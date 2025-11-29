Sarı kodlu uyarının ardından İzmir’de sokaklar göle döndü: Çeşme’de denizle kara birleşti, Kemeraltı çarşısı sulara gömüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün gün içinde yaptığı sarı kodlu sağanak uyarısı, İzmir’de akşam saatleriyle birlikte etkisini gösterdi. Özellikle Çeşme’de kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede su altında kaldı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı kesimlerinde adeta denizle kara birleşti. Kent merkezinde ise Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı su bastı, iş yerlerinde hasar meydana geldi.
Gece boyunca etkisini artıran sağanak, Çeşme’de hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin farklı noktalarında yollar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerine su doldu. Sürücüler, yollarda biriken derin su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Kıyı bölgesinden çekilen bir videoda, yükselen dalgaların sahil şeridini aşarak kara ile birleştiği görülürken, yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi de düştü.
Sağanak yalnızca Çeşme’yi değil, İzmir merkezini de etkisi altına aldı. Konak ilçesinde Anadolu Caddesi’nin bazı bölümleri suyla kapanırken trafik yer yer durma noktasına geldi. Alt geçitlerde biriken su nedeniyle sürücüler uyarıldı.
Tarihi Kemeraltı Çarşısı da yağıştan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Çarşı içinde biriken su, iş yerlerine zarar verdi; esnaf sabahın erken saatlerinde tahliye çalışmaları yapmak zorunda kaldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, yoğun yağışın ardından hızla sahaya indi. Rögar kapakları açılarak suyun tahliyesi sağlanmaya çalışılırken, kritik noktalara ekipler yönlendirildi.
Yetkililer, şiddetli yağışın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği uyarısında bulunarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı kodlu uyarının geçerliliğini koruduğunu ve İzmir’de sağanağın gün boyunca etkisini sürdürebileceğini açıkladı. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş’ta bir çocuk çıktığı çatıda dengesini kaybederek metrelerce yüksekten düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan A.B.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin inceleme başlattı. Olay, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki A.B., henüz bilinmeyen bir nedenle 3 katlı evlerinin çatısına çıktı. […]
Karadeniz bugün akşam saatlerinde peş peşe yaşanan patlamalarla yeniden dünya gündeminin odağına yerleşti. Rusya’nın Novorossiysk limanına doğru seyreden Kairos adlı yabancı bayraklı tankerde büyük bir patlama meydana geldi. Kısa süre sonra aynı bölgede bulunan Virat isimli tanker de isabet aldığını bildirince, olayla ilgili savaşın seyrini etkileyebilecek kritik iddialar ortaya atıldı. Patlamaların nedeni resmen açıklanmazken, Rus […]
Airbus’ın A320neo ve A321neo tipi uçaklar için yayınladığı acil güvenlik uyarısı sonrası Türk Hava Yolları’ndan açıklama geldi. THY, filodaki 8 A320 uçağının talimatlara uygun şekilde kontrol edilerek yeniden servise alınacağını, tüm operasyonların ise kesintisiz sürdüğünü bildirdi. Uçak üreticisi Airbus’ın A320neo ve A321neo ailesine yönelik yayımladığı acil güvenlik bildirimi, küresel havacılık sektöründe geniş yankı uyandırdı. Yoğun […]
İstanbul Beylikdüzü’nde balık tutmak için denize açılan Cihan Coşkun’dan akşam saatlerinde haber alınamadı. Fırtına nedeniyle alabora olan botunun devrilmesiyle suya düştüğü belirlenen Coşkun, yapılan uzun arama çalışmalarının ardından hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay, bölgede büyük üzüntüye yol açtı. FIRTINA BOTU DEVRİLDİRDİ Tek başına balık tutmak için denize açılan Cihan Coşkun’un botu, akşam saatlerinde etkisini artıran […]
Airbus’ın dünya genelindeki tüm A320 tipi uçaklar için yayınladığı kritik Operatör Uyarı Bildirimi, Türkiye’de havayolu trafiğini doğrudan etkiledi. Bildirim doğrultusunda THY, AJet ve Pegasus teknik ekiplerini acil aksiyon planına yönlendirdi. Bazı uçakların seferden çekilmesi ve tarifelerin değiştirilmesi, yolcu trafiğinde ciddi aksamalar yaşanabileceği endişesini gündeme taşıdı. THY 8 UÇAĞINI GEÇİCİ OLARAK SEFERDEN ÇEKTİ Türk Hava Yolları […]
Antalya’dan Samsun’a hesap blokesini kaldırmak için giden yabancı uyruklu İ.E., polis merkezinde hakkında iki ayrı dolandırıcılık dosyası bulunduğu anlaşılınca gözaltına alındı ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samsun’da ilginç bir olay yaşandı. Banka hesabına bloke konulduğunu öğrenen İ.E. isimli 29 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs, sorunu çözmek amacıyla Antalya’dan Samsun’a geldi. Ancak polis merkezine gidip neden bloke […]