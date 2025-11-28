Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Spor » Icardi’den bomba paylaşım: “Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız!”

Icardi’den bomba paylaşım: “Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız!”

Wanda Nara’nın eski avukatı Nicolas Payarola’nın dolandırıcılık ve imza taklit suçlarından tutuklanması Arjantin’de büyük yankı uyandırdı. Skandalın ardından Mauro Icardi sert bir açıklama yaparak Payarola’yı “ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız” sözleriyle hedef aldı.

Yayınlanma:
Güncellenme:
Hande barlas Yönetici
Icardi’den bomba paylaşım: “Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız!”

Arjantin’de günün en büyük skandallarından biri, Wanda Nara’nın eski avukatı Nicolas Payarola’nın tutuklanmasıyla patladı. Dolandırıcılık ve imza taklit suçlamalarıyla cezaevine gönderilen Payarola hakkında konuşan ilk isimlerden biri Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi oldu. Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklama ile gündemi adeta salladı.

PAYAROLA DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANDI

Arjantin basını, Nicolas Payarola’nın resmi evraklarda sahtecilik ve dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığını, mahkeme kararıyla da tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında en dikkat çekici bulgu ise Payarola’nın Wanda Nara’nın imzasını taklit ettiğinin tespit edilmesi oldu.

Bu gelişme hem Arjantin’de hem de uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

ICARDI’DEN SERT TEPKİ: “BİRER BİRER DÜŞECEKLER”

Skandalın ardından Mauro Icardi sessizliğini bozdu. Instagram üzerinden yayınladığı mesajda Payarola’yı çok ağır sözlerle hedef aldı. Arjantinli futbolcunun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Nasıl demişlerdi? ‘Herkes hak ettiği avukata sahipti.’ Bu cümleyle hiç bu kadar hemfikir olmamıştım.
‘İyi avukatlar ve her şeyden önce büyük insanlar’ kısmına gelince, buna da şüpheyle yaklaşmama izin verin.
Bu ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız, kızlarımın çıkarlarını savunan aynı kişi miydi?
Kendi çıkarlarını bile savunamıyor.
Her zaman söylediğim gibi, birer birer düşecekler. Sadece oturup beklemek gerekiyor.”

Icardi’nin sözleri kısa sürede hem Türkiye’de hem Arjantin’de gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

SKANDAL ARJANTİN’DE GÜNDEMİ SALLADI

Payarola’nın tutuklanması sonrası Argentinalı hukuk çevreleri konuyu geniş çaplı tartışırken, olay Wanda Nara’nın geçmişte yaşadığı hukuki çatışmaların yeniden hatırlanmasına neden oldu. Payarola’nın hakkında yürütülen soruşturmada başka suçlamaların da gündeme gelebileceği iddia ediliyor.

ICARDI’NİN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Futbolseverler ve sosyal medya kullanıcıları, Icardi’nin açıklaması sonrası tartışmayı daha da büyüttü.
Pek çok kullanıcı yayınlanan mesajın:

Açık ve sert bir hesaplaşma havası taşıdığını,

Icardi’nin aile konularına dair net bir tavır ortaya koyduğunu,

Skandalın hukuki boyutunun daha da derinleşebileceğini

belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Arka Sokaklar’da Yeni Bir Tehlike: Durul Bazan Diziye Katılıyor
Magazin
28 Kasım 2025
Arka Sokaklar’da Yeni Bir Tehlike: Durul Bazan Diziye Katılıyor

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümünde ünlü oyuncu Durul Bazan’ı ağırlıyor. Bazan, suç dünyasının karanlık yüzünü temsil eden “Adem Ağa” karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Türk televizyonunun en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar, bu hafta yine gündem yaratacak bir bölümle ekrana geliyor. Sevilen oyuncu Durul Bazan, dizide büyük etki yaratacak “Adem Ağa” karakteriyle […]

Derin Talu’dan tepki çeken sözler: “Kıskanç insanların hepsi çirkin ya da şişko”
Magazin
28 Kasım 2025
Derin Talu’dan tepki çeken sözler: “Kıskanç insanların hepsi çirkin ya da şişko”

