Fahriye Evcen’in “Bu Benim Kocam” Anı Etkinliğe Damga Vurdu: Hayranları Mest Oldu

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, yurt dışında katıldığı bir etkinlikte eşi Burak Özçivit’in fotoğrafını göstererek “Bu benim kocam” dedi. Samimi anlar hayranlardan büyük ilgi gördü.

Oyuncu Fahriye Evcen, yurt dışında katıldığı özel bir etkinlikte hem zarafetiyle hem de eşi Burak Özçivit’e dair yaptığı sıcak paylaşımla gündem oldu. Evcen’in masada oturan hayranlarına telefonundan Burak Özçivit’in fotoğrafını gösterip “Bu benim kocam” demesi, salonda keyifli ve duygusal bir atmosfer oluşturdu. O anlar sosyal medyada da kısa sürede yayılarak büyük beğeni topladı.

ETKİNLİKTE SICAK DAKİKALAR: MASADA ŞAŞKINLIK VE HAYRANLIK

Fahriye Evcen’in bulunduğu masada hayranlarıyla sohbet ettiği sırada yaşanan anlar, etkinliğin en dikkat çeken bölümü oldu.

Ünlü oyuncu, hayranlarının merakını kırmayarak Burak Özçivit’in telefonundaki bir fotoğrafını gösterdi.

Masadakiler bu jest karşısında büyük bir mutluluk yaşarken, bazı hayranların şaşkınlıkla gülümsediği anlar kameraya yansıdı.

“BU BENİM KOCAM” S ÖZLER İ SOSYAL MEDYADA G ÜNDEM OLDU

Evcen’in samimi tavrı ve gurur dolu sözleri, sosyal medyanın da en çok konuşulan videolarından biri hâline geldi.

Kullanıcılar, ikilinin uyumuna ve Evcen’in doğal tavrına övgüler yağdırdı.

BURAK ÖZÇ İVİT – FAHR İYE EVCEN Ç İFTİ HER ZAMAN G ÜNDEMDE

Türkiye’nin en sevilen çiftlerinden biri olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, her paylaşımıyla gündemde kalmayı sürdürüyor.

Hem kariyerleriyle hem de aile yaşantılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan çift, yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi