Beylikdüzü’nde balık faciası: Tek başına denize açılan adam hayatını kaybetti

İstanbul Beylikdüzü’nde balık tutmak için denize açılan Cihan Coşkun’dan akşam saatlerinde haber alınamadı. Fırtına nedeniyle alabora olan botunun devrilmesiyle suya düştüğü belirlenen Coşkun, yapılan uzun arama çalışmalarının ardından hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay, bölgede büyük üzüntüye yol açtı.

FIRTINA BOTU DEVRİLDİRDİ

Tek başına balık tutmak için denize açılan Cihan Coşkun’un botu, akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına yüzünden alabora oldu. Coşkun’un suya düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

DENİZ VE SAHİLDE KAPSAMLI ARAMA

Sahil güvenlik ekipleri denizde tarama yaparken, diğer ekipler sahil hattı boyunca arama çalışmalarını sürdürdü. Saatler süren arama çalışmalarının ardından Cihan Coşkun’un cansız bedeni denizde tespit edilerek kıyıya çıkarıldı. Coşkun’un olay sırasında tek başına denize açıldığı belirlendi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Coşkun’un botunun yoğun rüzgâr ve kabaran dalgalar nedeniyle devrilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, sahil güvenlik ekipleri bölgede bir süre daha tarama faaliyetlerine devam etti.

