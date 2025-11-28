Almanya’nın ‘Sığınma’ Çelişkisi: Filistinli Bebek Reddedildi, Gazze’den Gelen 8 Eşeğe Kapılar Açıldı

Berlin yönetiminin Filistinli bir bebeğin ülkeye girişini “güvenlik riski” gerekçesiyle reddederken, Gazze’den getirilen sekiz eşeğe sığınma hakkı vermesi Almanya’da sert tartışmalara yol açtı.

Almanya’nın Gazze politikası bu kez hayvan ve insanlara yönelik farklı uygulamalar nedeniyle gündemde. Berlin yönetimi, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Filistinli bir bebeğin ülkeye girişini reddetti. Ancak aynı dönemde, 2023’ten bu yana Gazze’den getirilen 8 eşeğe sığınma izni verilmiş olması ülkede büyük bir tartışmayı tetikledi. Kamuoyunda kararların çelişkili olduğu yönünde eleştiriler artarken, Almanya’nın göç ve hayvan koruma yasaları yeniden sorgulanmaya başlandı.

ALMAN H ÜKÜMET İ BEBEĞİN GİRİŞİNİ “G ÜVENL İK A ÇI ĞI” GEREK ÇES İYLE REDDETTİ

Alman yetkililer, Filistinli bebeğin ülkeye kabul edilmemesiyle ilgili yaptıkları açıklamada, dosyada yer alan bazı bilgiler nedeniyle “güvenlik riski” oluşabileceğini savundu.

Bu karar, özellikle insan hakları savunucuları tarafından “mantık dışı” ve “insani olmayan” bir uygulama olarak yorumlandı.

Eleştirilerde, bebekle ilgili güvenliğe yönelik bir tehlike iddiasının somut bir temele dayanmadığı ifade edildi.

GAZZE’DEN GELEN 8 EŞEĞE SIĞINMA HAKKI: HAYVAN KORUMA YASASINA DAYANDIRILDI

Tartışmanın alevlenmesine neden olan diğer unsur ise Almanya’nın Gazze’den getirilen sekiz eşeğe hayvan refahı ve koruma mevzuatı kapsamında sığınma hakkı tanıması oldu.

Yetkililer, savaş bölgesinde bakımsız kalan ve hayati tehlike taşıyan hayvanların ülkeye getirilmesinin yasal ve insani bir yükümlülük olduğunu savunuyor.

Ancak eleştirmenlere göre bu durum, “insanlara kapı kapatılırken hayvanlara açılması” nedeniyle büyük bir çelişki yaratıyor.

KAMUOYUNDA TEPKİ B ÜYÜYOR: “Ç İFTE STANDART UYGULAMASI”

Almanya’da muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları, hükümeti çifte standart uygulamakla suçladı.

Tepkilerde şu noktalar öne çıkıyor:

Bebek i çin güvenlik gerekçesi öne sürülürken, hayvanlara izin verilmesi karar ın tutarsız olduğunu g österiyor.

Gazze’den getirilen hayvanlar ın kabul edilmesi, Almanya’nın insani politikasını desteklerken, aynı yaklaşımın insanlarda uygulanmaması eleştiriliyor.

Kararların farklı bakanlıklar tarafından alınması, ülkedeki mevzuat ın b ütünlü ğ ü ve göç politikalar ının karmaşıklığını bir kez daha g ündeme ta şıdı.

SİYASETTE TARTIŞMA B ÜYÜYOR

Olayın kısa sürede ulusal basında geniş yer bulmasının ardından Alman hükümetinden açıklama talepleri artarken, sosyal medyada da “eşeğe izin var, bebeğe yok” yorumları gündemin ilk sıralarına yükseldi.

Uzmanlara göre tartışma, Almanya’nın göç politikaları ile hayvan koruma yasaları arasındaki uyumsuzluğun uzun süre daha gündemde kalacağına işaret ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi