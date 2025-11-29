Komisyon Toplanıyor! 2026 Asgari Ücret İçin 28 Bin TL İhtimali Güçleniyor

Aralık ayının ilk haftasında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu için geri sayım başladı. Kulislerde konuşulan ilk rakamlara göre 2026 asgari ücret zam pazarlığı 25–28 bin TL bandında şekillenecek.

2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için nefesler tutuldu. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren zam görüşmeleri öncesi kulislerde dolaşan ilk rakamlar belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayının ilk haftasında bir araya gelmesi beklenirken, işçi ve işveren temsilcilerinin masaya 25–28 bin TL aralığında bir başlangıç rakamıyla oturacağı değerlendiriliyor. Peki görüşmelerde hangi formüller konuşulacak?

ZAM PAZARLIĞINDA İLK ARALIK 25–28 BİN TL

Sabah Gazetesi’nin kulis bilgilerine göre yeni asgari ücret pazarlığının alt sınırının 25 bin TL, üst sınırının ise 28 bin TL olacağı öngörülüyor.

Bu çerçeve, hem enflasyon beklentileri hem de refah payı ihtimalleri dikkate alınarak hazırlanan ilk taslak tabloyu oluşturuyor.

KOMİSYONDA YENİ MODEL: “PASİFLEŞTİRME FORMÜLÜ”

İşçi temsilcilerinin komisyon yapısının yenilenmesine yönelik taleplerine karşılık hükümet kanadının “pasifleştirme formülü” üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Bu yöntemle:

Hazine ve Maliye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Ticaret Bakanlıkları

TÜİK

temsilcilerinin sürece aktif olarak müdahil olmayacağı, yalnızca teknik veri sağlayacağı belirtiliyor.

Asıl müzakere, işçi ve işveren heyetleri arasında doğrudan yürütülecek. Yeni yaklaşımın ilk toplantıda masaya gelmesi bekleniyor.

GENÇ İŞSİZLİĞE YÖNELİK YENİ ADIM: İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İŞKUR Gençlik Programı’nda önemli bir aşamaya geçiliyor.

Programın detaylarına göre:

İlk fazda 100 bin öğrenci programa dahil oldu.

Yıl sonunda bu sayının 250 bine ulaşması hedefleniyor.

2028’e kadar toplam 2 milyon gencin programdan faydalanması planlanıyor.

Üniversitede okurken aynı zamanda çalışma imkânı bulan gençlerin aylık 15.042 TL gelir elde edeceği belirtiliyor.

UZAKTAN ÇALIŞANLARA SOSYAL GÜVENCE GELİYOR

Torba düzenlemedeki bir diğer önemli başlık ise dijital platform çalışanları, ev kadınları ve motokuryelerin de dahil edildiği uzaktan çalışma modeli.

Düzenlemeye göre:

Evden veya uzaktan çalışan tüm kesimlere sosyal güvence sağlanacak,

Mesai saatleri sözleşmelerde açıkça belirtilecek,

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası yeni modele göre güncellenecek,

Ev ortamında yaşanan kazaların hangi durumlarda iş kazası sayılacağı net şekilde tanımlanacak.

Bu düzenlemenin özellikle kayıt dışı çalışan yüz binlerce kişi için önemli bir koruma sağlaması bekleniyor.

GÖZLER KOMİSYONUN İLK TOPLANTISINDA

Asgari ücret pazarlığının başlamasına yalnızca bir hafta kala masadaki tablo netleşmeye başladı.

Komisyon toplantıları sonrasında yeni ücretin 31 Aralık’a kadar açıklanması, belirlenen tutarın ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

