Almanya’nın ‘Sığınma’ Çelişkisi: Filistinli Bebek Reddedildi, Gazze’den Gelen 8 Eşeğe Kapılar Açıldı

Berlin yönetiminin Filistinli bir bebeğin ülkeye girişini “güvenlik riski” gerekçesiyle reddederken, Gazze’den getirilen sekiz eşeğe sığınma hakkı vermesi Almanya’da sert tartışmalara yol açtı.
Almanya’nın Gazze politikası bu kez hayvan ve insanlara yönelik farklı uygulamalar nedeniyle gündemde. Berlin yönetimi, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Filistinli bir bebeğin ülkeye girişini reddetti. Ancak aynı dönemde, 2023’ten bu yana Gazze’den getirilen 8 eşeğe sığınma izni verilmiş olması ülkede büyük bir tartışmayı tetikledi. Kamuoyunda kararların çelişkili olduğu yönünde eleştiriler artarken, Almanya’nın göç ve hayvan koruma yasaları yeniden sorgulanmaya başlandı.
Alman yetkililer, Filistinli bebeğin ülkeye kabul edilmemesiyle ilgili yaptıkları açıklamada, dosyada yer alan bazı bilgiler nedeniyle “güvenlik riski” oluşabileceğini savundu.
Bu karar, özellikle insan hakları savunucuları tarafından “mantık dışı” ve “insani olmayan” bir uygulama olarak yorumlandı.
Eleştirilerde, bebekle ilgili güvenliğe yönelik bir tehlike iddiasının somut bir temele dayanmadığı ifade edildi.
Tartışmanın alevlenmesine neden olan diğer unsur ise Almanya’nın Gazze’den getirilen sekiz eşeğe hayvan refahı ve koruma mevzuatı kapsamında sığınma hakkı tanıması oldu.
Yetkililer, savaş bölgesinde bakımsız kalan ve hayati tehlike taşıyan hayvanların ülkeye getirilmesinin yasal ve insani bir yükümlülük olduğunu savunuyor.
Ancak eleştirmenlere göre bu durum, “insanlara kapı kapatılırken hayvanlara açılması” nedeniyle büyük bir çelişki yaratıyor.
Almanya’da muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları, hükümeti çifte standart uygulamakla suçladı.
Tepkilerde şu noktalar öne çıkıyor:
Olayın kısa sürede ulusal basında geniş yer bulmasının ardından Alman hükümetinden açıklama talepleri artarken, sosyal medyada da “eşeğe izin var, bebeğe yok” yorumları gündemin ilk sıralarına yükseldi.
Uzmanlara göre tartışma, Almanya’nın göç politikaları ile hayvan koruma yasaları arasındaki uyumsuzluğun uzun süre daha gündemde kalacağına işaret ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
