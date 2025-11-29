Hesabındaki Blokeyi Kaldırmak İçin Samsun’a Gitti, Dolandırıcılıktan Tutuklandı

Antalya’dan Samsun’a hesap blokesini kaldırmak için giden yabancı uyruklu İ.E., polis merkezinde hakkında iki ayrı dolandırıcılık dosyası bulunduğu anlaşılınca gözaltına alındı ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun’da ilginç bir olay yaşandı. Banka hesabına bloke konulduğunu öğrenen İ.E. isimli 29 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs, sorunu çözmek amacıyla Antalya’dan Samsun’a geldi. Ancak polis merkezine gidip neden bloke konduğunu öğrenmek isterken, kendisini dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya buldu. Hakkında hem Samsun hem de Antalya’da işlem yapılan İ.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BLOKEN İN SEBEBİNİ Ö ĞRENMEK İSTEDİ, DOLANDIRICILIK Ş ÜPHEL İSİ OLDUĞUNU Ö ĞRENDİ

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan İ.E., bankaya para çekmek için gittiğinde hesabına bloke konulduğunu öğrendi.

Bankadan aldığı bilgi doğrultusunda blokenin Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki polis merkezi tarafından konulduğunu öğrenen İ.E., gece otobüsüne binerek Samsun’a hareket etti.

Tekkeköy Polis Merkezine giden şahıs, görevli memurlarla konuşurken asıl neden ortaya çıktı:

Samsun’da internet üzerinden araç kiralamak isteyen bir vatandaş, 33 bin 400 lirayı İ.E.’nin IBAN numarasına göndermiş ve dolandırıldığını belirterek şikâyetçi olmuştu.

İKİNCİ DOLANDIRICILIK DOSYASI DA ORTAYA ÇIKTI

İ.E.’nin sorgusu devam ederken, Antalya’da da benzer bir yöntemle hesabına gönderilen bir para nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

MAHKEME KARARI: SAMSUN DOSYASINDAN SERBEST, ANTALYA DOSYASINDAN TUTUKLAMA

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E., Samsun’daki dolandırıcılık olayıyla ilgili adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ancak süreç bununla sınırlı kalmadı.

Samsun Adliyesinden SEGBİS aracılığıyla Antalya’daki dosya için ifade veren İ.E., bu dosyada verilen karar gereği tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

SORUŞTURMA HER İKİ İLDE DE DEVAM EDİYOR

Yetkililer, dosyaların ayrı ayrı yürütüldüğünü, hem Samsun’da hem Antalya’da dolandırıcılık suçuna ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

