Şehir Hastanesinde Termal Çamur Şifası: Tıbbi Peloidoterapi İstanbul’da Yoğun İlgi Görüyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde uygulanan tıbbi çamur tedavisi, kas ve iskelet sistemi ağrılarına doğal destek sunuyor. Uzmanlar, bilimsel çalışmalarla etkisi kanıtlanan peloidoterapinin eklem hareketini artırdığını ve ağrıyı azalttığını vurguluyor.

İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, tıbbi çamur tedavisinin modern uygulama alanlarından biri hâline geldi. Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanları tarafından yürütülen uygulamalar, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında doğal destek sağlamasıyla öne çıkıyor. Klinik araştırmalarla da etkisi kanıtlanan peloidoterapinin, eklem ağrılarını azalttığı ve vücudun kendi iyileşme mekanizmalarını harekete geçirdiği belirtiliyor.

“DOĞA BİNLERCE YILDIR ŞİFA SUNUYOR” – TIBB İ ÇAMURUN TEMEL İ

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanı Dr. Anıl Erdem, doğal minerallerin ve ısının birleştiği peloidoterapinin modern tıpta uzun süredir bilinen bir yöntem olduğunu vurguluyor.

Erdem’e göre:

T ıbbi çamur, kontrollü ko şullarda olgunlaştırılıyor.

Mikrobiyolojik ve kimyasal testlerden ge çirilerek güvenli hâle getiriliyor.

Eklem ve kas a ğrılarını hafifletmede etkili sonu çlar veriyor.

Dr. Erdem, uygulamanın “doğal ama modern tıbbın parçası olan bir terapi” olduğunu belirterek, çamurun doğrudan topraktan alınmadığının altını çiziyor.

45 DERECEL İK ŞİFA: TEDAVİ NASIL UYGULANIYOR?

Hastanenin peloidoterapi ünitesi tamamen tıbbi amaçlı oluşturulmuş modern bir tedavi alanı olarak hizmet veriyor.

Uygulama basamakları şöyle:

Hasta önce uzman hekim taraf ından değerlendirilir.

Uygun g örülen ki şiler i çin 20 –30 dakikal ık seanslar, toplamda 10 –15 seansl ık k ür program ı hazırlanır.

Çamur, 40 –45 °C s ıcaklıkta hazırlanarak v ücudun belirlenen bölgelerine uygulan ır.

Her seans sonrası hasta duş alır ve kısa bir dinlenme s ürecine geçer.

Bu süreçte sıcaklık ve minerallerin birleşik etkisi kaslarda gevşeme, eklemlerde rahatlama ve ağrı azalması sağlar.

TIBBİ ÇAMURUN İ ÇER İĞİ: MİNERALLER VE DOĞAL BİLEŞENLER BİR ARADA

Dr. Erdem, kullanılan çamurların özel süreçlerden geçirildiğini ve sağlığa uygun hâle getirildiğini belirtiyor.

İçeriğinde şunlar bulunuyor:

Kalsiyum

Magnezyum

Sodyum

Potasyum

Demir

S ülfür

Do ğal organik bileşenler

Humik asit ve bitkisel kalıntılar

Bu bileşikler hem ısı hem kimyasal etkiyle uygulanan bölgede rahatlatıcı bir etki oluşturuyor.

KAN DOLAŞIMINI ARTIRIYOR, KASLARI GEVŞETİYOR: MEKANİZMA NASIL ÇALI ŞIYOR?

Peloidoterapinin vücutta oluşturduğu iyileştirici mekanizmalar bilimsel olarak da destekleniyor.

Uzm. Dr. Erdem’e göre:

Is ı ve mineraller derin dokularda kan dolaşımını artırıyor.

Kas spazmları çözülüyor , cilt alt ı dokular gevşiyor.

Dolaşım arttığı i çin ödem azal ıyor.

Ağrı eşiği y ükseliyor ve hareket kabiliyeti art ıyor.

Hastaların çoğu, özellikle kas spazmı şikâyetinde ilk haftadan itibaren belirgin rahatlama hissediyor.

K İRE ÇLENMEDEN F İBROMİYALJİYE: HANGİ HASTALIKLARDA ETKİLİ?

Tıbbi çamur tedavisi özellikle şu durumlarda öneriliyor:

Eklem kireçlenmesi

Kas –iskelet sistemi a ğrıları

Bel ve boyun tutulmaları

Fibromiyalji

Sporcularda kas ve bağ yaralanmalarının iyileşme s üreci (akut dönem d ışında)

Egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleriyle birleştiğinde tedavinin etkisi artıyor.

UZMAN KONTROL ÜNDE KAPLICA TEDAV İSİNE Y ÖNLEND İRME

Dr. Erdem, tıbbi değerlendirme sonucu uygun bulunan hastalara “Kaplıca Sağlık Kurulu Raporu” düzenlendiğini ve ilgili tesislere yönlendirildiğini belirtiyor.

Bu uygulama sayesinde kaplıca tedavilerinin:

Kontrols üz

Bilinçsiz

Sa ğlık riski taşıyan

şekilde değil, uzman denetiminde ve güvenli biçimde uygulanması sağlanıyor.

