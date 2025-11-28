Gümüşte Tarihi Gün: Rekor Üstüne Rekor, Küresel Piyasalarda Alarm Seviyesi

Küresel piyasalarda arz sıkışıklığının derinleşmesi ve Fed’in Aralık ayında faiz indireceğine yönelik güçlü beklentiler, gümüşü yeni bir zirveye taşıdı. Ons fiyatı 54,76 dolar sınırını aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Küresel emtia piyasaları, yılın en sert hareketlerinden birine daha sahne oldu. Gümüş, Ekim ayında Londra’da yaşanan tarihi arz sıkışmasını geride bırakarak cuma günü yeni bir rekor kırdı. Spot fiyatlarda gün içinde yüzde 2,6’ya ulaşan yükseliş, beyaz metali ons başına 54,76 dolar seviyesinin üzerine taşıdı. Piyasalarda düşük likidite, yüksek oynaklık, kritik ETF girişleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Aralık ayında faiz indirimine gideceği beklentileri hareketliliği artırdı.
Londra’da Ekim ayında yaşanan yoğun arz daralması, kasım sonunda yeniden etkisini artırdı. Yaklaşık 54 milyon ons gümüşün piyasaya girmiş olmasına rağmen, Londra’daki bir aylık borçlanma maliyetlerinin hâlâ olağanüstü yüksek seyretmesi, sıkışıklığın devam ettiğini gösteriyor.
Benzer tablo Asya piyasalarında da görülüyor:
Yatırımcılar, küresel merkezlerde stokların hızla erimesinin fiyatları daha da yukarı taşıyabileceği görüşünde birleşiyor.
Kasım ayında gümüşün ABD’nin kritik mineraller listesine alınması, piyasada yeni bir belirsizlik dalgası yarattı. New York Comex’ten ekim başından bu yana 75 milyon ons gümüş çıkışı yaşanmasına rağmen, yatırımcıların büyük bölümü metali ABD dışına taşımakta tereddüt ediyor.
Bu çekincenin nedeni ise muhtemel:
Uzmanlar, Washington yönetiminin kritik mineraller stratejisinin gümüşte gelecek yıl daha büyük fiyat hareketlerine zemin hazırlayabileceğini belirtiyor.
Cuma günü yalnızca gümüş değil, altın da güçlü bir rallinin merkezindeydi.
Ekonomistler, faizlerin düşeceği beklentilerinin hem altını hem gümüşü desteklemeye devam edeceği görüşünde.
