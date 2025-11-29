Osimhen Derbiye Yetişecek mi? Galatasaray’dan Fenerbahçe Maçı Öncesi Kritik İşaret

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez takımla çalıştı. Derbi öncesi paylaşılan görüntüler, Fenerbahçe maçında forma giyme ihtimalini güçlendirdi.

Süper Lig’de haftanın en çok beklenen karşılaşması yaklaşırken gözler Victor Osimhen’e çevrildi. Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray–Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarını sürdürürken, Nijeryalı yıldızın durumu büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Milli takımda sakatlanarak son haftalarda takımdan uzak kalan Osimhen için kulüpte tüm şartlar seferber edilirken, bugün yapılan antrenmanda yaşanan gelişme taraftarları heyecanlandırdı.

DERBİ ÖNCES İ S ÜRPR İZ: OSİMHEN YENİDEN TAKIMLA ÇALI ŞTI

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde derbi hazırlıklarını hız kesmeden sürdürdü.

Bugünkü idmanda ise uzun süredir beklenen gelişme yaşandı:

Victor Osimhen, sakatlığı sonrası ilk kez takımla birlikte antrenmana katıldı.

Nijerya – Demokratik Kongo maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle haftalardır sahalardan uzak kalan golcünün koşular ve pas çalışmasına dahil olduğu görüldü.

GALATASARAY’DAN PAYLA ŞIM GELDİ: “SAHAYA YAKIN” MESAJI

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Osimhen’in antrenman görüntülerine yer verilmesi, derbi öncesi camiada büyük bir heyecan yarattı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan görüntüler, taraftarlar arasında:

“Derbiye yetişiyor!”

“Osimhen sahaya d önüyor.”

“Fenerbahçe maç ında s ürpriz olabilir.”

yorumlarını beraberinde getirdi.

Teknik ekipten sızan bilgilere göre oyuncunun durumu maç günü yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek.

DEV DERBİNİN ÖNEM İ B ÜYÜK: Z İRVEDE TAŞLAR YERİNDEN OYNAYABİLİR

1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Galatasaray–Fenerbahçe derbisi, yalnızca ezeli rekabet için değil, sezonun zirve yarışını şekillendirmesi açısından da kritik bir mücadele olacak.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın, puan tablosundaki dengeleri ciddi biçimde değiştirmesi bekleniyor.

Bu nedenle Osimhen’in sahada olup olmayacağı, derbinin atmosferini ve oyun planını doğrudan etkileyen önemli bir başlık hâline geldi.

SON DURUM: OYNAMA İHTİMALİ G ÜÇLEND İ

Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Osimhen’in takımla çalışmalara başlaması, derbide forma giyme ihtimalini güçlendirdi.

Yıldız oyuncunun tedaviye verdiği olumlu yanıt, teknik heyetin de umutlarını artırmış durumda.

Kesin karar için tıbbi ekibin değerlendirmesi beklenecek.

