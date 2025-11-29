Kartal Gazetesi

Anasayfa » Sağlık » Şehir Hastanesinde Termal Çamur Şifası: Tıbbi Peloidoterapi İstanbul’da Yoğun İlgi Görüyor

Şehir Hastanesinde Termal Çamur Şifası: Tıbbi Peloidoterapi İstanbul’da Yoğun İlgi Görüyor

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Şehir Hastanesinde Termal Çamur Şifası: Tıbbi Peloidoterapi İstanbul’da Yoğun İlgi Görüyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde uygulanan tıbbi çamur tedavisi, kas ve iskelet sistemi ağrılarına doğal destek sunuyor. Uzmanlar, bilimsel çalışmalarla etkisi kanıtlanan peloidoterapinin eklem hareketini artırdığını ve ağrıyı azalttığını vurguluyor.

İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, tıbbi çamur tedavisinin modern uygulama alanlarından biri hâline geldi. Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanları tarafından yürütülen uygulamalar, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında doğal destek sağlamasıyla öne çıkıyor. Klinik araştırmalarla da etkisi kanıtlanan peloidoterapinin, eklem ağrılarını azalttığı ve vücudun kendi iyileşme mekanizmalarını harekete geçirdiği belirtiliyor.

“DOĞA BİNLERCE YILDIR ŞİFA SUNUYOR” – TIBBİ ÇAMURUN TEMELİ

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanı Dr. Anıl Erdem, doğal minerallerin ve ısının birleştiği peloidoterapinin modern tıpta uzun süredir bilinen bir yöntem olduğunu vurguluyor.

Erdem’e göre:

  • Tıbbi çamur, kontrollü koşullarda olgunlaştırılıyor.
  • Mikrobiyolojik ve kimyasal testlerden geçirilerek güvenli hâle getiriliyor.
  • Eklem ve kas ağrılarını hafifletmede etkili sonuçlar veriyor.

Dr. Erdem, uygulamanın “doğal ama modern tıbbın parçası olan bir terapi” olduğunu belirterek, çamurun doğrudan topraktan alınmadığının altını çiziyor.

45 DERECELİK ŞİFA: TEDAVİ NASIL UYGULANIYOR?

Hastanenin peloidoterapi ünitesi tamamen tıbbi amaçlı oluşturulmuş modern bir tedavi alanı olarak hizmet veriyor.

Uygulama basamakları şöyle:

  • Hasta önce uzman hekim tarafından değerlendirilir.
  • Uygun görülen kişiler için 20–30 dakikalık seanslar, toplamda 10–15 seanslık kür programı hazırlanır.
  • Çamur, 40–45°C sıcaklıkta hazırlanarak vücudun belirlenen bölgelerine uygulanır.
  • Her seans sonrası hasta duş alır ve kısa bir dinlenme sürecine geçer.

Bu süreçte sıcaklık ve minerallerin birleşik etkisi kaslarda gevşeme, eklemlerde rahatlama ve ağrı azalması sağlar.

TIBBİ ÇAMURUN İÇERİĞİ: MİNERALLER VE DOĞAL BİLEŞENLER BİR ARADA

Dr. Erdem, kullanılan çamurların özel süreçlerden geçirildiğini ve sağlığa uygun hâle getirildiğini belirtiyor.

İçeriğinde şunlar bulunuyor:

  • Kalsiyum
  • Magnezyum
  • Sodyum
  • Potasyum
  • Demir
  • Sülfür
  • Doğal organik bileşenler
  • Humik asit ve bitkisel kalıntılar

Bu bileşikler hem ısı hem kimyasal etkiyle uygulanan bölgede rahatlatıcı bir etki oluşturuyor.

KAN DOLAŞIMINI ARTIRIYOR, KASLARI GEVŞETİYOR: MEKANİZMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Peloidoterapinin vücutta oluşturduğu iyileştirici mekanizmalar bilimsel olarak da destekleniyor.

Uzm. Dr. Erdem’e göre:

  • Isı ve mineraller derin dokularda kan dolaşımını artırıyor.
  • Kas spazmları çözülüyor, cilt altı dokular gevşiyor.
  • Dolaşım arttığı için ödem azalıyor.
  • Ağrı eşiği yükseliyor ve hareket kabiliyeti artıyor.

Hastaların çoğu, özellikle kas spazmı şikâyetinde ilk haftadan itibaren belirgin rahatlama hissediyor.

KİREÇLENMEDEN FİBROMİYALJİYE: HANGİ HASTALIKLARDA ETKİLİ?

Tıbbi çamur tedavisi özellikle şu durumlarda öneriliyor:

  • Eklem kireçlenmesi
  • Kas–iskelet sistemi ağrıları
  • Bel ve boyun tutulmaları
  • Fibromiyalji
  • Sporcularda kas ve bağ yaralanmalarının iyileşme süreci (akut dönem dışında)

Egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleriyle birleştiğinde tedavinin etkisi artıyor.

UZMAN KONTROLÜNDE KAPLICA TEDAVİSİNE YÖNLENDİRME

Dr. Erdem, tıbbi değerlendirme sonucu uygun bulunan hastalara “Kaplıca Sağlık Kurulu Raporu” düzenlendiğini ve ilgili tesislere yönlendirildiğini belirtiyor.

Bu uygulama sayesinde kaplıca tedavilerinin:

  • Kontrolsüz
  • Bilinçsiz
  • Sağlık riski taşıyan

şekilde değil, uzman denetiminde ve güvenli biçimde uygulanması sağlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

