Anasayfa » Dünyadan » ABD'de sıra dışı olay: Bir erkek, 5 eski sevgilisiyle sırayla boks maçı yaptı!

ABD’de sıra dışı olay: Bir erkek, 5 eski sevgilisiyle sırayla boks maçı yaptı!

ABD’de bir adamın, beş eski kız arkadaşıyla ringe çıkarak teker teker boks yapması sosyal medyanın gündemine oturdu. Koruyucu ekipmanlarla yapılan karşılaşmalar kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Yayınlanma:
Güncellenme:
Hande barlas Yönetici


Amerika Birleşik Devletleri’nde kaydedildiği belirtilen sıra dışı bir boks karşılaşması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir erkek, geçmişte ilişki yaşadığı beş eski kız arkadaşıyla ringe çıkıp sırayla boks maçı yaptı. “Eski sevgili hesaplaşması” olarak yorumlanan karşılaşma, kısa sürede dünya genelinde tartışma konusu haline geldi.

BEŞ ESKİ SEVGİLİYLE AYNI RİNGE ÇIKTI

Videolarda adamın, koruyucu başlık ve eldivenlerle donatılmış beş farklı kadınla sırayla karşı karşıya geldiği görülüyor. Kadınların da benzer şekilde koruyucu ekipmanlarla ringde yer alması, karşılaşmanın güvenlik önlemleri alınarak düzenlendiğini gösterdi.

Her bir raunt için başka bir eski sevgilisinin ringe girdiği anlar, hem şaşkınlık yarattı hem de yoğun ilgi çekti.

SOSYAL MEDYADA MİLYONLAR İZLEDİ

Görüntüler kısa sürede TikTok, X ve Instagram gibi platformlarda gündem oldu. Kullanıcıların çoğu olay karşısında:

“Gerçek mi bu?”

“Bu nasıl bir hesaplaşma biçimi!”

“Tek başına beş kadına karşı ringe çıkmak…”

gibi yorumlar yaptı.

Bazı kullanıcılar olayı eğlenceli bulurken, bazıları ise “toksik ilişki kültürünü normalleştiren bir şov” olduğu yönünde eleştiriler yöneltti.

“TEK BAŞINA BOKS YAPAN KADINLARIN ORTAK ÖZELLİĞİ…” TARTIŞMASI

Görüntülerin ardından sosyal medyada en çok konuşulan detay ise kadınların benzer şekilde tek başlarına ringde boks yapmaya alışık görünmeleri oldu. Kullanıcılar, “Bu kadınların ortak özelliği aynı adamla çıkmış olmaları mı, yoksa boks eğitimleri mi daha şaşırtıcı?” şeklinde esprili yorumlar yaptı.

Bazı yorumcular ise videonun kurgu olup olmadığı, profesyonel bir içerik serisinin parçası olabileceği yönünde tartışmalara dikkat çekti.

VİDEONUN KAYNAĞI NETLEŞMEDİ

Olayın hangi şehirde ve hangi organizasyon kapsamında gerçekleştiği henüz doğrulanmadı. Yayınlanan görüntülerde profesyonel bir salon ve çekim düzeni görülse de, etkinliğin resmi olup olmadığı bilinmiyor.

Sosyal medyada dolaşan videoların kaynağı araştırılırken, olay hâlâ merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Trump’tan Göç Politikalarında Sert Çıkış: “Üçüncü Dünya Ülkelerinden Göçü Kalıcı Olarak Durduracağım”
Dünyadan
28 Kasım 2025
Trump’tan Göç Politikalarında Sert Çıkış: “Üçüncü Dünya Ülkelerinden Göçü Kalıcı Olarak Durduracağım”

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü mesajında göçmen politikalarına ilişkin radikal açıklamalarda bulundu. Kendi sosyal medya platformundan yayımladığı metinde bazı valileri ve Demokrat Partili isimleri hedef alırken, “Üçüncü dünya ülkelerinden göçü tamamen durduracağız” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin ulusal gündeminin öne çıktığı Şükran Günü’nde yaptığı açıklamayla yeniden tartışmaların odağına yerleşti. Geleneksel mesajların aksine […]

