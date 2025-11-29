Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Genel » Sarı kodlu uyarının ardından İzmir’de sokaklar göle döndü: Çeşme’de denizle kara birleşti, Kemeraltı çarşısı sulara gömüldü

Sarı kodlu uyarının ardından İzmir’de sokaklar göle döndü: Çeşme’de denizle kara birleşti, Kemeraltı çarşısı sulara gömüldü

İzmir, Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarısının hemen ardından şiddetli sağanakla mücadele ediyor. Çeşme’de denizin yükselerek kara ile birleştiği görüntüler dikkat çekerken, Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve birçok cadde sel nedeniyle kullanılamaz hâle geldi.

Yayınlanma:
Güncellenme:
Hande barlas Yönetici
Sarı kodlu uyarının ardından İzmir’de sokaklar göle döndü: Çeşme’de denizle kara birleşti, Kemeraltı çarşısı sulara gömüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün gün içinde yaptığı sarı kodlu sağanak uyarısı, İzmir’de akşam saatleriyle birlikte etkisini gösterdi. Özellikle Çeşme’de kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede su altında kaldı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı kesimlerinde adeta denizle kara birleşti. Kent merkezinde ise Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı su bastı, iş yerlerinde hasar meydana geldi.

ÇEŞME’DE KUVVETLİ YAĞIŞ KENTİ FELCE UĞRATTI

Gece boyunca etkisini artıran sağanak, Çeşme’de hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin farklı noktalarında yollar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerine su doldu. Sürücüler, yollarda biriken derin su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Kıyı bölgesinden çekilen bir videoda, yükselen dalgaların sahil şeridini aşarak kara ile birleştiği görülürken, yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi de düştü.

KONAK VE MERKEZ İLÇELERDE DE DURUM KRİTİK

Sağanak yalnızca Çeşme’yi değil, İzmir merkezini de etkisi altına aldı. Konak ilçesinde Anadolu Caddesi’nin bazı bölümleri suyla kapanırken trafik yer yer durma noktasına geldi. Alt geçitlerde biriken su nedeniyle sürücüler uyarıldı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı da yağıştan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Çarşı içinde biriken su, iş yerlerine zarar verdi; esnaf sabahın erken saatlerinde tahliye çalışmaları yapmak zorunda kaldı.

BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, yoğun yağışın ardından hızla sahaya indi. Rögar kapakları açılarak suyun tahliyesi sağlanmaya çalışılırken, kritik noktalara ekipler yönlendirildi.

Yetkililer, şiddetli yağışın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği uyarısında bulunarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

YAĞIŞ GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı kodlu uyarının geçerliliğini koruduğunu ve İzmir’de sağanağın gün boyunca etkisini sürdürebileceğini açıkladı. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Kahramanmaraş’ta 15 yaşındaki çocuk çatıdan düştü
Genel
29 Kasım 2025
Kahramanmaraş’ta 15 yaşındaki çocuk çatıdan düştü

Kahramanmaraş’ta bir çocuk çıktığı çatıda dengesini kaybederek metrelerce yüksekten düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan A.B.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin inceleme başlattı. Olay, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki A.B., henüz bilinmeyen bir nedenle 3 katlı evlerinin çatısına çıktı. […]

Karadeniz’de tanker gerilimi! Patlamalar “savaşı kızıştıracak” iddiaları beraberinde getirdi
Genel
29 Kasım 2025
Karadeniz’de tanker gerilimi! Patlamalar “savaşı kızıştıracak” iddiaları beraberinde getirdi

Karadeniz bugün akşam saatlerinde peş peşe yaşanan patlamalarla yeniden dünya gündeminin odağına yerleşti. Rusya’nın Novorossiysk limanına doğru seyreden Kairos adlı yabancı bayraklı tankerde büyük bir patlama meydana geldi. Kısa süre sonra aynı bölgede bulunan Virat isimli tanker de isabet aldığını bildirince, olayla ilgili savaşın seyrini etkileyebilecek kritik iddialar ortaya atıldı. Patlamaların nedeni resmen açıklanmazken, Rus […]

THY’den Airbus Krizi Açıklaması: “Uçuşlarımız Kesintisiz ve Güvenli Şekilde Devam Ediyor”
Genel
29 Kasım 2025
THY’den Airbus Krizi Açıklaması: “Uçuşlarımız Kesintisiz ve Güvenli Şekilde Devam Ediyor”

