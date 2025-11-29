Karadeniz’de iki tankerde peş peşe patlama! Bakan Uraloğlu: “İlk bulgular dış müdahaleyi işaret ediyor”

Karadeniz’de aynı gün içinde iki farklı tankerde yaşanan patlama ve hasar, bölgedeki güvenlik risklerini yeniden gündeme taşıdı. Rusya’nın Novoroski limanına seyreden KAIROS adlı tanker Kocaeli Kefken açıklarında alev alırken, Kastamonu açıklarında seyreden VIRAT isimli başka bir tankerin isabet aldığı bildirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma unsuru sevk edildi ve ilk değerlendirmelere göre her iki gemideki toplam 45 personelin de durumunun iyi olduğu açıklandı.

KAIROS TANKERİNDE PATLAMA VE YANGIN

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında 274 metre uzunluğundaki KAIROS isimli tankerde dışarıdan bir etkinin ardından patlama meydana geldi. Denizcilik Genel Müdürlüğü, geminin boş olduğunu ancak patlama sonrası yangın çıktığını duyurdu.

Açıklamada,

“Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta dış etki kaynaklı olduğu değerlendirilen bir yangın ihbarı almıştır. Gemideki 25 personelin durumu iyidir, tahliye için kurtarma unsurları bölgeye sevk edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Kocaeli Valiliği de bölgeye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekiplerinin yönlendirildiğini belirterek, müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

VIRAT TANKERİ İSABET ALDI: 20 PERSONELİN DURUMU İYİ

KAIROS’tan kısa süre sonra bu kez Kastamonu açıklarından ikinci bir ihbar geldi. VIRAT isimli tanker, yaklaşık 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirdi. Denizcilik Genel Müdürlüğü olaya ilişkin açıklamasında,

“VIRAT isimli tanker isabet aldığını bildirmiştir. Olay yerine kurtarma unsurları yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir” bilgisine yer verdi.

Genel Müdürlük ayrıca gemide aktif bir yangın bulunmadığını, personelin gemiyi terk etme talebinin olmadığını ve olası risklere karşı Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda yangın söndürme ve çeki römorkörlerinin bölgeye yönlendirildiğini duyurdu.

BAKAN URALOĞLU: “DIŞARIDAN MÜDAHALE İHTİMALİ AĞIR BASIYOR”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki tankerle ilgili yapılan ilk teknik değerlendirmelerin “dışarıdan müdahale” ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

“KAIROS gemisine Nene Hatun ve iki kurtarma botumuz müdahale ediyor. Gemi boş olmasına rağmen zaman zaman patlamalar oluyor.”

“Dışişleri, Milli Savunma ve MİT ile koordinasyon içindeyiz. Saldırı mı, patlama mı, mayına temas mı netleştireceğiz.”

“İkinci geminin kaptanı ile görüştük. Personelde yaralanma yok. Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine ulaştığında daha net bilgi alınacak.”

“İlk bilgilere göre her iki gemi de bizim kara sularımızda. İlk bulgular dışarıdan bir müdahale ihtimalini gösteriyor.”

Gemideki personelin uyruklarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, mürettebatın 19’unun Çinli, 4’ünün Bangladeşli, 1’inin Myanmar uyruklu ve 1’inin Endonezyalı olduğunu aktardı.

SÜREÇ ÇOKLU KURUMLA KOORDİNELİ ŞEKİLDE TAKİP EDİLİYOR

Bölgedeki iki olayın kısa süre içerisinde gerçekleşmesi, Türk makamlarının hassasiyetini artırdı. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlıklar koordineli şekilde çalışırken, Türkiye’nin kıyı güvenliğini ilgilendiren gelişmenin uluslararası boyutları da değerlendiriliyor.

Denizdeki çalışmalar devam ederken, patlamaların kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

