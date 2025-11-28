Bakan Yumaklı’dan Çiftçilere Büyük Destek: 711 Milyon Liralık Ödeme Hesaplara Geçiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 711 milyon 848 bin liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Destekler; hayvan hastalıkları tazminatından sulamaya, tohumdan zeytinyağı desteğine kadar birçok başlığı kapsıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üretimin sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla hazırlanan yeni destek paketinin bugün çiftçilere ulaştırılacağını duyurdu. NSosyal hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Yumaklı, toplam 711 milyon 848 bin liralık ödemenin aynı gün içinde üreticilerin hesaplarına geçirileceğini belirterek, “Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

Ç İFT Ç İLERE BUG ÜN AKTARILACAK DESTEK KALEMLER İ

HAYVAN HASTALIKLARI TAZMİNATI ÖDEMESİ

Hayvancılık sektörünü doğrudan ilgilendiren tazminat ödemeleri kapsamında 397 milyon 115 bin 727 lira, yetiştiricilere aktarılacak.

BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİ DESTEĞİ

Modern ve verimli sulama tekniklerini yaygınlaştırmayı amaçlayan bu başlık altında çiftçilere 108 milyon 100 bin 438 lira destek sağlanacak.

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ

Üretimde kaliteyi artırmak amacıyla sertifikalı tohum tercih eden çiftçilere 87 milyon 729 bin 998 lira ödeme yapılacak.

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI

Kırsal bölgelerde üretim ve istihdamı destekleyen projeler için 81 milyon 411 bin 371 lira kaynak ayrıldı.

ZEYTİNYAĞI DESTEK ÖDEMESİ

Zeytinyağı sektörüne yönelik destek kapsamında üreticilere 36 milyon 524 bin 197 lira ödeme yapılacak.

SERTİFİKALI FİDAN KULLANIM DESTEĞİ

Bahçe ve bağ kurulumunda sertifikalı fidan tercih eden üreticilere 966 bin 269 lira destek aktarılacak.

BAKANLIK: “ ÜRET İCİMİZİN YANINDAYIZ”

Bakan Yumaklı, paylaştığı mesajda tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için desteklerin aralıksız devam edeceğinin altını çizerek, çiftçilerin alın terinin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

