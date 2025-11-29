ABD’de sıra dışı olay: Bir erkek, 5 eski sevgilisiyle sırayla boks maçı yaptı!

Amerika Birleşik Devletleri’nde kaydedildiği belirtilen sıra dışı bir boks karşılaşması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir erkek, geçmişte ilişki yaşadığı beş eski kız arkadaşıyla ringe çıkıp sırayla boks maçı yaptı. “Eski sevgili hesaplaşması” olarak yorumlanan karşılaşma, kısa sürede dünya genelinde tartışma konusu haline geldi.

BEŞ ESKİ SEVGİLİYLE AYNI RİNGE ÇIKTI

Videolarda adamın, koruyucu başlık ve eldivenlerle donatılmış beş farklı kadınla sırayla karşı karşıya geldiği görülüyor. Kadınların da benzer şekilde koruyucu ekipmanlarla ringde yer alması, karşılaşmanın güvenlik önlemleri alınarak düzenlendiğini gösterdi.

Her bir raunt için başka bir eski sevgilisinin ringe girdiği anlar, hem şaşkınlık yarattı hem de yoğun ilgi çekti.

SOSYAL MEDYADA MİLYONLAR İZLEDİ

Görüntüler kısa sürede TikTok, X ve Instagram gibi platformlarda gündem oldu. Kullanıcıların çoğu olay karşısında:

“Gerçek mi bu?”

“Bu nasıl bir hesaplaşma biçimi!”

“Tek başına beş kadına karşı ringe çıkmak…”

gibi yorumlar yaptı.

Bazı kullanıcılar olayı eğlenceli bulurken, bazıları ise “toksik ilişki kültürünü normalleştiren bir şov” olduğu yönünde eleştiriler yöneltti.

“TEK BAŞINA BOKS YAPAN KADINLARIN ORTAK ÖZELLİĞİ…” TARTIŞMASI

Görüntülerin ardından sosyal medyada en çok konuşulan detay ise kadınların benzer şekilde tek başlarına ringde boks yapmaya alışık görünmeleri oldu. Kullanıcılar, “Bu kadınların ortak özelliği aynı adamla çıkmış olmaları mı, yoksa boks eğitimleri mi daha şaşırtıcı?” şeklinde esprili yorumlar yaptı.

Bazı yorumcular ise videonun kurgu olup olmadığı, profesyonel bir içerik serisinin parçası olabileceği yönünde tartışmalara dikkat çekti.

VİDEONUN KAYNAĞI NETLEŞMEDİ

Olayın hangi şehirde ve hangi organizasyon kapsamında gerçekleştiği henüz doğrulanmadı. Yayınlanan görüntülerde profesyonel bir salon ve çekim düzeni görülse de, etkinliğin resmi olup olmadığı bilinmiyor.

Sosyal medyada dolaşan videoların kaynağı araştırılırken, olay hâlâ merak konusu olmaya devam ediyor.

