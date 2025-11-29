Papa 14. Leo’dan Sultanahmet Camii’ne Sürpriz Ziyaret: “Ayakkabı” Detayı Gündem Oldu

Papa 14. Leo, İstanbul programı kapsamında sabah saatlerinde Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti. Papa’nın cami girişinde ayakkabılarını çıkararak içeri girmesi dikkat çekerken, ziyarette yoğun güvenlik önlemleri uygulandı.
Türkiye’ye resmi ziyaret için gelen Papa 14. Leo’nun İstanbul temasları devam ediyor. Geceyi Şişli’deki Saint Esprit Katedrali’nde geçiren Papa, cumartesi gününün ilk programı kapsamında Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti. Cami girişinde ayakkabılarını çıkaran Papa’nın bu davranışı kısa sürede gündem olurken, ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.
Papa 14. Leo’nun sabah saatlerinde gerçekleştirdiği ziyarette bölge geniş güvenlik tedbirleriyle çevrelendi. Papa’yı cami avlusunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel, cami imamı Fatih Kaya ve müezzin Musa Aşgın Tunca karşıladı.
Ziyaretin en dikkat çeken anı, Papa’nın Sultanahmet Camii’ne girişte ayakkabılarını çıkarması oldu. Papa 14. Leo, yetkililerden caminin tarihi, mimarisi ve sembolik önemine ilişkin detaylı bilgi aldı.
Müezzin Musa Aşgın Tunca’nın rehberliğinde camiyi gezen Papa, içeride yaklaşık 30 dakika kaldı. Ziyaretin ardından Papa 14. Leo, günün bir sonraki durağı olan Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi’ne geçmek üzere camiden ayrıldı. Papa, akşam saatlerinde gerçekleştireceği ayinle İstanbul programını sürdürecek.
