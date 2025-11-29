Enerji Tarifeleri Değişiyor: EPDK 2026 Ücretlerini Resmen Açıkladı

Ekonomi 28 Kasım 2025

TÜRK-İŞ’e göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı kasım ayında 29.828 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 97.159 TL’ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 38.752 TL olarak hesaplandı. TÜRK-İŞ Konfederasyonu, çalışanların geçim koşullarındaki değişimi ortaya koymak amacıyla her ay düzenli olarak yayımladığı açlık–yoksulluk araştırmasının Kasım 2025 sonuçlarını açıkladı. Temel gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi ve […]