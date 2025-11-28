Bakan Yumaklı’dan Çiftçilere Büyük Destek: 711 Milyon Liralık Ödeme Hesaplara Geçiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 711 milyon 848 bin liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Destekler; hayvan hastalıkları tazminatından sulamaya, tohumdan zeytinyağı desteğine kadar birçok başlığı kapsıyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üretimin sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla hazırlanan yeni destek paketinin bugün çiftçilere ulaştırılacağını duyurdu. NSosyal hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Yumaklı, toplam 711 milyon 848 bin liralık ödemenin aynı gün içinde üreticilerin hesaplarına geçirileceğini belirterek, “Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.
HAYVAN HASTALIKLARI TAZMİNATI ÖDEMESİ
Hayvancılık sektörünü doğrudan ilgilendiren tazminat ödemeleri kapsamında 397 milyon 115 bin 727 lira, yetiştiricilere aktarılacak.
BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİ DESTEĞİ
Modern ve verimli sulama tekniklerini yaygınlaştırmayı amaçlayan bu başlık altında çiftçilere 108 milyon 100 bin 438 lira destek sağlanacak.
SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ
Üretimde kaliteyi artırmak amacıyla sertifikalı tohum tercih eden çiftçilere 87 milyon 729 bin 998 lira ödeme yapılacak.
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI
Kırsal bölgelerde üretim ve istihdamı destekleyen projeler için 81 milyon 411 bin 371 lira kaynak ayrıldı.
ZEYTİNYAĞI DESTEK ÖDEMESİ
Zeytinyağı sektörüne yönelik destek kapsamında üreticilere 36 milyon 524 bin 197 lira ödeme yapılacak.
SERTİFİKALI FİDAN KULLANIM DESTEĞİ
Bahçe ve bağ kurulumunda sertifikalı fidan tercih eden üreticilere 966 bin 269 lira destek aktarılacak.
Bakan Yumaklı, paylaştığı mesajda tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için desteklerin aralıksız devam edeceğinin altını çizerek, çiftçilerin alın terinin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Aralık ayının ilk haftasında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu için geri sayım başladı. Kulislerde konuşulan ilk rakamlara göre 2026 asgari ücret zam pazarlığı 25–28 bin TL bandında şekillenecek. 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için nefesler tutuldu. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren zam görüşmeleri öncesi kulislerde dolaşan ilk rakamlar belli oldu. Asgari Ücret […]
Bankalar arasındaki promosyon yarışı hızlandı. En yüksek ödeme 31 bin TL ile QNB’den gelirken, birçok banka ek avantajlarla toplam promosyon tutarını artırıyor. İşte tüm bankaların 2025 güncel emekli promosyonları… Emeklilerin merakla beklediği banka promosyonları yılın son dönemine girilirken yeni bir rekora ulaştı. Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere sundukları promosyon tutarlarını önemli ölçüde artırarak müşteri kazanma yarışına […]
A101, 29 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında geçerli yeni “Haftanın Yıldızları” kataloğunu yayımladı. Ayçiçek yağından makarnaya, yoğurttan dondurmaya, şampuandan temizlik ürünlerine kadar yüzlerce üründe dikkat çeken indirimler tüketicilerin ilgisini çekti. Türkiye’nin en geniş market zincirlerinden A101, hafta boyunca geçerli olacak dev indirim kampanyasını duyurdu. Gıda ürünlerinde büyük fiyat düşüşleri sunan market, aynı zamanda dondurma […]
Küresel piyasalarda arz sıkışıklığının derinleşmesi ve Fed’in Aralık ayında faiz indireceğine yönelik güçlü beklentiler, gümüşü yeni bir zirveye taşıdı. Ons fiyatı 54,76 dolar sınırını aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Küresel emtia piyasaları, yılın en sert hareketlerinden birine daha sahne oldu. Gümüş, Ekim ayında Londra’da yaşanan tarihi arz sıkışmasını geride bırakarak cuma günü yeni […]
Altın piyasasında dalgalı seyir devam ederken yatırımcıların gözü yeni yıl tahminlerine çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, hem ons hem gram altın için yıl sonu seviyelerini açıkladı ve “Altının kaderi yeniden Fed’in adımlarına bağlı” dedi. Küresel piyasalarda belirsizlikler artarken altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin karışık sinyaller, […]
TÜRK-İŞ’e göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı kasım ayında 29.828 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 97.159 TL’ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 38.752 TL olarak hesaplandı. TÜRK-İŞ Konfederasyonu, çalışanların geçim koşullarındaki değişimi ortaya koymak amacıyla her ay düzenli olarak yayımladığı açlık–yoksulluk araştırmasının Kasım 2025 sonuçlarını açıkladı. Temel gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi ve […]