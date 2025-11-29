Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Ekonomi » Altın Fiyatlarında Son Durum: 29 Kasım 2025’te Çeyrek, Gram ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu?

Altın Fiyatlarında Son Durum: 29 Kasım 2025’te Çeyrek, Gram ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu?

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Altın Fiyatlarında Son Durum: 29 Kasım 2025’te Çeyrek, Gram ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu?

29 Kasım 2025 Cumartesi günü altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Ons altın 4.217 dolar seviyesine çıkarken gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında dikkat çekici artışlar görüldü. İşte Kapalıçarşı’dan serbest piyasaya kadar günün güncel altın fiyatları…

Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, 29 Kasım 2025 Cumartesi gününe altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerle yansıdı. Ons altının 4.217,67 dolara yükselmesiyle birlikte gram altın ve diğer altın türlerinde de güncel rakamlar yatırımcıların yakın takibine girdi. Hem birikim hem de kısa vadeli yatırım için altın fiyatlarına yönelik ilgi devam ediyor.

ONS ALTIN 4.217 DOLARA YÜKSELDİ

Uluslararası piyasalardaki güvenli liman arayışı ons altını yukarı taşıdı.

  • Ons altın: 4.217,67 Dolar

GRAM ALTINDA YENİ SEVİYE

Türkiye iç piyasasında gram altın fiyatları sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti.

  • Alış: 5.762,77 TL
  • Satış: 5.763,55 TL

Gram altın, küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer almaya devam ediyor.

ÇEYREK, YARIM VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Gün içinde Kapalıçarşı ve serbest piyasada çeyrek ve yarım altın fiyatları da yukarı yönlü seyretti.

Çeyrek Altın

  • Alış: 9.220,44 TL
  • Satış: 9.423,41 TL

Yarım Altın

  • Alış: 18.383,24 TL
  • Satış: 18.846,81 TL

Cumhuriyet Altını

  • Alış: 38.404 TL
  • Satış: 38.983 TL

GREMSE, ATA VE ZİYNET ALTINI GÜNCEL FİYATLARI

Altın çeşitlerinde geniş yelpazede fiyat değişimleri gözleniyor.

Gremse Altın

  • Alış: 94.376 TL
  • Satış: 95.296 TL

Ata Altın

  • Alış: 38.910 TL
  • Satış: 39.191 TL

Ziynet Altın

  • Alış: 36.881,74 TL
  • Satış: 37.578,35 TL

Ziynet altın, özellikle düğün sezonu ve özel günlerde en çok tercih edilen türlerden biri olmayı sürdürüyor.

BİLEZİK FİYATLARINDA ARTIŞ EĞİLİMİ

Altın bilezik fiyatları da ayarına göre farklılık gösteriyor.

14 Ayar Bilezik

  • Başlangıç fiyatı: 3.204,40 TL
  • Üst seviye: 4.309,83 TL

18 Ayar Bilezik

  • Alış: 4.067,72 TL
  • Satış: 4.650 TL

22 Ayar Bilezik

  • Alış: 5.302,64 TL
  • Satış: 5.548,21 TL

HAS ALTINDA SON RAKAMLAR

Serbest piyasada işlem gören 0.995 has altın fiyatları da güncellendi:

  • Alış: 5.733,958 TL
  • Satış: 5.734,733 TL

ALTIN PİYASASINDA DALGALANMA SÜRÜYOR

Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve döviz piyasasındaki hareketlilik altın fiyatlarının yönünü belirlemeyi sürdürüyor. Yatırımcıların bu dönemde piyasayı yakından takip ederek stratejilerini buna göre şekillendirmesi önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Bakan Bayraktar: “Doğal Gazın Yarısını Artık LNG ile Karşılayabiliriz”
Ekonomi
29 Kasım 2025
Bakan Bayraktar: “Doğal Gazın Yarısını Artık LNG ile Karşılayabiliriz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin LNG gazlaştırma kapasitesinin 161 milyon metreküpe yükseldiğini duyurdu. Bayraktar, Türkiye’nin artık doğal gaz ihtiyacının neredeyse yarısını LNG yoluyla karşılayabilecek güce ulaştığını söyledi. Türkiye’nin doğal gaz altyapısında son yıllarda yapılan yatırımlar etkisini gösteriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, LNG tesislerinin hem kapasite hem de tedarik çeşitliliği […]

