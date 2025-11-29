Kahramanmaraş’ta 15 yaşındaki çocuk çatıdan düştü

Kahramanmaraş’ta bir çocuk çıktığı çatıda dengesini kaybederek metrelerce yüksekten düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan A.B.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin inceleme başlattı.
Olay, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki A.B., henüz bilinmeyen bir nedenle 3 katlı evlerinin çatısına çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden çocuk büyük bir gürültüyle aşağı düştü.
Çevredekilerin durumu fark etmesiyle birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, A.B.’nin genel sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.
Polis ekipleri, olayın neden meydana geldiğini belirlemek için çalışma başlattı. Çatıya çıkış nedeni ve düşme anına ilişkin detayların soruşturma kapsamında netleşmesi bekleniyor.
