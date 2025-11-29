Türkiye’de A320 krizi! THY ve AJet uçaklarını yere indirdi, Pegasus büyük risk altında

Airbus’ın dünya genelindeki tüm A320 tipi uçaklar için yayınladığı kritik Operatör Uyarı Bildirimi, Türkiye’de havayolu trafiğini doğrudan etkiledi. Bildirim doğrultusunda THY, AJet ve Pegasus teknik ekiplerini acil aksiyon planına yönlendirdi. Bazı uçakların seferden çekilmesi ve tarifelerin değiştirilmesi, yolcu trafiğinde ciddi aksamalar yaşanabileceği endişesini gündeme taşıdı.

THY 8 UÇAĞINI GEÇİCİ OLARAK SEFERDEN ÇEKTİ

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Airbus’ın yayınladığı AOT kapsamında filodaki 8 adet A320 uçağının değerlendirmeye alındığını açıkladı.

Üstün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra uçaklarımız emniyetli şekilde yeniden servise girecektir. Tüm operasyonlarımız güvenli şekilde devam ediyor. Yolcu güvenliği birinci önceliğimizdir.”

THY’nin, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ile sürekli temas halinde olduğu, gerekli yazılım güncellemelerinin Airbus koordinasyonuyla uygulandığı bildirildi.

AJET DE 7 UÇAĞINI YERE İNDİRDİ

THY’nin ardından AJet de filosundaki 7 A320 uçağını geçici olarak seferden çekti.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, yaptığı açıklamada:

Güncellemenin zorunlu olduğunu,

Emniyet prosedürlerinin eksiksiz uygulanacağını,

İşlemlerin ardından uçakların yeniden operasyona döneceğini

belirtti.

Yeşilkaya ayrıca uçuş operasyonlarının kesintiye uğramadığını, fakat güncellemelerin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

PEGASUS’TA 46 A320 NEO RİSK ALTINDA

En kritik durumun Pegasus cephesinde yaşandığı belirtiliyor.

Çünkü Pegasus’un filosunda:

46 adet A320 neo

Ayrıca A321neo uçaklar da dahil büyük bir Airbus ağırlığı bulunuyor.

Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Güliz Öztürk, AirportHaber’e yaptığı açıklamada şirketin karşı karşıya olduğu durumu şu sözlerle özetledi:

“EASA’nın belirlediği süre çok dar. Airbus ile kesintisiz temas halindeyiz. Güncellemelerin bu zaman aralığında tamamlanması gerekiyor. Teknik ekiplerimiz hızla çalışıyor ancak bu tür zorunlu yüklemeler sırasında ortaya çıkabilecek aksaklıklar nedeniyle tarife düzenlemelerine gitmek durumunda kaldık.”

Öztürk, yolculara yansıyabilecek olası gecikme ve iptallerin en düşük seviyede tutulması için tüm ekiplerin organize edildiğini belirtti.

KISA SÜREDE TAMAMLAMASI ZOR BİR GÜNCELLEME

Havacılık uzmanları, Airbus’ın bu tür acil bildirimleri genellikle:

Yazılım hataları,

Olası sensör arızaları,

Uçuş güvenliğini etkileyebilecek teknik ihtimaller

nedeniyle yayınladığını ifade ediyor.

EASA’nın zaman sınırını dar tutması, havayolu şirketlerini operasyonel bir kriz yönetimine zorlamış durumda. Teknik ekiplerin aynı anda yüzlerce uçağı kontrol etmesi gerektiği için bu süreçte aksamalar yaşanması kaçınılmaz görülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi