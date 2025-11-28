Deterjan Kabında Sos Skandalı: Çiğköfteciye 250 Bin TL Ceza ve İş Yeri Kapatma Kararı

Kahramanmaraş’ta çiğköfteye deterjan kabından sos döküldüğü görüntüler infial yarattı. Denetim sonrası işletmeye 250 bin lira ceza kesildi, baraka şeklindeki iş yeri tamamen kaldırıldı.
Kahramanmaraş’ta bir çiğköfteciye ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı. Onikişubat ilçesinde faaliyet gösteren baraka tipi işletmede, çiğköftenin üzerine deterjan kabından sos döküldüğünün ortaya çıkması üzerine ekipler harekete geçti. İlçe Tarım Müdürlüğü’nün yaptığı denetim sonucunda işletmeye 250 bin TL para cezası verildi ve iş yeri mühürlenerek kapatıldı.
Olay, Yusuflar Mahallesi’nde bulunan seyyar bir çiğköfte standında yaşandı.
Çevrimiçi platformlarda paylaşılan videoda, işletme sahibinin gıda ile teması uygun olmayan deterjan bidonundan çiğköfteye sos döktüğü görüldü.
Görüntüler kısa sürede yayılırken, vatandaşlardan yoğun şikâyet geldi.
Bu tepkiler üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri aynı gün işletmeye giderek inceleme başlattı.
Denetimde, satış yapılan alanda gıda ile temas etmemesi gereken plastik kapların kullanıldığı tespit edildi.
Ekipler, mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle işletmeye 250 bin TL idari para cezası kesti.
Yapılan incelemelerde çiğköftenin hazırlanma ve saklama koşullarının da hijyen standartlarına uymadığı belirlendi.
Cezanın uygulanmasının ardından işletme mühürlenerek faaliyetleri durduruldu.
Daha sonra belediye zabıta ekipleri devreye girerek, baraka şeklindeki iş yerinin bulunduğu yapıya el koydu ve alan tamamen temizlendi.
Belediye yetkilileri, benzer uygunsuzlukların önüne geçmek için denetimlerin artırılacağını bildirdi.
Konuyla ilgili hem idari hem de hukuki sürecin devam ettiği açıklandı.
Yetkililer, gıda güvenliğini tehlikeye atan işletmelere karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