Futbol sahasından Harvard amfisine: Pique ders verdi
Dünyadan
28 Kasım 2025
Futbol sahasından Harvard amfisine: Pique ders verdi

Eski Barcelona yıldızı Gerard Pique, Harvard Business School’da konuk öğretim görevlisi olarak ders verdi. Pique, kısa sürede küresel bir fenomene dönüşen Kings League’in sosyal medya stratejisini ve rekabet formatını öğrencilerle analiz etti. Futbol kariyerinin ardından girişimcilik dünyasında da adından söz ettiren Gerard Pique, bu kez yeşil sahalarda değil Harvard’ın dersliklerinde sahne aldı. Dünyanın en prestijli […]

Kilo alma deneyi facia ile bitti: Genç Influencer uykusunda hayatını kaybetti
Dünyadan
28 Kasım 2025
Kilo alma deneyi facia ile bitti: Genç Influencer uykusunda hayatını kaybetti

Sosyal medyada yürüttüğü “kilo alma deneyi” ile binlerce takipçinin ilgisini çeken 30 yaşındaki Rus fitness eğitmeni Dmitry Nuyanzin, ağır fast food diyetinin ardından hayatını kaybetti. Bir ayı aşkın süredir “günlük 10 bin kalorilik” meydan okumasını sürdüren Nuyanzin’in, uykusunda kalp yetmezliği geçirdiği tespit edildi. Doktora gitmeyi planladığını söylemesinin üzerinden sadece bir gün geçmişti. 10 BİN KALORİLİK […]

Hong Kong’u sarsan facia: Ölü sayısı 75’e çıktı, yüzlerce kişiden haber yok
Dünyadan
27 Kasım 2025
Hong Kong’u sarsan facia: Ölü sayısı 75’e çıktı, yüzlerce kişiden haber yok

Hong Kong’un Tai Po bölgesindeki 8 bloklu konut kompleksinde çıkan büyük yangın kent tarihinin en ağır felaketlerinden birine dönüştü. Yetkililer, 75 kişinin yaşamını yitirdiğini, 280 kişiye ise hâlâ ulaşılamadığını açıkladı. Hong Kong’un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde bulunan “Wang Fuk Court” isimli çok katlı siteyi dün öğle saatlerinde saran yangın, kısa sürede tüm bloklara yayılarak büyük […]

Saldırganın Kimliği Ortaya Çıktı, ABD Harekete Geçti: Afgan Vatandaşlara Kapı Kapandı
Dünyadan
27 Kasım 2025
Saldırganın Kimliği Ortaya Çıktı, ABD Harekete Geçti: Afgan Vatandaşlara Kapı Kapandı

Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafızın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ABD’yi alarma geçirdi. Saldırganın Afgan uyruklu olduğunun belirlenmesi üzerine hükümet, Afgan vatandaşların tüm göçmenlik başvurularını süresiz olarak askıya aldı. ABD’nin başkenti Washington D.C.’de Beyaz Saray çevresinde yaşanan silahlı saldırı, ülkeyi bir kez daha güvenlik tartışmalarının merkezine çekti. İki Ulusal Muhafızın hayatını kaybettiği olayın ardından saldırganın […]

Xabi Alonso krizi büyüyor! Arda Güler’in tarafı belli oldu
Dünyadan
26 Kasım 2025
Xabi Alonso krizi büyüyor! Arda Güler’in tarafı belli oldu

İspanyol basını, Real Madrid’de teknik direktör Xabi Alonso’nun etrafında derin bir ayrışma yaşandığını yazdı. Vinicius ve Valverde gibi yıldızların Alonso’ya karşı olduğu belirtilirken, Arda Güler’in de aralarında bulunduğu bazı oyuncuların ise hocanın yanında durduğu aktarıldı. Real Madrid’de üst üste gelen puan kayıplarının ardından kulüp içinde ciddi bir kriz patlak verdi. Elche deplasmanında alınan 2-2’lik beraberlik […]

