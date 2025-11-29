Evrim Akın’dan iddiaları çürütecek hamle: 7 yıl önceki mesajları paylaştı

‘Bez Bebek’ dizisinin eski oyuncuları Evrim Akın ve Asena Keskinci arasında günlerdir devam eden tartışmaya yeni bir boyut eklendi. Keskinci’nin “psikolojik baskı” ve “özel hayat” iddialarının ardından Evrim Akın, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti. Akın, şimdi de 7 yıl önceki mesajlaşmaları paylaşarak iddiaların seyrini değiştirebilecek yeni bir adım attı.
Oyuncu Asena Keskinci geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Evrim Akın’ın:
‘Bez Bebek’ dizisi setinde kendisine kötü davranıp psikolojik baskı uyguladığını,
Babasıyla ilişki yaşadığını,
Ailesinin dağılmasında payı olduğunu
öne sürmüştü.
Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, Akın’ın sessizliği merak konusu olmuştu.
Evrim Akın düzenlediği basın toplantısında iddiaları kesin bir dille reddederek, kendi cephesini savundu. Ancak Keskinci’nin avukatı Feyza Altun, “Asena Keskinci gerçeklerden başka bir şey söylememiştir, hukuk önünde hepsi ortaya çıkacak” diyerek süreçte geri adım atmayacaklarını dile getirdi.
Tartışmanın büyümesi üzerine Evrim Akın yeni bir hamle yaptı ve sosyal medya hesabından Asena Keskinci ile 7 yıl önceki mesajlaşmalarının ekran görüntülerini paylaştı.
Mesajlaşmalarda:
Keskinci’nin bir kıyafet giyip selfie çekerek Akın’a gönderdiği,
“Nasıl olmuş muyum?” yazdığı,
Gülümseme emojisi kullandığı,
Akın’ın ise “İşte bu” diyerek kalp emojisiyle yanıt verdiği
görüldü.
Söz konusu mesajların, Keskinci’nin Akın’a yönelik “set boyunca kötü davrandı” iddialarıyla çeliştiği yorumları yapılmaya başlandı.
Paylaşılan mesajlar sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Evrim Akın’ın bu hamlesini “kanıt niteliği taşıyor” şeklinde değerlendirirken, bazıları ise “Bu mesajlar iddiaları çürütmez, başka boyutları olabilir” yorumunda bulundu.
Her iki tarafın da açıklamalarını sürdüreceği ve tartışmanın hukuki bir sürece taşınacağı belirtiliyor.
