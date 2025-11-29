4A 4B 4C Emeklisine Kasım Sonu Jesti! 31.000 TL’ye Kadar Karşılıksız Ek Ödeme

Bankalar arasındaki promosyon yarışı hızlandı. En yüksek ödeme 31 bin TL ile QNB’den gelirken, birçok banka ek avantajlarla toplam promosyon tutarını artırıyor. İşte tüm bankaların 2025 güncel emekli promosyonları…
Emeklilerin merakla beklediği banka promosyonları yılın son dönemine girilirken yeni bir rekora ulaştı. Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere sundukları promosyon tutarlarını önemli ölçüde artırarak müşteri kazanma yarışına girdi. En yüksek ödeme 31 bin TL ile QNB tarafından açıklanırken, kamu ve özel bankaların büyük bölümü 12 bin TL ile 30 bin TL arasında değişen promosyon paketlerini güncelledi. Ek ürün şartları ve kampanya avantajlarıyla birlikte toplam tutar bazı bankalarda 30 bin TL’nin üzerine çıkıyor.
Bankalar, emeklilerin maaş hesabını kendi bünyelerine taşımalarını sağlamak için yüksek promosyon ve ek kampanya seçenekleri sunuyor.
Promosyon tutarları;
kredi kartı kullanımı,
otomatik ödeme talimatı,
sigorta ve diğer bankacılık ürünleri
gibi ek şartlarla daha da artırılabiliyor. Emekliler ise aldıkları promosyonlarla yıl sonu ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.
Aşağıda bankaların sunduğu standart promosyon ve ek avantajlarla birlikte toplam promosyon tutarlarının karşılaştırmalı listesi yer alıyor:
Banka Standart Promosyon Ek Kampanya Dahil Toplam
Halkbank 12.000 TL –
Ziraat Bankası 12.000 TL –
Vakıfbank 12.000 TL 30.000 TL
TEB 12.000 TL 21.000 TL
Türkiye Finans 12.000 TL 27.000 TL
Denizbank 12.000 TL 27.000 TL
Akbank 15.000 TL 25.000 TL
İş Bankası 15.000 TL 24.000 TL
ING Bank 15.000 TL 25.000 TL
Garanti BBVA 15.000 TL 25.000 TL
Yapı Kredi 15.000 TL 30.000 TL
Kuveyt Türk 24.000 TL 27.500 TL
Albaraka Türk 15.600 TL 19.000 TL
QNB Finansbank 20.000 TL 31.000 TL
En yüksek promosyon ödemesi 31 bin TL ile QNB Finansbank tarafından veriliyor.
QNB Finansbank, sunduğu 20 bin TL’lik standart promosyondan sonra ek avantajlarla birlikte toplam tutarı 31 bin TL’ye yükselterek yılın en yüksek promosyon ödemesini açıklamış durumda. Bu rakam, banka promosyonları arasında yeni bir seviye olarak dikkat çekiyor.
2025 yılı promosyon kampanyaları, emekliler için son yılların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Bankaların rekabeti devam ederken, yıl sonuna doğru kampanya tutarlarının daha da artabileceği değerlendiriliyor. Emeklilerin, maaş taşıma işlemlerinden önce bankaların ek şartlarını ve kampanya detaylarını dikkatle incelemesi öneriliyor.
