Eskişehir’de camiye şok saldırı girişimi: Güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesindeki Dekovil Camii’nde meydana gelen saldırı girişimi, güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıktı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin caminin camlarını yumrukladığı anlar saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından cemaat büyük tepki gösterirken, saldırganın bulunması için polis inceleme başlattı.
Merkez Yeni Mahalle Sivrihisar-1 Caddesi’nde bulunan cami, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir olayla gündeme geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç olduğu belirtilen bir şahsın cami kapı ve pencerelerine yumruk attığı görüldü.
Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olay sonrası cemaat durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde herhangi bir ciddi hasar olmadığı ancak camlarda darbe izleri bulunduğu öğrenildi.
Cemaat üyeleri yaşanan saldırı girişimine tepki gösterdi. 68 yaşındaki Süleyman Eroğlu, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Ne kadar ayıp, ne kadar kötü. Çirkin bir hareket. Yapan kişi genç. Neden böyle yapıyorlar, anlayamadık. Derdi ne? Uyuşturucu mu aldı, sarhoş mu, kim bilir? Normal değil, anormal bir şey. Yazıklar olsun. Camiye böyle bir davranış yakışmıyor.”
Eroğlu, kutsal mekânlara yapılan her türlü saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, sorumluların cezalandırılmasını istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şahsın kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayın nedenine ilişkin araştırmalar ise devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