Airbus’ın A320neo ve A321neo tipi uçaklar için yayınladığı acil güvenlik uyarısı sonrası Türk Hava Yolları’ndan açıklama geldi. THY, filodaki 8 A320 uçağının talimatlara uygun şekilde kontrol edilerek yeniden servise alınacağını, tüm operasyonların ise kesintisiz sürdüğünü bildirdi. Uçak üreticisi Airbus’ın A320neo ve A321neo ailesine yönelik yayımladığı acil güvenlik bildirimi, küresel havacılık sektöründe geniş yankı uyandırdı. Yoğun […]

Beylikdüzü’nde balık faciası: Tek başına denize açılan adam hayatını kaybetti
Genel
29 Kasım 2025
Beylikdüzü’nde balık faciası: Tek başına denize açılan adam hayatını kaybetti

İstanbul Beylikdüzü’nde balık tutmak için denize açılan Cihan Coşkun’dan akşam saatlerinde haber alınamadı. Fırtına nedeniyle alabora olan botunun devrilmesiyle suya düştüğü belirlenen Coşkun, yapılan uzun arama çalışmalarının ardından hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay, bölgede büyük üzüntüye yol açtı. FIRTINA BOTU DEVRİLDİRDİ Tek başına balık tutmak için denize açılan Cihan Coşkun’un botu, akşam saatlerinde etkisini artıran […]

Türkiye’de A320 krizi! THY ve AJet uçaklarını yere indirdi, Pegasus büyük risk altında
Genel
29 Kasım 2025
Türkiye’de A320 krizi! THY ve AJet uçaklarını yere indirdi, Pegasus büyük risk altında

Airbus’ın dünya genelindeki tüm A320 tipi uçaklar için yayınladığı kritik Operatör Uyarı Bildirimi, Türkiye’de havayolu trafiğini doğrudan etkiledi. Bildirim doğrultusunda THY, AJet ve Pegasus teknik ekiplerini acil aksiyon planına yönlendirdi. Bazı uçakların seferden çekilmesi ve tarifelerin değiştirilmesi, yolcu trafiğinde ciddi aksamalar yaşanabileceği endişesini gündeme taşıdı. THY 8 UÇAĞINI GEÇİCİ OLARAK SEFERDEN ÇEKTİ Türk Hava Yolları […]

Hesabındaki Blokeyi Kaldırmak İçin Samsun’a Gitti, Dolandırıcılıktan Tutuklandı
Genel
29 Kasım 2025
Hesabındaki Blokeyi Kaldırmak İçin Samsun’a Gitti, Dolandırıcılıktan Tutuklandı

Antalya’dan Samsun’a hesap blokesini kaldırmak için giden yabancı uyruklu İ.E., polis merkezinde hakkında iki ayrı dolandırıcılık dosyası bulunduğu anlaşılınca gözaltına alındı ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samsun’da ilginç bir olay yaşandı. Banka hesabına bloke konulduğunu öğrenen İ.E. isimli 29 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs, sorunu çözmek amacıyla Antalya’dan Samsun’a geldi. Ancak polis merkezine gidip neden bloke […]

10:52, 29 Kasım 2025
Enerji Tarifeleri Değişiyor: EPDK 2026 Ücretlerini Resmen Açıkladı
10:29, 29 Kasım 2025
Komisyon Toplanıyor! 2026 Asgari Ücret İçin 28 Bin TL İhtimali Güçleniyor
09:50, 29 Kasım 2025
4A 4B 4C Emeklisine Kasım Sonu Jesti! 31.000 TL’ye Kadar Karşılıksız Ek Ödeme
02:00, 29 Kasım 2025
Mbaye Diagne Fırtınası! Senegalli Yıldız TFF 1. Lig’e Damga Vurmaya Devam Ediyor
01:30, 29 Kasım 2025
Osimhen Derbiye Yetişecek mi? Galatasaray’dan Fenerbahçe Maçı Öncesi Kritik İşaret
01:15, 29 Kasım 2025
ABD’de sıra dışı olay: Bir erkek, 5 eski sevgilisiyle sırayla boks maçı yaptı!
00:06, 29 Kasım 2025
Evrim Akın’dan iddiaları çürütecek hamle: 7 yıl önceki mesajları paylaştı
00:00, 29 Kasım 2025
Fahriye Evcen’in “Bu Benim Kocam” Anı Etkinliğe Damga Vurdu: Hayranları Mest Oldu