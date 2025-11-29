Mbaye Diagne Fırtınası! Senegalli Yıldız TFF 1. Lig’e Damga Vurmaya Devam Ediyor

Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup ederken galibiyeti getiren gol yine Mbaye Diagne’den geldi. Senegalli forvet bu sezonki gol sayısını 14’e yükselterek ligin en formda isimlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Trendyol 1. Lig’de 15. haftanın açılış mücadelesi nefesleri kesti. Diyarbakır Stadyumu’nda Esenler Erokspor’u konuk eden Amed Sportif Faaliyetler, zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanarak üst sıralar için kritik bir adım attı. Maçın kahramanı ise sezonun en dikkat çeken golcülerinden Mbaye Diagne oldu. Deneyimli forvet, 87. dakikada penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getirdi ve tribünleri ayağa kaldırdı.

ESENLER EROKSPOR ÖNE GEÇT İ, AMED SPORTİF PES ETMEDİ

Mücadeleye daha etkili başlayan taraf konuk ekip oldu.

39. dakikada Mikail Okyar’ın golüyle Esenler Erokspor 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda ise dengeler tamamen değişti. Amed Sportif, seyircisinin desteğini arkasına alarak oyunu rakip sahaya yıktı ve baskısının karşılığını 78. dakikada Andre Poko’nun golüyle aldı.

Skor 1-1’e geldikten sonra ev sahibi takım temposunu düşürmedi.

87. DAK İKADA SAHNEYE YİNE DİAGNE ÇIKTI: “GOL MAK İNESİ” DURMUYOR

Maçın son bölümünde Amed Sportif’in geliştirdiği atakta VAR incelemesinin ardından penaltı kararı çıktı.

Topun başına geçen Mbaye Diagne, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne taşıdı.

Bu golle birlikte:

Diagne bu sezon 14 ma çta 14 gole ula ştı.

TFF 1. Lig’in en skorer isimlerinden biri oldu.

Takımının galibiyetlerinde belirleyici rol üstlenmeyi sürdürdü.

Stasyumda büyük bir coşku yaşanırken Senegalli yıldızın formu sosyal medyada da geniş yankı buldu.

AMED SPORTİF YARIŞIN İ Ç İNDE, EROKSPOR ÜZGÜN DÖNÜYOR

Amed Sportif Faaliyetler aldığı galibiyetle üst sıralardaki iddiasını bir kez daha ortaya koyarken, Esenler Erokspor deplasmanda önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Teknik ekipler maç sonrası:

Amed cephesi galibiyetten memnun,

Erokspor ise ka çan puanlar nedeniyle hayal k ırıklığı i çinde.

Amed Sportif’in taraftarı bu galibiyetin, takımın şampiyonluk yarışında önemli bir moral kaynağı olduğunu düşünüyor.

D İAGNE’NİN PERFORMANSI ŞAMPİYONLUK İ Ç İN B ÜYÜK B İR KOZ

Senegalli golcünün istikrarlı performansı sezonun devamını da doğrudan etkileyecek gibi duruyor.

Uzmanlara göre Diagne’nin bu formu, Amed Sportif’in zirve mücadelesindeki en güçlü silahı.

Ligde heyecan giderek yükselirken, Diagne’nin gol grafiğinin gelecekte de merakla takip edileceği kesin.

Kaynak: Haber Merkezi