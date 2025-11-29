Karadeniz’de tanker gerilimi! Patlamalar “savaşı kızıştıracak” iddiaları beraberinde getirdi

Karadeniz bugün akşam saatlerinde peş peşe yaşanan patlamalarla yeniden dünya gündeminin odağına yerleşti. Rusya’nın Novorossiysk limanına doğru seyreden Kairos adlı yabancı bayraklı tankerde büyük bir patlama meydana geldi. Kısa süre sonra aynı bölgede bulunan Virat isimli tanker de isabet aldığını bildirince, olayla ilgili savaşın seyrini etkileyebilecek kritik iddialar ortaya atıldı. Patlamaların nedeni resmen açıklanmazken, Rus basınından “mayın” ve “dron saldırısı” iddiaları yükseldi.

PEŞ PEŞE PATLAMALAR: KAIROS VE VİRAT HEDEF OLDU

274 metre uzunluğundaki Kairos tankeri, Novorossiysk’e doğru ilerlerken aniden şiddetli bir patlamayla sarsıldı. Mürettebatın durumunun iyi olduğu bildirilirken, birkaç dakika sonra aynı sularda seyreden Virat adlı başka bir tanker de geminin isabet aldığını duyurdu. Bu gelişmeler, bölgede tansiyonu bir anda yükseltti.

MAYIN MI, DRON SALDIRISI MI?

Patlamaların nedeni konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı; ancak Rus medyası iki farklı senaryoyu gündeme taşıdı: Kairos’un deniz mayınına çarptığı Virat’ın dron saldırısı ile hedef alındığı her iki ihtimal de Karadeniz’de gerilimi tırmandırabilecek nitelikte görüldü. Uzmanlar, özellikle dron saldırısı iddiasının doğrulanması halinde bölgedeki askeri dengelerin yeni bir kriz dalgasına sürüklenebileceğini belirtiyor.

YAPTIRIM LİSTESİNDEKİ “GÖLGE FİLO” GEMİLERİ

Olayın bir diğer çarpıcı boyutu ise her iki tankerin de uluslararası yaptırım kapsamındaki “gölge filo” gemileri arasında yer alması.

Kairos ve Virat, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgalinin ardından uygulanan yaptırımlar nedeniyle şeffaf olmayan ticaret ağında faaliyet gösteren, genellikle riskli transferler yapan gemiler olarak biliniyor. Her iki tankerin de Gambiya bayraklı olduğu ifade edilirken, Kairos’un Novorossiysk’e ham petrol yüklemek üzere boş şekilde gittiği tahmin ediliyor.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Patlamaların ardı ardına yaşanması, Karadeniz’deki güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, olayın kim tarafından gerçekleştirildiğine dair net bulgular açıklanmadığı sürece tarafların iddialar üzerinden siyasi ve askeri hamlelerini sıklaştırabileceğini vurguluyor.

Soruşturma sürerken, Karadeniz’deki tansiyonun önümüzdeki günlerde daha da yükselebileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi