Enpara çöktü mü? 28 Kasım Cuma günü Enpara mobil uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor

28 Kasım Cuma günü Enpara mobil uygulamasında yaşanan erişim problemi, kullanıcıların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kısa sürede gündeme taşındı. Mobil uygulamada işlemlerin gerçekleştirilemediği, kullanıcıların hesaplarına giriş yapamadığı yönündeki bildirimler artarken, “Enpara çöktü mü?” sorusu günün en çok araştırılan başlıklarından biri oldu.

ERİŞİM SORUNU 13.10 SULARINDA BAŞLADI

Kullanıcılar, öğle saatlerinde Enpara mobil uygulamasında teknik aksaklıklar yaşandığını belirtirken, özellikle giriş ekranında takılma, işlem yapılamama ve “hata” mesajı alınması gibi sorunlar rapor edildi.

Yaşanan teknik problem nedeniyle birçok müşteri, EFT, havale ve ödeme işlemlerini gerçekleştiremedi.

ENPARA ÇÖKTÜ MÜ? RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sorunun ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda Enpara kullanıcısı erişim hatalarını paylaşarak uygulamaya ulaşamadığını dile getirdi.

Enpara destek ekipleri ise kullanıcıların mesajlarına yanıt vererek problemin farkında olduklarını ve teknik ekibin sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bu tür erişim sorunlarının zaman zaman yoğunluk, sunucu bağlantı problemleri veya planlı/beklenmedik teknik bakım süreçleri nedeniyle yaşanabileceği ifade ediliyor.

KULLANICILAR TEPKİLERİNİ SOSYAL MEDYADA DİLE GETİRDİ

Uygulamaya erişim sağlanamaması sonrası gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:

“Uygulamanızı kullanamıyoruz Enparacom farkında mısınız?”

“Enpara mobil uygulaması çöktü mü?”

“Giriş yapamıyorum, hata veriyor.”

“İşlem yapmak için bekliyorum, sistem hâlâ açılmıyor.”

Kullanıcıların büyük çoğunluğu, problemin en kısa sürede çözülmesini beklediklerini belirtti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Teknik aksaklığın ne zaman tamamen giderileceği konusunda net bir açıklama yapılmazken, Enpara’nın sorunun gün içinde çözülmesi için çalışma yürüttüğü aktarıldı.

Kullanıcıların uygulamayı belirli aralıklarla yeniden denemesi öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi