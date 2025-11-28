Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Dünyadan » Almanya’nın ‘Sığınma’ Çelişkisi: Filistinli Bebek Reddedildi, Gazze’den Gelen 8 Eşeğe Kapılar Açıldı

Almanya’nın ‘Sığınma’ Çelişkisi: Filistinli Bebek Reddedildi, Gazze’den Gelen 8 Eşeğe Kapılar Açıldı

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Almanya’nın ‘Sığınma’ Çelişkisi: Filistinli Bebek Reddedildi, Gazze’den Gelen 8 Eşeğe Kapılar Açıldı

Berlin yönetiminin Filistinli bir bebeğin ülkeye girişini “güvenlik riski” gerekçesiyle reddederken, Gazze’den getirilen sekiz eşeğe sığınma hakkı vermesi Almanya’da sert tartışmalara yol açtı.

Almanya’nın Gazze politikası bu kez hayvan ve insanlara yönelik farklı uygulamalar nedeniyle gündemde. Berlin yönetimi, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Filistinli bir bebeğin ülkeye girişini reddetti. Ancak aynı dönemde, 2023’ten bu yana Gazze’den getirilen 8 eşeğe sığınma izni verilmiş olması ülkede büyük bir tartışmayı tetikledi. Kamuoyunda kararların çelişkili olduğu yönünde eleştiriler artarken, Almanya’nın göç ve hayvan koruma yasaları yeniden sorgulanmaya başlandı.

ALMAN HÜKÜMETİ BEBEĞİN GİRİŞİNİ “GÜVENLİK AÇIĞI” GEREKÇESİYLE REDDETTİ

Alman yetkililer, Filistinli bebeğin ülkeye kabul edilmemesiyle ilgili yaptıkları açıklamada, dosyada yer alan bazı bilgiler nedeniyle “güvenlik riski” oluşabileceğini savundu.

Bu karar, özellikle insan hakları savunucuları tarafından “mantık dışı” ve “insani olmayan” bir uygulama olarak yorumlandı.

Eleştirilerde, bebekle ilgili güvenliğe yönelik bir tehlike iddiasının somut bir temele dayanmadığı ifade edildi.

GAZZE’DEN GELEN 8 EŞEĞE SIĞINMA HAKKI: HAYVAN KORUMA YASASINA DAYANDIRILDI

Tartışmanın alevlenmesine neden olan diğer unsur ise Almanya’nın Gazze’den getirilen sekiz eşeğe hayvan refahı ve koruma mevzuatı kapsamında sığınma hakkı tanıması oldu.

Yetkililer, savaş bölgesinde bakımsız kalan ve hayati tehlike taşıyan hayvanların ülkeye getirilmesinin yasal ve insani bir yükümlülük olduğunu savunuyor.

Ancak eleştirmenlere göre bu durum, “insanlara kapı kapatılırken hayvanlara açılması” nedeniyle büyük bir çelişki yaratıyor.

KAMUOYUNDA TEPKİ BÜYÜYOR: “ÇİFTE STANDART UYGULAMASI”

Almanya’da muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları, hükümeti çifte standart uygulamakla suçladı.

Tepkilerde şu noktalar öne çıkıyor:

  • Bebek için güvenlik gerekçesi öne sürülürken, hayvanlara izin verilmesi kararın tutarsız olduğunu gösteriyor.
  • Gazze’den getirilen hayvanların kabul edilmesi, Almanya’nın insani politikasını desteklerken, aynı yaklaşımın insanlarda uygulanmaması eleştiriliyor.
  • Kararların farklı bakanlıklar tarafından alınması, ülkedeki mevzuatın bütünlüğü ve göç politikalarının karmaşıklığını bir kez daha gündeme taşıdı.

SİYASETTE TARTIŞMA BÜYÜYOR

Olayın kısa sürede ulusal basında geniş yer bulmasının ardından Alman hükümetinden açıklama talepleri artarken, sosyal medyada da “eşeğe izin var, bebeğe yok” yorumları gündemin ilk sıralarına yükseldi.

Uzmanlara göre tartışma, Almanya’nın göç politikaları ile hayvan koruma yasaları arasındaki uyumsuzluğun uzun süre daha gündemde kalacağına işaret ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Trump’tan Göç Politikalarında Sert Çıkış: “Üçüncü Dünya Ülkelerinden Göçü Kalıcı Olarak Durduracağım”
Dünyadan
28 Kasım 2025
Trump’tan Göç Politikalarında Sert Çıkış: “Üçüncü Dünya Ülkelerinden Göçü Kalıcı Olarak Durduracağım”

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü mesajında göçmen politikalarına ilişkin radikal açıklamalarda bulundu. Kendi sosyal medya platformundan yayımladığı metinde bazı valileri ve Demokrat Partili isimleri hedef alırken, “Üçüncü dünya ülkelerinden göçü tamamen durduracağız” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin ulusal gündeminin öne çıktığı Şükran Günü’nde yaptığı açıklamayla yeniden tartışmaların odağına yerleşti. Geleneksel mesajların aksine […]

Futbol sahasından Harvard amfisine: Pique ders verdi
Dünyadan
28 Kasım 2025
Futbol sahasından Harvard amfisine: Pique ders verdi

Eski Barcelona yıldızı Gerard Pique, Harvard Business School’da konuk öğretim görevlisi olarak ders verdi. Pique, kısa sürede küresel bir fenomene dönüşen Kings League’in sosyal medya stratejisini ve rekabet formatını öğrencilerle analiz etti. Futbol kariyerinin ardından girişimcilik dünyasında da adından söz ettiren Gerard Pique, bu kez yeşil sahalarda değil Harvard’ın dersliklerinde sahne aldı. Dünyanın en prestijli […]

Kilo alma deneyi facia ile bitti: Genç Influencer uykusunda hayatını kaybetti
Dünyadan
28 Kasım 2025
Kilo alma deneyi facia ile bitti: Genç Influencer uykusunda hayatını kaybetti

Sosyal medyada yürüttüğü “kilo alma deneyi” ile binlerce takipçinin ilgisini çeken 30 yaşındaki Rus fitness eğitmeni Dmitry Nuyanzin, ağır fast food diyetinin ardından hayatını kaybetti. Bir ayı aşkın süredir “günlük 10 bin kalorilik” meydan okumasını sürdüren Nuyanzin’in, uykusunda kalp yetmezliği geçirdiği tespit edildi. Doktora gitmeyi planladığını söylemesinin üzerinden sadece bir gün geçmişti. 10 BİN KALORİLİK […]

Hong Kong’u sarsan facia: Ölü sayısı 75’e çıktı, yüzlerce kişiden haber yok
Dünyadan
27 Kasım 2025
Hong Kong’u sarsan facia: Ölü sayısı 75’e çıktı, yüzlerce kişiden haber yok

Hong Kong’un Tai Po bölgesindeki 8 bloklu konut kompleksinde çıkan büyük yangın kent tarihinin en ağır felaketlerinden birine dönüştü. Yetkililer, 75 kişinin yaşamını yitirdiğini, 280 kişiye ise hâlâ ulaşılamadığını açıkladı. Hong Kong’un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde bulunan “Wang Fuk Court” isimli çok katlı siteyi dün öğle saatlerinde saran yangın, kısa sürede tüm bloklara yayılarak büyük […]

Saldırganın Kimliği Ortaya Çıktı, ABD Harekete Geçti: Afgan Vatandaşlara Kapı Kapandı
Dünyadan
27 Kasım 2025
Saldırganın Kimliği Ortaya Çıktı, ABD Harekete Geçti: Afgan Vatandaşlara Kapı Kapandı

Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafızın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ABD’yi alarma geçirdi. Saldırganın Afgan uyruklu olduğunun belirlenmesi üzerine hükümet, Afgan vatandaşların tüm göçmenlik başvurularını süresiz olarak askıya aldı. ABD’nin başkenti Washington D.C.’de Beyaz Saray çevresinde yaşanan silahlı saldırı, ülkeyi bir kez daha güvenlik tartışmalarının merkezine çekti. İki Ulusal Muhafızın hayatını kaybettiği olayın ardından saldırganın […]

Xabi Alonso krizi büyüyor! Arda Güler’in tarafı belli oldu
Dünyadan
26 Kasım 2025
Xabi Alonso krizi büyüyor! Arda Güler’in tarafı belli oldu

İspanyol basını, Real Madrid’de teknik direktör Xabi Alonso’nun etrafında derin bir ayrışma yaşandığını yazdı. Vinicius ve Valverde gibi yıldızların Alonso’ya karşı olduğu belirtilirken, Arda Güler’in de aralarında bulunduğu bazı oyuncuların ise hocanın yanında durduğu aktarıldı. Real Madrid’de üst üste gelen puan kayıplarının ardından kulüp içinde ciddi bir kriz patlak verdi. Elche deplasmanında alınan 2-2’lik beraberlik […]

10:52, 29 Kasım 2025
Enerji Tarifeleri Değişiyor: EPDK 2026 Ücretlerini Resmen Açıkladı
10:29, 29 Kasım 2025
Komisyon Toplanıyor! 2026 Asgari Ücret İçin 28 Bin TL İhtimali Güçleniyor
10:24, 29 Kasım 2025
Karadeniz’de iki tankerde peş peşe patlama! Bakan Uraloğlu: “İlk bulgular dış müdahaleyi işaret ediyor”
10:19, 29 Kasım 2025
Kahramanmaraş’ta 15 yaşındaki çocuk çatıdan düştü
09:50, 29 Kasım 2025
4A 4B 4C Emeklisine Kasım Sonu Jesti! 31.000 TL’ye Kadar Karşılıksız Ek Ödeme
03:00, 29 Kasım 2025
Karadeniz’de tanker gerilimi! Patlamalar “savaşı kızıştıracak” iddiaları beraberinde getirdi
02:30, 29 Kasım 2025
THY’den Airbus Krizi Açıklaması: “Uçuşlarımız Kesintisiz ve Güvenli Şekilde Devam Ediyor”
02:24, 29 Kasım 2025
Beylikdüzü’nde balık faciası: Tek başına denize açılan adam hayatını kaybetti