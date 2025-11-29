Sarı kodlu uyarının ardından İzmir’de sokaklar göle döndü: Çeşme’de denizle kara birleşti, Kemeraltı çarşısı sulara gömüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün gün içinde yaptığı sarı kodlu sağanak uyarısı, İzmir’de akşam saatleriyle birlikte etkisini gösterdi. Özellikle Çeşme’de kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede su altında kaldı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı kesimlerinde adeta denizle kara birleşti. Kent merkezinde ise Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı su bastı, iş yerlerinde hasar meydana geldi.

ÇEŞME’DE KUVVETLİ YAĞIŞ KENTİ FELCE UĞRATTI

Gece boyunca etkisini artıran sağanak, Çeşme’de hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin farklı noktalarında yollar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerine su doldu. Sürücüler, yollarda biriken derin su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Kıyı bölgesinden çekilen bir videoda, yükselen dalgaların sahil şeridini aşarak kara ile birleştiği görülürken, yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi de düştü.

KONAK VE MERKEZ İLÇELERDE DE DURUM KRİTİK

Sağanak yalnızca Çeşme’yi değil, İzmir merkezini de etkisi altına aldı. Konak ilçesinde Anadolu Caddesi’nin bazı bölümleri suyla kapanırken trafik yer yer durma noktasına geldi. Alt geçitlerde biriken su nedeniyle sürücüler uyarıldı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı da yağıştan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Çarşı içinde biriken su, iş yerlerine zarar verdi; esnaf sabahın erken saatlerinde tahliye çalışmaları yapmak zorunda kaldı.

BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, yoğun yağışın ardından hızla sahaya indi. Rögar kapakları açılarak suyun tahliyesi sağlanmaya çalışılırken, kritik noktalara ekipler yönlendirildi.

Yetkililer, şiddetli yağışın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği uyarısında bulunarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

YAĞIŞ GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı kodlu uyarının geçerliliğini koruduğunu ve İzmir’de sağanağın gün boyunca etkisini sürdürebileceğini açıkladı. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.

