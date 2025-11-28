A101’den 29 Kasım 2025 Haftanın Yıldızları Kataloğu: 5 L Ayçiçek Yağı Fiyatları Dipte

A101, 29 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında geçerli yeni “Haftanın Yıldızları” kataloğunu yayımladı. Ayçiçek yağından makarnaya, yoğurttan dondurmaya, şampuandan temizlik ürünlerine kadar yüzlerce üründe dikkat çeken indirimler tüketicilerin ilgisini çekti.

Türkiye’nin en geniş market zincirlerinden A101, hafta boyunca geçerli olacak dev indirim kampanyasını duyurdu. Gıda ürünlerinde büyük fiyat düşüşleri sunan market, aynı zamanda dondurma çeşitleri, temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünlerinde de önemli fırsatlar sağlıyor.

Kaşık dökme yoğurt, ayçiçek yağı, baldo pirinç, Çaykur Tiryaki, Nestle Nesquik ve Superfresh patates gibi sık tüketilen ürünler bu haftanın en çok ilgi çekenleri arasında yer aldı.

Ayrıca 27–30 Kasım tarihleri arasında taze sebzelerde ekstra indirim uygulanacak.

A101 HAFTANIN YILDIZLARI – ÜRÜN LİSTESİ (29 KASIM – 5 ARALIK)

Temel Gıda Ürünleri

• Kent Berrak Ayçiçek Yağı 5 L

429 TL

• Ovadan Baldo Pirinç 5 kg

184,50 TL

• Yöremce Yeşil Mercimek 2,5 kg

59,50 TL

• Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 kg

260 TL

• Öncü Domates Salçası 1650 g

169,90 TL

• Doğuş Küp Şeker 1 kg

54,50 TL

• Gold Türk Kahvesi 250 g

89,50 TL

• Eti Karam Gurme Bitter Çikolata Çeşitleri

44 TL

• Barilla Spagetti / Penne Rigate 500 g

42,50 TL

Hazır Gıdalar & Atıştırmalık

• İndomie Hazır Noodle Çeşitleri

25 TL (5’li paket)

• Nesquik Kakaolu Buğday Gevreği 330 g

75 TL

Dondurulmuş Ürünler

• Superfresh İnce Çıtır Patates 1 kg

115 TL

• Superfresh Pizza King 4’lü

149 TL

A101 HAFTANIN YILDIZLARI – ŞARKÜTERİ / SÜT ÜRÜNLERİ

• Tava Yoğurt 950 g

109,50 TL

• Piliç Salam 850 g

79,50 TL

• Altınkılıç Gurme Dana Macar Salam 850 g

275 TL

• Torku Ayran 2 L

75 TL

• Birşah Homojenize Yoğurt 3 kg

109,50 TL

TEMİZLİK & KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

• Vernel Yumuşatıcı 30 Yıkama

89 TL

• Pril Bulaşık Deterjanı 4 kg

50 TL

• Dalan Zeytinyağlı Sabun 600 g

95 TL

• Dalan Sultan Hamam Sabunu 600 g

95 TL

• Porçöz Kireç Çözücü 1 L

35 TL

• Veet Klasik Sir Ağda 220 g

119 TL

• Sparx Oto Cam Suyu 5 L

149 TL

A101 – 10 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞ KAMPANYASI

• Torku Banada Miniki Kakaolu Fındık Kreması 875 g

179 TL

• Bioblas Şampuan Çeşitleri 900 ml

149 TL

A101 – FREEDO DONDURMA FIRSATLARI (29 KASIM – 12 ARALIK)

• Freedo Dondurma Vini Gold Antepfıstıklı 1000 ml

94 TL

• Freedo Dondurma Vini Gold Karamelli 1000 ml

94 TL

• Freedo Vini Vanilya Kakao 1000 ml

48,50 TL

• Freedo Vini Antep Fıstığı Vanilya Kakao 1500 ml

59,50 TL

• Freedo Selection Çikolata Rüyası 900 ml

105 TL

• Freedo Selection Mega Sepeti 900 ml

105 TL

• Dolce Mini Badem – 6×60 ml

119 TL

• Dolce Classic 100 ml

34 TL

• Enjoy Kakaolu Dondurma 70 ml

10 TL

• Freedo Cornet Çeşitleri 120 ml

12 TL

A101 TAZENİN YILDIZLARI – SEBZE FİYATLARI (27–30 KASIM)

• Pırasa Paket

34,90 TL

• Havuç Paket

19,50 TL

• Kereviz Kg

43,90 TL

• Kırmızı Turp Kg

34,90 TL

• Brokoli Kg

59,50 TL

• Karnabahar Kg

39,50 TL

• Kırmızı Lahana Kg

34,90 TL

• Beyaz Lahana Kg

19,50 TL

A101’in bu haftaki kampanyası hem temel gıda hem de dondurma ve temizlik ürünlerinde geniş bir yelpaze sunuyor. Özellikle Torku Banada, Superfresh ürünleri ve Freedo dondurma çeşitleri tüketiciler tarafından yoğun ilgi görmesi beklenen ürünler arasında.

Taze sebzelerde yapılan 4 günlük indirim ise özellikle ev alışverişi yapan aileleri sevindiriyor.