Hesabındaki Blokeyi Kaldırmak İçin Samsun’a Gitti, Dolandırıcılıktan Tutuklandı

Antalya’dan Samsun’a hesap blokesini kaldırmak için giden yabancı uyruklu İ.E., polis merkezinde hakkında iki ayrı dolandırıcılık dosyası bulunduğu anlaşılınca gözaltına alındı ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun’da ilginç bir olay yaşandı. Banka hesabına bloke konulduğunu öğrenen İ.E. isimli 29 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs, sorunu çözmek amacıyla Antalya’dan Samsun’a geldi. Ancak polis merkezine gidip neden bloke konduğunu öğrenmek isterken, kendisini dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya buldu. Hakkında hem Samsun hem de Antalya’da işlem yapılan İ.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan İ.E., bankaya para çekmek için gittiğinde hesabına bloke konulduğunu öğrendi.
Bankadan aldığı bilgi doğrultusunda blokenin Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki polis merkezi tarafından konulduğunu öğrenen İ.E., gece otobüsüne binerek Samsun’a hareket etti.
Tekkeköy Polis Merkezine giden şahıs, görevli memurlarla konuşurken asıl neden ortaya çıktı:
Samsun’da internet üzerinden araç kiralamak isteyen bir vatandaş, 33 bin 400 lirayı İ.E.’nin IBAN numarasına göndermiş ve dolandırıldığını belirterek şikâyetçi olmuştu.
İ.E.’nin sorgusu devam ederken, Antalya’da da benzer bir yöntemle hesabına gönderilen bir para nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.
Bunun üzerine şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E., Samsun’daki dolandırıcılık olayıyla ilgili adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ancak süreç bununla sınırlı kalmadı.
Samsun Adliyesinden SEGBİS aracılığıyla Antalya’daki dosya için ifade veren İ.E., bu dosyada verilen karar gereği tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
SORUŞTURMA HER İKİ İLDE DE DEVAM EDİYOR
Yetkililer, dosyaların ayrı ayrı yürütüldüğünü, hem Samsun’da hem Antalya’da dolandırıcılık suçuna ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş’ta bir çocuk çıktığı çatıda dengesini kaybederek metrelerce yüksekten düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan A.B.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin inceleme başlattı. Olay, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki A.B., henüz bilinmeyen bir nedenle 3 katlı evlerinin çatısına çıktı. […]
Karadeniz bugün akşam saatlerinde peş peşe yaşanan patlamalarla yeniden dünya gündeminin odağına yerleşti. Rusya’nın Novorossiysk limanına doğru seyreden Kairos adlı yabancı bayraklı tankerde büyük bir patlama meydana geldi. Kısa süre sonra aynı bölgede bulunan Virat isimli tanker de isabet aldığını bildirince, olayla ilgili savaşın seyrini etkileyebilecek kritik iddialar ortaya atıldı. Patlamaların nedeni resmen açıklanmazken, Rus […]
Airbus’ın A320neo ve A321neo tipi uçaklar için yayınladığı acil güvenlik uyarısı sonrası Türk Hava Yolları’ndan açıklama geldi. THY, filodaki 8 A320 uçağının talimatlara uygun şekilde kontrol edilerek yeniden servise alınacağını, tüm operasyonların ise kesintisiz sürdüğünü bildirdi. Uçak üreticisi Airbus’ın A320neo ve A321neo ailesine yönelik yayımladığı acil güvenlik bildirimi, küresel havacılık sektöründe geniş yankı uyandırdı. Yoğun […]
İstanbul Beylikdüzü’nde balık tutmak için denize açılan Cihan Coşkun’dan akşam saatlerinde haber alınamadı. Fırtına nedeniyle alabora olan botunun devrilmesiyle suya düştüğü belirlenen Coşkun, yapılan uzun arama çalışmalarının ardından hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay, bölgede büyük üzüntüye yol açtı. FIRTINA BOTU DEVRİLDİRDİ Tek başına balık tutmak için denize açılan Cihan Coşkun’un botu, akşam saatlerinde etkisini artıran […]
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde uygulanan tıbbi çamur tedavisi, kas ve iskelet sistemi ağrılarına doğal destek sunuyor. Uzmanlar, bilimsel çalışmalarla etkisi kanıtlanan peloidoterapinin eklem hareketini artırdığını ve ağrıyı azalttığını vurguluyor. İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, tıbbi çamur tedavisinin modern uygulama alanlarından biri hâline geldi. Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanları tarafından yürütülen uygulamalar, […]
Airbus’ın dünya genelindeki tüm A320 tipi uçaklar için yayınladığı kritik Operatör Uyarı Bildirimi, Türkiye’de havayolu trafiğini doğrudan etkiledi. Bildirim doğrultusunda THY, AJet ve Pegasus teknik ekiplerini acil aksiyon planına yönlendirdi. Bazı uçakların seferden çekilmesi ve tarifelerin değiştirilmesi, yolcu trafiğinde ciddi aksamalar yaşanabileceği endişesini gündeme taşıdı. THY 8 UÇAĞINI GEÇİCİ OLARAK SEFERDEN ÇEKTİ Türk Hava Yolları […]