Gümüşte Tarihi Gün: Rekor Üstüne Rekor, Küresel Piyasalarda Alarm Seviyesi

Küresel piyasalarda arz sıkışıklığının derinleşmesi ve Fed’in Aralık ayında faiz indireceğine yönelik güçlü beklentiler, gümüşü yeni bir zirveye taşıdı. Ons fiyatı 54,76 dolar sınırını aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Küresel emtia piyasaları, yılın en sert hareketlerinden birine daha sahne oldu. Gümüş, Ekim ayında Londra’da yaşanan tarihi arz sıkışmasını geride bırakarak cuma günü yeni bir rekor kırdı. Spot fiyatlarda gün içinde yüzde 2,6’ya ulaşan yükseliş, beyaz metali ons başına 54,76 dolar seviyesinin üzerine taşıdı. Piyasalarda düşük likidite, yüksek oynaklık, kritik ETF girişleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Aralık ayında faiz indirimine gideceği beklentileri hareketliliği artırdı.

ARZ SIKIŞIKLIĞI DERİNLEŞİYOR: LONDRA VE ŞANGHAY BASKI ALTINDA

Londra’da Ekim ayında yaşanan yoğun arz daralması, kasım sonunda yeniden etkisini artırdı. Yaklaşık 54 milyon ons gümüşün piyasaya girmiş olmasına rağmen, Londra’daki bir aylık borçlanma maliyetlerinin hâlâ olağanüstü yüksek seyretmesi, sıkışıklığın devam ettiğini gösteriyor.

Benzer tablo Asya piyasalarında da görülüyor:

Şanghay Vadeli İşlem Borsası depolarındaki stoklar, 2015’ten bu yana en d ü ş ük seviyeye geriledi.

Şanghay Altın Borsası’ndaki işlem hacmi, son dokuz yılın dibini g ördü.

Yatırımcılar, küresel merkezlerde stokların hızla erimesinin fiyatları daha da yukarı taşıyabileceği görüşünde birleşiyor.

ABD’DE KRİTİK MİNERAL STAT ÜSÜ SONRASI BEKLEY İŞ: G ÜMRÜK VERG İSİ ENDİŞESİ ARTIYOR

Kasım ayında gümüşün ABD’nin kritik mineraller listesine alınması, piyasada yeni bir belirsizlik dalgası yarattı. New York Comex’ten ekim başından bu yana 75 milyon ons gümüş çıkışı yaşanmasına rağmen, yatırımcıların büyük bölümü metali ABD dışına taşımakta tereddüt ediyor.

Bu çekincenin nedeni ise muhtemel:

Yeni düzenlemelerle gelebilecek ek gümrük vergileri,

ABD iç piyasas ında oluşabilecek ani prim dalgaları.

Uzmanlar, Washington yönetiminin kritik mineraller stratejisinin gümüşte gelecek yıl daha büyük fiyat hareketlerine zemin hazırlayabileceğini belirtiyor.

ALTIN DA Y ÜKSEL İŞTE: PİYASADA Ç İFTE RALLİ

Cuma günü yalnızca gümüş değil, altın da güçlü bir rallinin merkezindeydi.

Spot alt ın fiyatı, Fed’in faiz indirimi beklentileriyle y üzde 1 de ğer kazanarak 4.242,28 dolar seviyesine ç ıktı.

Bu rakam, 14 Kasım’dan bu yana g örülen en yüksek seviye olarak kay ıtlara ge çti.

Alt ın bu hafta y üzde 3 , kas ım ayında ise toplam y üzde 4,8 de ğer kazandı.

B öylece sar ı metal, d ördüncü ay üst üste yükseli ş serisini s ürdürmeye haz ırlanıyor.

Ekonomistler, faizlerin düşeceği beklentilerinin hem altını hem gümüşü desteklemeye devam edeceği görüşünde.

