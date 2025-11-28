Ons altın için 4.500 dolar tahmini! Yıl sonu tablosu ortaya çıktı

Altın piyasasında dalgalı seyir devam ederken yatırımcıların gözü yeni yıl tahminlerine çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, hem ons hem gram altın için yıl sonu seviyelerini açıkladı ve “Altının kaderi yeniden Fed’in adımlarına bağlı” dedi.

Küresel piyasalarda belirsizlikler artarken altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin karışık sinyaller, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın alımlarındaki artış, sarı metalde dalgalanmaların temel nedeni olmaya devam ediyor. 2025 yılı boyunca güçlü bir yükseliş trendi sergileyen altın, yatırımcının hem güvenli liman arayışında hem de birikimini koruma çabasında ilk tercihleri arasında yer aldı. Piyasayı yakından takip eden uzmanlar ise yıl sonu için kritik tahminlerini paylaşmaya başladı.

“ALTININ DESTEK NOKTASI FED’İN FAİZ DURUŞU”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, HaberTürk’e yaptığı değerlendirmede altının yönünü belirleyecek ana unsurun Fed’in Aralık toplantısı olacağını vurguladı.

Yıldırımtürk, küresel para birimlerine duyulan güvenin azalması ve jeopolitik risklerin artmasının altını güçlü tuttuğunu belirterek şunları söyledi:

“Yeni bir küresel rezerv para modeli ortaya çıkana kadar altın bu boşluğu doldurmaya devam edecek gibi duruyor. Trump’ın doları zayıf tutma isteği ve faiz indirimi baskısı, Fed üzerinde etkili oluyor. Piyasada 25 baz puanlık indirim beklentisi giderek güçlenmiş durumda.”

“TAKI TARAFI ZORDA, HALK İMİTASYONA YÖNELDİ”

Altındaki hızlı yükselişin kuyumculuk sektörünü de zorladığını belirten Yıldırımtürk, özellikle düğün sezonunda imitasyon takılara yönelimin arttığını söyledi.

“Fiyatlar vatandaşın bütçesini zorluyor. Takı üretimi ve ihracat tarafı sıkıntılı, tasarruf tarafı ise canlı. Vatandaş birikimini korumak için gram altın ve cumhuriyet altınına yönelmeye devam ediyor.”

YIL SONU ALTIN TAHMİNİ: “GRAM 6.300 – 6.500 TL BANDINDA KAPATABİLİR”

Uzman isim altın için yıl sonu seviyelerini de paylaştı:

Gram altın: 6.300 – 6.500 TL aralığında kapanış bekleniyor.

Ons altın: 4.380 dolar zirvesinin aşılması halinde yıl sonu hedefi 4.500 dolar olabilir.

Yıldırımtürk, beklentisini şöyle özetledi:

“Fed’den gelecek faiz indirimi sinyalleri altını destekleyecektir. Yıl sonuna doğru yukarı yönlü hareketlerin hızlanma ihtimali yüksek.”

Kaynak: Haber Merkezi