Enerji Tarifeleri Değişiyor: EPDK 2026 Ücretlerini Resmen Açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtımından akaryakıt depolama hizmetlerine, elektrik piyasası gelir tavanlarından Emisyon Ticaret Sistemi ücretlerine kadar çok sayıda başlığı kapsayan 2026 tarifelerini yayımladı. Yeni ücretlendirmeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
EPDK’nın kararına göre üç doğal gaz dağıtım bölgesinin 2025–2026 yatırım tavanları revize edildi:
Aksa Bilecik Bolu
Aksa Karadeniz
Bursa Şehiriçi
Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin (EPİAŞ) gelecek yıla ilişkin gelir sınırları onaylandı:
Hesaplamalarda TÜFE değeri olarak 3.883,89 esas alındı.
EPDK, Emisyon Ticaret Sistemi’nde gelir tavanı ve ücretlendirme yöntemini de yayımladı.
Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) ve YEK-G piyasasında 2026 ücretleri şöyle:
VEP
YEK-G
Tüm ücretler KDV hariç uygulanacak.
Yeni yıldan itibaren spot doğal gaz piyasasında uygulanacak ücretler:
Vadeli doğal gaz piyasasında 2026 için:
Ücretler KDV hariç uygulanacak.
2026 yılı için ETS spot işlem ücretleri de netleşti:
EPDK, bazı şirketlerin akaryakıt depolama hizmet tarifelerinde değişiklik yaptı.
Aves İç ve Dış Ticaret AŞ (Mersin)
Tüm ücretler 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.
