yeniden denemesi öneriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde önceki gün akşam yemeği sonrası rahatsızlanan üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. YKS’ye hazırlandığı öğrenilen Topal’ın ani ölümü ilçede büyük üzüntü yaratırken, diğer iki kardeşin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili savcılık ve ilgili kurumlar tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. TAVUK YEMEĞİ SONRASI FENALAŞTILAR Ortaköy Mahallesi’nde yaşayan Topal […]
Beylikdüzü Dereağzı sahilinde yaklaşık 700 karavanın park etmesi vatandaşların tepkisine yol açtı. Mahalle sakinleri, sahilin adeta karavan mahallesine dönüştüğünü ve alanı kullanamaz hâle geldiklerini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde son aylarda hızla artan karavan yoğunluğu, sahil hattında büyük bir sorun hâline geldi. Dereağzı Mahallesi’nde yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil şeridine park edilen yüzlerce karavan, […]
İzmir’in Menderes ilçesinde besicilik ve taksi şoförlüğü yapan 41 yaşındaki Suat Aydın, satışını yaptığı danayı araca yüklerken hayvanın saldırısına uğradı. Boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Aydın, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmir’in Menderes ilçesinde hayvancılıkla uğraşan ve aynı zamanda taksi şoförlüğü yapan Suat Aydın’ın yaşamını yitirmesine neden olan olay, bölgede büyük üzüntü yarattı. Satışını yaptığı danayı […]
Ankara’da trafikte yaşanan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Tartışmanın ardından aracından inen bir sürücü, çevredeki uyarılara rağmen elindeki keserle karşı otomobile saldırarak büyük hasar verdi. “Allah’ını seversen dur” çağrılarına kulak asmayan saldırganın o anları, mağdur sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. KESERLE ARAÇ PARÇALADI Olay anına ait görüntülerde saldırganın, […]
Artvin’in Hopa açıklarında denizde sürüklenen büyük bir metal cisim balıkçıları alarma geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından incelenen parçanın füze ya da roket motoruna ait olabileceği değerlendiriliyor. Karadeniz’de sabah saatlerinde alışılmadık bir hareketlilik yaşandı. Hopa açıklarında avlanan balıkçılar, denizin üzerinde sürüklenen ve boyutu nedeniyle dikkat çeken metal bir cisimle karşılaştı. Ne olduğuna anlam veremeyen balıkçılar, cismin […]
Cinayet, ölüm ve ağır şiddet temalarını konu alan “Çözülmemiş Davalar” isimli kutu oyunları, oyuncak mağazalarından kitapçılara kadar birçok noktada çocukların erişimine açık biçimde satılmaya devam ediyor. “Çöpteki Kadın Cesedi”, “Düğün Günü Cinayeti”, “Seri Katil Davası” gibi başlıklarla raflarda yer alan kutu oyunları, hem içerikleri hem de hedef kitlesi nedeniyle hukukçuların ve uzmanların tepkisini çekti. Antalya […]