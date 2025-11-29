Şehir Hastanesinde Termal Çamur Şifası: Tıbbi Peloidoterapi İstanbul’da Yoğun İlgi Görüyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde uygulanan tıbbi çamur tedavisi, kas ve iskelet sistemi ağrılarına doğal destek sunuyor. Uzmanlar, bilimsel çalışmalarla etkisi kanıtlanan peloidoterapinin eklem hareketini artırdığını ve ağrıyı azalttığını vurguluyor.
İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, tıbbi çamur tedavisinin modern uygulama alanlarından biri hâline geldi. Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanları tarafından yürütülen uygulamalar, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında doğal destek sağlamasıyla öne çıkıyor. Klinik araştırmalarla da etkisi kanıtlanan peloidoterapinin, eklem ağrılarını azalttığı ve vücudun kendi iyileşme mekanizmalarını harekete geçirdiği belirtiliyor.
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanı Dr. Anıl Erdem, doğal minerallerin ve ısının birleştiği peloidoterapinin modern tıpta uzun süredir bilinen bir yöntem olduğunu vurguluyor.
Erdem’e göre:
Dr. Erdem, uygulamanın “doğal ama modern tıbbın parçası olan bir terapi” olduğunu belirterek, çamurun doğrudan topraktan alınmadığının altını çiziyor.
Hastanenin peloidoterapi ünitesi tamamen tıbbi amaçlı oluşturulmuş modern bir tedavi alanı olarak hizmet veriyor.
Uygulama basamakları şöyle:
Bu süreçte sıcaklık ve minerallerin birleşik etkisi kaslarda gevşeme, eklemlerde rahatlama ve ağrı azalması sağlar.
Dr. Erdem, kullanılan çamurların özel süreçlerden geçirildiğini ve sağlığa uygun hâle getirildiğini belirtiyor.
İçeriğinde şunlar bulunuyor:
Bu bileşikler hem ısı hem kimyasal etkiyle uygulanan bölgede rahatlatıcı bir etki oluşturuyor.
Peloidoterapinin vücutta oluşturduğu iyileştirici mekanizmalar bilimsel olarak da destekleniyor.
Uzm. Dr. Erdem’e göre:
Hastaların çoğu, özellikle kas spazmı şikâyetinde ilk haftadan itibaren belirgin rahatlama hissediyor.
Tıbbi çamur tedavisi özellikle şu durumlarda öneriliyor:
Egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleriyle birleştiğinde tedavinin etkisi artıyor.
Dr. Erdem, tıbbi değerlendirme sonucu uygun bulunan hastalara “Kaplıca Sağlık Kurulu Raporu” düzenlendiğini ve ilgili tesislere yönlendirildiğini belirtiyor.
Bu uygulama sayesinde kaplıca tedavilerinin:
şekilde değil, uzman denetiminde ve güvenli biçimde uygulanması sağlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
