THY’den Airbus Krizi Açıklaması: “Uçuşlarımız Kesintisiz ve Güvenli Şekilde Devam Ediyor”

Airbus’ın A320neo ve A321neo tipi uçaklar için yayınladığı acil güvenlik uyarısı sonrası Türk Hava Yolları’ndan açıklama geldi. THY, filodaki 8 A320 uçağının talimatlara uygun şekilde kontrol edilerek yeniden servise alınacağını, tüm operasyonların ise kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

Uçak üreticisi Airbus’ın A320neo ve A321neo ailesine yönelik yayımladığı acil güvenlik bildirimi, küresel havacılık sektöründe geniş yankı uyandırdı. Yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrol sisteminde kritik verileri etkileyebileceğine yönelik bulgular üzerine, operatörlerden ilgili uçakları koruma modlarını devreye alması ve gerekli güncellemeleri yapması istendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY), filosundaki sekiz A320 uçağının bu kapsamda değerlendirildiğini, işlemlerin tamamlanmasıyla güvenli şekilde tekrar hizmete döneceklerini duyurdu.

A İRBUS’TAN ACİL UYARI: “G ÜNE Ş RADYASYONU KRİTİK VERİLERİ BOZABİLİR”

Airbus tarafından yayımlanan açıklamada, A320 ailesine ait bir uçakta yaşanan yakın tarihli olayın analiz edildiği belirtildi. Yapılan teknik incelemeler sonucunda:

Yoğun g üne ş radyasyonunun u çu ş kontrol sistemlerinde kritik verileri bozabileceği ,

Bu riskin h âlen hizmette olan birçok A320 ailesi uça ğını etkileyebileceği,

Operat örlerin mevcut yaz ılım ve donanım korumalarını derhal devreye sokması gerektiği

vurgulandı.

Airbus ayrıca, alınan önlemlerin operasyonel aksamalara yol açabileceğini kabul ederek yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür diledi ve güvenliğin “en üst öncelik” olduğunu belirtti.

Acil Operatör Uyarısı (AOT), kısa süre içinde Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) tarafından yayınlanacak Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi içinde de yer alacak.

THY: “8 A320 UÇA ĞIMIZ İNCELENDİ, TALİMATLARA UYGUN ŞEKİLDE İŞLEMLER TAMAMLANIYOR”

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konunun yakından takip edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Filodaki 8 adet A320 tipi u ça ğın Airbus tarafından yayınlanan uyarı kapsamında değerlendirildiğini,

Gerekli yazılım/donanım koruma adımlarının tamamlanmasının ardından u çaklar ın yeniden servise verileceğini,

T üm uçu ş operasyonlarının g üvenli ve kesintisiz bir şekilde s ürdü ğ ünü

vurguladı.

Üstün ayrıca, THY’nin EASA başta olmak üzere tüm uluslararası havacılık otoriteleriyle koordineli şekilde çalıştığını ve güncellemelerin Airbus ile eşgüdümlü olarak uygulandığını ifade etti.

“YOLCU G ÜVENL İĞİ HER ZAMAN BİRİNCİ ÖNCEL İĞİMİZ”

THY yönetimi, yapılan açıklamada güvenlik kültürünün şirketin tüm operasyonlarının merkezinde olduğunu hatırlatarak:

Yolcu g üvenli ğinin birinci öncelik oldu ğunu,

Filonun u çu şa elverişliliği i çin tüm teknik süreçlerin kesintisiz sürdürüldü ğ ünü

kamuoyuyla paylaştı.

K ÜRESEL HAVACILIKTA YAKIN TAK İP EDİLEN GELİŞME

Airbus’ın bu uyarısı dünya genelinde yüzlerce uçağı kapsadığı için havacılık endüstrisinde yakından izleniyor.

Çeşitli havayollarının A320neo ve A321neo uçaklarında kısa süreli operasyon planlaması değişiklikleri yapabileceği belirtilirken, firmaların teknik ekiplerinin güncellemeleri hızla uygulamaya başladığı ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi