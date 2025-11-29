Kartal Gazetesi

Kartal Gazetesi

Enerji Tarifeleri Değişiyor: EPDK 2026 Ücretlerini Resmen Açıkladı

Yayınlanma:
Dilara Keskin Yönetici
Enerji Tarifeleri Değişiyor: EPDK 2026 Ücretlerini Resmen Açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtımından akaryakıt depolama hizmetlerine, elektrik piyasası gelir tavanlarından Emisyon Ticaret Sistemi ücretlerine kadar çok sayıda başlığı kapsayan 2026 tarifelerini yayımladı. Yeni ücretlendirmeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji piyasalarının tüm ana bileşenlerini ilgilendiren kapsamlı tarife düzenlemelerini Resmî Gazete’de duyurdu. Doğal gaz dağıtım şirketlerinin yatırım tavanları güncellenirken, EPİAŞ’ın 2026 yılı piyasa işletim gelir sınırları, spot ve vadeli piyasaların işlem ücretleri ile akaryakıt depolama tarifeleri de yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeler 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak.

DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNDE YENİ TAVANLAR BELİRLENDİ

EPDK’nın kararına göre üç doğal gaz dağıtım bölgesinin 2025–2026 yatırım tavanları revize edildi:

Aksa Bilecik Bolu

  • 2025 yatırım tavanı: 25 milyon 941 bin 44 TL
  • 2026 yatırım tavanı: 17 milyon 754 bin 575 TL
  • İlave yatırım tavanı 2025: 17 milyon 741 bin 515 TL
  • İlave yatırım tavanı 2026: 19 milyon 272 bin 22 TL

Aksa Karadeniz

  • 2025 yatırım tavanı: 103 milyon 873 bin 24 TL
  • 2026 yatırım tavanı: 118 milyon 451 bin 6 TL
  • İlave yatırım tavanı 2025: 63 milyon 994 bin 478 TL
  • İlave yatırım tavanı 2026: 113 milyon 841 bin 69 TL

Bursa Şehiriçi

  • 2025 yatırım tavanı: 54 milyon 790 bin 650 T
  • 2026 yatırım tavanı: 59 milyon 386 bin 206 TL
  • İlave yatırım tavanı 2025: 47 milyon 280 bin 539 TL
  • İlave yatırım tavanı 2026: 47 milyon 310 bin 851 TL

EPİAŞ’IN 2026 GELİR TAVANLARI YAYIMLANDI

Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin (EPİAŞ) gelecek yıla ilişkin gelir sınırları onaylandı:

  • Elektrik piyasası payı: 1 milyar 874 milyon 296 bin 720 TL
  • Doğal gaz piyasası payı: 83 milyon TL
  • Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) payı: 50 milyon TL

Hesaplamalarda TÜFE değeri olarak 3.883,89 esas alındı.

ETS’DE YENİ ÜCRET YAPISI NETLEŞTİ

EPDK, Emisyon Ticaret Sistemi’nde gelir tavanı ve ücretlendirme yöntemini de yayımladı.

  • EPİAŞ’ın giderleri, piyasa katılımcılarından alınan işletim ücretleriyle karşılanacak.
  • İklim Kanunu gereği işletim gelirlerinin %50’si, İklim Değişikliği Başkanlığı’na aktarılacak.
  • Yıllık katılım ücreti, gelir tavanının %25’i üzerinden hesaplanacak.
  • Bir önceki yılın gelir-tavan farkı, takip eden yılın hesaplarına yansıtılacak.

VEP VE YEK-G 2026 TARİFELERİ BELİRLENDİ

Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) ve YEK-G piyasasında 2026 ücretleri şöyle:

VEP

  • Birim işlem ücreti: MWh başına 3,00 TL
  • Yıllık katılım ücreti: 13.280 TL
  • Kabul edilmeyen itiraz ücreti: 1.000 TL

YEK-G

  • Birim işlem ücreti: MWh başına 1,00 TL
  • Yıllık katılım ücreti: 3.000 TL

Tüm ücretler KDV hariç uygulanacak.

SPOT DOĞAL GAZ PİYASASI 2026 TARİFESİ

Yeni yıldan itibaren spot doğal gaz piyasasında uygulanacak ücretler:

  • Birim işlem ücreti: Sm³ başına 0,0353571 TL
  • Dengesizlik uzlaştırma işletim ücreti: Sm³ başına 0,0141429 TL
  • Yıllık katılım ücreti: 220.000 TL
  • Kabul edilmeyen itiraz ücreti: 1.000 TL

VADELİ DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFESİ

Vadeli doğal gaz piyasasında 2026 için:

  • Birim işlem ücreti: Sm³ başına 0,000450 TL
  • Yıllık katılım ücreti: 2.500 TL
  • Kabul edilmeyen itiraz ücreti: 500 TL

Ücretler KDV hariç uygulanacak.

ETS SPOT PİYASA ÜCRETLERİ

2026 yılı için ETS spot işlem ücretleri de netleşti:

  • Birim işlem ücreti: tCO₂e başına 4,00 TL
  • Yıllık katılım ücreti: 100.000 TL

AKARYAKIT DEPOLAMA VE İLETİM ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ

EPDK, bazı şirketlerin akaryakıt depolama hizmet tarifelerinde değişiklik yaptı.

Aves İç ve Dış Ticaret AŞ (Mersin)

  • Benzin depolama bedeli: m³ başına 4,78 TL
  • Motorin depolama bedeli: m³ başına 3,75 TL
  • Teslim alma / teslim etme ücreti: m³ başına 41 TL
  • Katkılama–harmanlama–işaretleme hizmet bedeli: m³ başına 10 TL

Tüm ücretler 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

