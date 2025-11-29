Kartal Gazetesi

Osimhen Derbiye Yetişecek mi? Galatasaray'dan Fenerbahçe Maçı Öncesi Kritik İşaret

Osimhen Derbiye Yetişecek mi? Galatasaray’dan Fenerbahçe Maçı Öncesi Kritik İşaret

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Osimhen Derbiye Yetişecek mi? Galatasaray’dan Fenerbahçe Maçı Öncesi Kritik İşaret

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez takımla çalıştı. Derbi öncesi paylaşılan görüntüler, Fenerbahçe maçında forma giyme ihtimalini güçlendirdi.

Süper Lig’de haftanın en çok beklenen karşılaşması yaklaşırken gözler Victor Osimhen’e çevrildi. Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray–Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarını sürdürürken, Nijeryalı yıldızın durumu büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Milli takımda sakatlanarak son haftalarda takımdan uzak kalan Osimhen için kulüpte tüm şartlar seferber edilirken, bugün yapılan antrenmanda yaşanan gelişme taraftarları heyecanlandırdı.

DERBİ ÖNCESİ SÜRPRİZ: OSİMHEN YENİDEN TAKIMLA ÇALIŞTI

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde derbi hazırlıklarını hız kesmeden sürdürdü.

Bugünkü idmanda ise uzun süredir beklenen gelişme yaşandı:

Victor Osimhen, sakatlığı sonrası ilk kez takımla birlikte antrenmana katıldı.

Nijerya – Demokratik Kongo maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle haftalardır sahalardan uzak kalan golcünün koşular ve pas çalışmasına dahil olduğu görüldü.

GALATASARAY’DAN PAYLAŞIM GELDİ: “SAHAYA YAKIN” MESAJI

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Osimhen’in antrenman görüntülerine yer verilmesi, derbi öncesi camiada büyük bir heyecan yarattı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan görüntüler, taraftarlar arasında:

  • “Derbiye yetişiyor!”
  • “Osimhen sahaya dönüyor.”
  • “Fenerbahçe maçında sürpriz olabilir.”

yorumlarını beraberinde getirdi.

Teknik ekipten sızan bilgilere göre oyuncunun durumu maç günü yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek.

DEV DERBİNİN ÖNEMİ BÜYÜK: ZİRVEDE TAŞLAR YERİNDEN OYNAYABİLİR

1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Galatasaray–Fenerbahçe derbisi, yalnızca ezeli rekabet için değil, sezonun zirve yarışını şekillendirmesi açısından da kritik bir mücadele olacak.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın, puan tablosundaki dengeleri ciddi biçimde değiştirmesi bekleniyor.

Bu nedenle Osimhen’in sahada olup olmayacağı, derbinin atmosferini ve oyun planını doğrudan etkileyen önemli bir başlık hâline geldi.

SON DURUM: OYNAMA İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Osimhen’in takımla çalışmalara başlaması, derbide forma giyme ihtimalini güçlendirdi.

Yıldız oyuncunun tedaviye verdiği olumlu yanıt, teknik heyetin de umutlarını artırmış durumda.

Kesin karar için tıbbi ekibin değerlendirmesi beklenecek.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Icardi’den bomba paylaşım: “Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız!”
Spor
28 Kasım 2025
Icardi’den bomba paylaşım: “Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız!”

Arjantin’de günün en büyük skandallarından biri, Wanda Nara’nın eski avukatı Nicolas Payarola’nın tutuklanmasıyla patladı. Dolandırıcılık ve imza taklit suçlamalarıyla cezaevine gönderilen Payarola hakkında konuşan ilk isimlerden biri Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi oldu. Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklama ile gündemi adeta salladı. PAYAROLA DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANDI Arjantin basını, Nicolas Payarola’nın resmi evraklarda sahtecilik ve dolandırıcılık […]

Galatasaray’dan Derbi Öncesi Rekor Prim Hamlesi! Kadıköy Yolculuğu Öncesi Takım Ateşlendi
Spor
28 Kasım 2025
Galatasaray’dan Derbi Öncesi Rekor Prim Hamlesi! Kadıköy Yolculuğu Öncesi Takım Ateşlendi

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi takıma 1 milyon Euro teşvik primi açıkladı. Teknik direktör Okan Buruk hazırlıkları olağan tempoda sürdürme kararı alırken, gözler pazartesi gecesi Kadıköy’de oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Süper Lig’in kaderini etkileyebilecek nitelikte olan Fenerbahçe–Galatasaray derbisi yaklaşırken, sarı-kırmızılı camiada tansiyon giderek yükseliyor. Yönetim, deplasmanda oynanacak kritik karşılaşma öncesi takıma yüksek motivasyon sağlamayı hedefleyen […]

Futbol sahasından Harvard amfisine: Pique ders verdi
Dünyadan
28 Kasım 2025
Futbol sahasından Harvard amfisine: Pique ders verdi

Eski Barcelona yıldızı Gerard Pique, Harvard Business School’da konuk öğretim görevlisi olarak ders verdi. Pique, kısa sürede küresel bir fenomene dönüşen Kings League’in sosyal medya stratejisini ve rekabet formatını öğrencilerle analiz etti. Futbol kariyerinin ardından girişimcilik dünyasında da adından söz ettiren Gerard Pique, bu kez yeşil sahalarda değil Harvard’ın dersliklerinde sahne aldı. Dünyanın en prestijli […]

Arda Güler’in paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yiğit Efe için attığı not beğeni yağmuruna tutuldu
Spor
28 Kasım 2025
Arda Güler’in paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yiğit Efe için attığı not beğeni yağmuruna tutuldu

Fenerbahçe’nin Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi maçında takımın genç savunmacısı Yiğit Efe Demir ilk 11’de sahaya çıktı ve performansıyla dikkat çekti. Maçı takip eden Real Madridli yıldız Arda Güler’in, Yiğit Efe için yaptığı övgü dolu paylaşım ise sosyal medyada gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu. ARDA GÜLER DERBİ GECESİNDE ESKİ TAKIMINI […]

Galatasaray’dan Ederson Kararına Ateş Püsküren Açıklama
Spor
28 Kasım 2025
Galatasaray’dan Ederson Kararına Ateş Püsküren Açıklama

Galatasaray, Roland Sallai’ye verilen 2 maçlık ceza ve Fenerbahçeli kaleci Ederson’ın tribünlere yönelik hareketine yaptırım uygulanmaması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na sert tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüp, “Çifte standart artık görünür hale geldi” ifadeleriyle adalet çağrısını yineledi. Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 27 Kasım 2025 tarihli kararlarına sert bir açıklamayla karşılık verdi. Sarı-kırmızılılar, Roland […]

Tedesco’dan derbi öncesi iddialı mesaj: “Bizi yenmek kolay değil”
Spor
28 Kasım 2025
Tedesco’dan derbi öncesi iddialı mesaj: “Bizi yenmek kolay değil”

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında takımının performansını değerlendirdi ve gözünü Galatasaray derbisine çevirdi. İtalyan teknik adam, “Bu maç biter bitmez derbiye odaklanıyorum. Derbilerde bahane olmaz.” sözleriyle iddiasını ortaya koydu. “DERBİLERDE BAHANEYE YER YOKTUR” Ferencvaros karşılaşmasının ardından konuşan Tedesco, derbinin […]

