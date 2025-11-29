THY’den Airbus Krizi Açıklaması: “Uçuşlarımız Kesintisiz ve Güvenli Şekilde Devam Ediyor”

Airbus’ın A320neo ve A321neo tipi uçaklar için yayınladığı acil güvenlik uyarısı sonrası Türk Hava Yolları’ndan açıklama geldi. THY, filodaki 8 A320 uçağının talimatlara uygun şekilde kontrol edilerek yeniden servise alınacağını, tüm operasyonların ise kesintisiz sürdüğünü bildirdi.
Uçak üreticisi Airbus’ın A320neo ve A321neo ailesine yönelik yayımladığı acil güvenlik bildirimi, küresel havacılık sektöründe geniş yankı uyandırdı. Yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrol sisteminde kritik verileri etkileyebileceğine yönelik bulgular üzerine, operatörlerden ilgili uçakları koruma modlarını devreye alması ve gerekli güncellemeleri yapması istendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY), filosundaki sekiz A320 uçağının bu kapsamda değerlendirildiğini, işlemlerin tamamlanmasıyla güvenli şekilde tekrar hizmete döneceklerini duyurdu.
Airbus tarafından yayımlanan açıklamada, A320 ailesine ait bir uçakta yaşanan yakın tarihli olayın analiz edildiği belirtildi. Yapılan teknik incelemeler sonucunda:
vurgulandı.
Airbus ayrıca, alınan önlemlerin operasyonel aksamalara yol açabileceğini kabul ederek yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür diledi ve güvenliğin “en üst öncelik” olduğunu belirtti.
Acil Operatör Uyarısı (AOT), kısa süre içinde Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) tarafından yayınlanacak Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi içinde de yer alacak.
Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konunun yakından takip edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
vurguladı.
Üstün ayrıca, THY’nin EASA başta olmak üzere tüm uluslararası havacılık otoriteleriyle koordineli şekilde çalıştığını ve güncellemelerin Airbus ile eşgüdümlü olarak uygulandığını ifade etti.
THY yönetimi, yapılan açıklamada güvenlik kültürünün şirketin tüm operasyonlarının merkezinde olduğunu hatırlatarak:
kamuoyuyla paylaştı.
Airbus’ın bu uyarısı dünya genelinde yüzlerce uçağı kapsadığı için havacılık endüstrisinde yakından izleniyor.
Çeşitli havayollarının A320neo ve A321neo uçaklarında kısa süreli operasyon planlaması değişiklikleri yapabileceği belirtilirken, firmaların teknik ekiplerinin güncellemeleri hızla uygulamaya başladığı ifade ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş’ta bir çocuk çıktığı çatıda dengesini kaybederek metrelerce yüksekten düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan A.B.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin inceleme başlattı. Olay, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki A.B., henüz bilinmeyen bir nedenle 3 katlı evlerinin çatısına çıktı. […]
Karadeniz bugün akşam saatlerinde peş peşe yaşanan patlamalarla yeniden dünya gündeminin odağına yerleşti. Rusya’nın Novorossiysk limanına doğru seyreden Kairos adlı yabancı bayraklı tankerde büyük bir patlama meydana geldi. Kısa süre sonra aynı bölgede bulunan Virat isimli tanker de isabet aldığını bildirince, olayla ilgili savaşın seyrini etkileyebilecek kritik iddialar ortaya atıldı. Patlamaların nedeni resmen açıklanmazken, Rus […]
İstanbul Beylikdüzü’nde balık tutmak için denize açılan Cihan Coşkun’dan akşam saatlerinde haber alınamadı. Fırtına nedeniyle alabora olan botunun devrilmesiyle suya düştüğü belirlenen Coşkun, yapılan uzun arama çalışmalarının ardından hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay, bölgede büyük üzüntüye yol açtı. FIRTINA BOTU DEVRİLDİRDİ Tek başına balık tutmak için denize açılan Cihan Coşkun’un botu, akşam saatlerinde etkisini artıran […]
Airbus’ın dünya genelindeki tüm A320 tipi uçaklar için yayınladığı kritik Operatör Uyarı Bildirimi, Türkiye’de havayolu trafiğini doğrudan etkiledi. Bildirim doğrultusunda THY, AJet ve Pegasus teknik ekiplerini acil aksiyon planına yönlendirdi. Bazı uçakların seferden çekilmesi ve tarifelerin değiştirilmesi, yolcu trafiğinde ciddi aksamalar yaşanabileceği endişesini gündeme taşıdı. THY 8 UÇAĞINI GEÇİCİ OLARAK SEFERDEN ÇEKTİ Türk Hava Yolları […]
Antalya’dan Samsun’a hesap blokesini kaldırmak için giden yabancı uyruklu İ.E., polis merkezinde hakkında iki ayrı dolandırıcılık dosyası bulunduğu anlaşılınca gözaltına alındı ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samsun’da ilginç bir olay yaşandı. Banka hesabına bloke konulduğunu öğrenen İ.E. isimli 29 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs, sorunu çözmek amacıyla Antalya’dan Samsun’a geldi. Ancak polis merkezine gidip neden bloke […]
Türkiye’nin gündeminden yıllarca düşmeyen Münevver Karabulut cinayeti, yeni bir belgesel projesiyle yeniden gündeme taşınıyor. “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” adıyla Netflix’te yayımlanacak belgeselin fragmanı paylaşıldı. Türkiye’nin en tartışmalı ve en çok konuşulan cinayet dosyalarından biri olan Münevver Karabulut cinayeti, yıllar sonra bu kez belgesel formatında ele alınıyor. Cem Garipoğlu’nun işlediği vahşi cinayeti ve sonrasında yaşanan […]