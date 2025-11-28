Icardi’den bomba paylaşım: “Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız!”

Arjantin’de günün en büyük skandallarından biri, Wanda Nara’nın eski avukatı Nicolas Payarola’nın tutuklanmasıyla patladı. Dolandırıcılık ve imza taklit suçlamalarıyla cezaevine gönderilen Payarola hakkında konuşan ilk isimlerden biri Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi oldu. Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklama ile gündemi adeta salladı.
Arjantin basını, Nicolas Payarola’nın resmi evraklarda sahtecilik ve dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığını, mahkeme kararıyla da tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında en dikkat çekici bulgu ise Payarola’nın Wanda Nara’nın imzasını taklit ettiğinin tespit edilmesi oldu.
Bu gelişme hem Arjantin’de hem de uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.
Skandalın ardından Mauro Icardi sessizliğini bozdu. Instagram üzerinden yayınladığı mesajda Payarola’yı çok ağır sözlerle hedef aldı. Arjantinli futbolcunun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Nasıl demişlerdi? ‘Herkes hak ettiği avukata sahipti.’ Bu cümleyle hiç bu kadar hemfikir olmamıştım.
‘İyi avukatlar ve her şeyden önce büyük insanlar’ kısmına gelince, buna da şüpheyle yaklaşmama izin verin.
Bu ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız, kızlarımın çıkarlarını savunan aynı kişi miydi?
Kendi çıkarlarını bile savunamıyor.
Her zaman söylediğim gibi, birer birer düşecekler. Sadece oturup beklemek gerekiyor.”
Icardi’nin sözleri kısa sürede hem Türkiye’de hem Arjantin’de gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.
Payarola’nın tutuklanması sonrası Argentinalı hukuk çevreleri konuyu geniş çaplı tartışırken, olay Wanda Nara’nın geçmişte yaşadığı hukuki çatışmaların yeniden hatırlanmasına neden oldu. Payarola’nın hakkında yürütülen soruşturmada başka suçlamaların da gündeme gelebileceği iddia ediliyor.
Futbolseverler ve sosyal medya kullanıcıları, Icardi’nin açıklaması sonrası tartışmayı daha da büyüttü.
Pek çok kullanıcı yayınlanan mesajın:
Açık ve sert bir hesaplaşma havası taşıdığını,
Icardi’nin aile konularına dair net bir tavır ortaya koyduğunu,
Skandalın hukuki boyutunun daha da derinleşebileceğini
belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
