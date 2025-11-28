Muğla’da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetti

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde önceki gün akşam yemeği sonrası rahatsızlanan üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. YKS’ye hazırlandığı öğrenilen Topal’ın ani ölümü ilçede büyük üzüntü yaratırken, diğer iki kardeşin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili savcılık ve ilgili kurumlar tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.

TAVUK YEMEĞİ SONRASI FENALAŞTILAR

Ortaköy Mahallesi’nde yaşayan Topal kardeşler, tükettikleri tavuk yemeğinin ardından rahatsızlanarak Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan 18 yaşındaki Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kardeşler Furkan (10) ve Ramazan’ın (12) tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ YÜRÜTÜLÜYOR

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, üç kardeşin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

“Neslinur T. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Diğer iki kardeşin tedavileri devam etmektedir. Zehirlenme sebebi tetkik ve adli raporlar sonucunda netleşecektir. Sağlık, AFAD, belediye, jandarma ve tarım ekiplerinin çok yönlü çalışmaları sürmektedir.”

İLK OTOPSİDE NET BULGU YOK

Neslinur Topal’ın otopsi işlemleri tamamlandı. İlk değerlendirmede iç organlarda zehirlenmeye işaret eden görünür bir değişiklik ya da bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Topal’dan alınan numunelerin toksikolojik ve histolojik incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebi, kimya ihtisas raporuyla belirlenecek.

Yetkililer, şu aşamada tespit edilmiş kesin bir zehirlenme nedeni bulunmadığını vurguladı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsinin ardından Topal’ın cenazesi ailesine teslim edildi ve Ortaköy Mahallesi Mezarlığı’nda düzenlenen törenle defnedildi. Törene aile yakınları, arkadaşları, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anne Selimiye Topal ve baba Musa Topal, büyük acı nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler ekiplerinin desteğiyle ayakta durabildi.

Genç kızın Seydikemer Anadolu Lisesi mezunu olduğu ve YKS’ye hazırlandığı öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI: “İDDİALAR VAR AMA NETLİK YOK”

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, cenazede yaptığı konuşmada, olayla ilgili çeşitli iddialar bulunduğunu fakat araştırmalar tamamlanmadan herhangi bir sonuca varılamayacağını belirterek, “Kızımızı hayatının baharında kaybettik, çok üzgünüz. Şu an net bir şey söylemek mümkün değil.” dedi.

KARDEŞLERİN DURUMU KRİTİK

Tedavileri süren iki kardeşin önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, ardından daha kapsamlı inceleme için İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Doktorların, kardeşlerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yönünde bilgi verdiği aktarıldı.

Soruşturma sürüyor.

