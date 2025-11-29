Komisyon Toplanıyor! 2026 Asgari Ücret İçin 28 Bin TL İhtimali Güçleniyor

Aralık ayının ilk haftasında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu için geri sayım başladı. Kulislerde konuşulan ilk rakamlara göre 2026 asgari ücret zam pazarlığı 25–28 bin TL bandında şekillenecek.
2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için nefesler tutuldu. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren zam görüşmeleri öncesi kulislerde dolaşan ilk rakamlar belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayının ilk haftasında bir araya gelmesi beklenirken, işçi ve işveren temsilcilerinin masaya 25–28 bin TL aralığında bir başlangıç rakamıyla oturacağı değerlendiriliyor. Peki görüşmelerde hangi formüller konuşulacak?
Sabah Gazetesi’nin kulis bilgilerine göre yeni asgari ücret pazarlığının alt sınırının 25 bin TL, üst sınırının ise 28 bin TL olacağı öngörülüyor.
Bu çerçeve, hem enflasyon beklentileri hem de refah payı ihtimalleri dikkate alınarak hazırlanan ilk taslak tabloyu oluşturuyor.
İşçi temsilcilerinin komisyon yapısının yenilenmesine yönelik taleplerine karşılık hükümet kanadının “pasifleştirme formülü” üzerinde çalıştığı bildiriliyor.
Bu yöntemle:
Hazine ve Maliye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Ticaret Bakanlıkları
TÜİK
temsilcilerinin sürece aktif olarak müdahil olmayacağı, yalnızca teknik veri sağlayacağı belirtiliyor.
Asıl müzakere, işçi ve işveren heyetleri arasında doğrudan yürütülecek. Yeni yaklaşımın ilk toplantıda masaya gelmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İŞKUR Gençlik Programı’nda önemli bir aşamaya geçiliyor.
Programın detaylarına göre:
İlk fazda 100 bin öğrenci programa dahil oldu.
Yıl sonunda bu sayının 250 bine ulaşması hedefleniyor.
2028’e kadar toplam 2 milyon gencin programdan faydalanması planlanıyor.
Üniversitede okurken aynı zamanda çalışma imkânı bulan gençlerin aylık 15.042 TL gelir elde edeceği belirtiliyor.
Torba düzenlemedeki bir diğer önemli başlık ise dijital platform çalışanları, ev kadınları ve motokuryelerin de dahil edildiği uzaktan çalışma modeli.
Düzenlemeye göre:
Evden veya uzaktan çalışan tüm kesimlere sosyal güvence sağlanacak,
Mesai saatleri sözleşmelerde açıkça belirtilecek,
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası yeni modele göre güncellenecek,
Ev ortamında yaşanan kazaların hangi durumlarda iş kazası sayılacağı net şekilde tanımlanacak.
Bu düzenlemenin özellikle kayıt dışı çalışan yüz binlerce kişi için önemli bir koruma sağlaması bekleniyor.
Asgari ücret pazarlığının başlamasına yalnızca bir hafta kala masadaki tablo netleşmeye başladı.
Komisyon toplantıları sonrasında yeni ücretin 31 Aralık’a kadar açıklanması, belirlenen tutarın ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankalar arasındaki promosyon yarışı hızlandı. En yüksek ödeme 31 bin TL ile QNB’den gelirken, birçok banka ek avantajlarla toplam promosyon tutarını artırıyor. İşte tüm bankaların 2025 güncel emekli promosyonları… Emeklilerin merakla beklediği banka promosyonları yılın son dönemine girilirken yeni bir rekora ulaştı. Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere sundukları promosyon tutarlarını önemli ölçüde artırarak müşteri kazanma yarışına […]
A101, 29 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında geçerli yeni “Haftanın Yıldızları” kataloğunu yayımladı. Ayçiçek yağından makarnaya, yoğurttan dondurmaya, şampuandan temizlik ürünlerine kadar yüzlerce üründe dikkat çeken indirimler tüketicilerin ilgisini çekti. Türkiye’nin en geniş market zincirlerinden A101, hafta boyunca geçerli olacak dev indirim kampanyasını duyurdu. Gıda ürünlerinde büyük fiyat düşüşleri sunan market, aynı zamanda dondurma […]
Küresel piyasalarda arz sıkışıklığının derinleşmesi ve Fed’in Aralık ayında faiz indireceğine yönelik güçlü beklentiler, gümüşü yeni bir zirveye taşıdı. Ons fiyatı 54,76 dolar sınırını aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Küresel emtia piyasaları, yılın en sert hareketlerinden birine daha sahne oldu. Gümüş, Ekim ayında Londra’da yaşanan tarihi arz sıkışmasını geride bırakarak cuma günü yeni […]
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 711 milyon 848 bin liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Destekler; hayvan hastalıkları tazminatından sulamaya, tohumdan zeytinyağı desteğine kadar birçok başlığı kapsıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üretimin sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla hazırlanan yeni destek paketinin bugün çiftçilere ulaştırılacağını duyurdu. NSosyal hesabı üzerinden açıklama yapan […]
Altın piyasasında dalgalı seyir devam ederken yatırımcıların gözü yeni yıl tahminlerine çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, hem ons hem gram altın için yıl sonu seviyelerini açıkladı ve “Altının kaderi yeniden Fed’in adımlarına bağlı” dedi. Küresel piyasalarda belirsizlikler artarken altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin karışık sinyaller, […]
TÜRK-İŞ’e göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı kasım ayında 29.828 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 97.159 TL’ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 38.752 TL olarak hesaplandı. TÜRK-İŞ Konfederasyonu, çalışanların geçim koşullarındaki değişimi ortaya koymak amacıyla her ay düzenli olarak yayımladığı açlık–yoksulluk araştırmasının Kasım 2025 sonuçlarını açıkladı. Temel gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi ve […]