Magazin dünyasında sık sık gündeme gelen Derin Talu, bu kez sosyal medya hesabında kullandığı ayrımcı ifadelerle tartışma yarattı. “Kıskançlık” üzerine yaptığı bir açıklamada çirkin ve şişman olarak nitelediği insanlara yönelik ifadeleri tepki topladı. Talu’nun açıklamaları sosyal medyada eleştirilerin odağı haline geldi. “ÇİRKİN KIZLARLA ARKADAŞ OLMAYIN” SÖZLERİ OLAY OLDU Talu, paylaştığı videoda arkadaş seçiminde dış görünüşe […]

Sıla’nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Magazin
28 Kasım 2025
Sıla’nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla Gençoğlu, yeni albümünün ilk şarkısının tanıtımı için düzenlenen lansmanda cesur ve dar kalıplı elbisesiyle gecenin en dikkat çeken ismi oldu. Gri renkte, derin dekolteli elbise tercih eden ünlü şarkıcı, kıyafetinin darlığı nedeniyle yürürken zorlanınca sosyal medyada gündemin merkezine oturdu. DAR ELBİSE YÜRÜYÜŞÜNÜ ZORLAŞTIRDI Lansman alanına giriş yaptığı anda tüm gözleri üzerine çeken Sıla’nın elbisesi […]

Futbol sahasından Harvard amfisine: Pique ders verdi
Dünyadan
28 Kasım 2025
Futbol sahasından Harvard amfisine: Pique ders verdi

Eski Barcelona yıldızı Gerard Pique, Harvard Business School’da konuk öğretim görevlisi olarak ders verdi. Pique, kısa sürede küresel bir fenomene dönüşen Kings League’in sosyal medya stratejisini ve rekabet formatını öğrencilerle analiz etti. Futbol kariyerinin ardından girişimcilik dünyasında da adından söz ettiren Gerard Pique, bu kez yeşil sahalarda değil Harvard’ın dersliklerinde sahne aldı. Dünyanın en prestijli […]

Arda Güler’in paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yiğit Efe için attığı not beğeni yağmuruna tutuldu
Spor
28 Kasım 2025
Arda Güler’in paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yiğit Efe için attığı not beğeni yağmuruna tutuldu

Fenerbahçe’nin Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi maçında takımın genç savunmacısı Yiğit Efe Demir ilk 11’de sahaya çıktı ve performansıyla dikkat çekti. Maçı takip eden Real Madridli yıldız Arda Güler’in, Yiğit Efe için yaptığı övgü dolu paylaşım ise sosyal medyada gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu. ARDA GÜLER DERBİ GECESİNDE ESKİ TAKIMINI […]

KADEM lansmanında Sinem Kobal’ın tavırları gündem oldu: Yüz ifadeleri sosyal medyayı salladı
Magazin
28 Kasım 2025
KADEM lansmanında Sinem Kobal’ın tavırları gündem oldu: Yüz ifadeleri sosyal medyayı salladı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında bu yıl “Şiddete Karşı Hep Birlikte” sloganıyla yeni bir farkındalık kampanyası başlattı. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen lansmana çok sayıda ünlü isim katılırken, geceye damga vuran isim Sinem Kobal oldu. Ünlü oyuncunun farklı anlarda kameralara yansıyan yüz ifadeleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. […]

17:30, 28 Kasım 2025
Sony’den Mobil Fotoğrafçılıkta Devrim: İlk 200 MP LYT-901 Sensörü Tanıtıldı
17:00, 28 Kasım 2025
Belediye Aracıyla Kızına Eşya Taşıyan Zabıta Müdürü Görevden Alındı!
17:00, 28 Kasım 2025
Muğla’da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetti
16:30, 28 Kasım 2025
İstanbul’da Sahil Karavanlarla Doldu! Halk İsyan Etti: “Sahili Kullanmamız Engelleniyor”
15:30, 28 Kasım 2025
Kasım 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı: Geçinmek Artık Daha Da Zor
15:00, 28 Kasım 2025
İnditex İndirimleri Başlıyor! Zara, Bershka, Pull&Bear ve Diğer Markalarda Kasım Fırsatları Ne Zaman?
14:43, 28 Kasım 2025
Enpara çöktü mü? 28 Kasım Cuma günü Enpara mobil uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor
14:30, 28 Kasım 2025
MEB ve ÖSYM, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İçin Yeni Soru Tipleri Üzerinde Çalışıyor