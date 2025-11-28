Hong Kong’daki Yangın Faciasında Şok İhmal: Alarm Sistemleri Çalışmıyordu

Hong Kong’da sekiz bloklu bir sitede çıkan ve son 107 yılın en büyük yangını olarak kayıtlara geçen faciada alarm sistemlerinin çalışmadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yangının hızla yayılmasına yol açan yenileme malzemeleri ve ihmal zinciri soruşturmayı derinleştirdi.
Hong Kong’u sarsan ve bir asrı aşkın süredir yaşanan en büyük yangın felaketi, ardı ardına gelen ihmallerle birlikte ülke gündemine oturdu. Sekiz bloklu bir yerleşim alanında başlayan yangının, alt katlara yerleştirilen yenileme malzemeleri ile koruyucu fileler nedeniyle kısa sürede tüm bloklara yayıldığı tespit edildi. Yangın sırasında alarm sistemlerinin devreye girmemesi, facianın büyümesinde kritik rol oynadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, sekiz kişi gözaltına alındı.
Yetkililer, yangının ilk olarak alt katlara kurulan koruyucu filelerde başladığını ve kısa sürede strafor panellere sıçradığını belirtiyor. Alevlerin bu malzemeleri tutuşturmasıyla yangın hızla üst katlara yayıldı. Pencere kenarlarına yapıştırılan köpük panellerin erimesi ve camların patlaması ise alevlerin dairelerin içine girmesine neden oldu.
Hong Kong Polis Komiseri Chris Tang, yangının aynı anda birçok noktada hızla ilerlediğini belirterek şunları söyledi:
“Yangının alt kattaki fileleri tutuşturduktan sonra balkondan balkona yayıldığını, ardından Wang Fuk Court’un diğer altı bloğuna sıçradığını değerlendiriyoruz. Isı, pencere çerçevelerindeki köpük panelleri tutuşturdu ve camların kırılmasıyla alevler iç kısımlara hızla nüfuz etti.”
Yangın sırasında çalışması gereken alarm sistemlerinin devreye girmediği iddiası, kamuoyunda büyük tepki topladı. Sitede yaşayanların çoğunun yangından ancak duman kokusuyla haberdar olduğu ifade edildi. Alarm sistemlerindeki arızanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Yangına havadan müdahale edilmemesi sosyal medyada tartışma konusu oldu. İtfaiye Hizmetleri Direktörü, eleştirilere şu açıklamayla yanıt verdi:
“Helikopterin bırakacağı su, binanın dış cephesine çarpıp dağılırdı. Ayrıca rotorların oluşturduğu güçlü hava akımı alevleri körükleyerek yangının daha geniş bir alana yayılmasına sebep olurdu.”
Faciayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Hong Kong Finans Merkezi’nin Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, yangınla bağlantılı sekiz kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanların; yenileme projesi danışmanları, iskele taşeronları ve bir aracı olduğu belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