Tapusu Olanlar Dikkat! Son 2 Gün: Mutlaka Yapın
Ekonomi
29 Kasım 2025
Tapusu Olanlar Dikkat! Son 2 Gün: Mutlaka Yapın

Emlak vergisinin ikinci taksitinde son ödeme tarihi 1 Aralık olarak açıklandı. Gecikme durumunda aylık yüzde 3,7 faiz işletiliyor. Uzmanlar, tapu sahiplerini e-Devlet ve belediyeler üzerinden borç sorgulayıp zamanında ödeme yapmaları konusunda uyarırken; emekliler, geliri olmayanlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları için geçerli vergi muafiyet şartları da netleşti. Emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinde takvim daralırken tapu […]

e-Devlet’tan başvuru yapana 5000 TL yardım parası
Ekonomi
29 Kasım 2025
e-Devlet’tan başvuru yapana 5000 TL yardım parası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kasım ayı doğum yardımı ödemelerinin 28 Kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Peki 5.000 TL doğum parası için başvuru nasıl yapılıyor, sorgulama işlemi nereden gerçekleştiriliyor? Yeni doğan bebek sahibi ailelere sunulan doğum yardımı desteği Kasım ayında da hesaplara aktarılmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen program, hem […]

Faizsiz Konut Kredisi Fırsatı! 120 Ay Vadeli 1 Milyon TL Kredi Geri Ödeme Tablosu
Ekonomi
29 Kasım 2025
Faizsiz Konut Kredisi Fırsatı! 120 Ay Vadeli 1 Milyon TL Kredi Geri Ödeme Tablosu

Konut almak isteyenlere müjde! Türkiye Finans, faizsiz konut finansmanı kapsamında 120 aya varan vade seçenekleri ve %3,3’ten başlayan kâr oranlarıyla dikkat çekiyor. Sıfır ve ikinci el konutlarda farklı finansman oranları uygulanıyor. Artan konut fiyatları karşısında ev sahibi olmak giderek zorlaşırken, bankaların sunduğu alternatif finansman modelleri daha fazla ilgi görmeye başladı. Katılım bankacılığı alanında hizmet veren […]

Türkiye–Mısır Hattında Yeni Dönem: Ticaret Hedefi 15 Milyar Dolara Yükseliyor
Ekonomi
29 Kasım 2025
Türkiye–Mısır Hattında Yeni Dönem: Ticaret Hedefi 15 Milyar Dolara Yükseliyor

Türkiye ile Mısır arasında 1–2 Aralık’ta Kahire’de yapılacak Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması toplantısı, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyor. Savunmadan enerjiye birçok kritik sektör masada olacak. Türkiye ile Mısır arasında normalleşme süreci devam ederken, ekonomik ilişkileri güçlendirecek yeni bir adım daha atılıyor. Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması’nın ikinci toplantısı, 1–2 […]

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Kritik Süreç: 90 Bin TL Nakit, 550 Bin TL Faizsiz Kredi Masada
Ekonomi
29 Kasım 2025
Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Kritik Süreç: 90 Bin TL Nakit, 550 Bin TL Faizsiz Kredi Masada

Sağlık Bakanlığı’nda bankalarla yürütülen promosyon görüşmeleri son aşamaya yaklaşırken, 90 bin TL nakit ödeme ve 200–550 bin TL arasında faizsiz kredi seçenekleri tartışılıyor. Ancak çalışanlar rakamların güncellenmesini talep ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın milyonlarca çalışanını ilgilendiren banka promosyon sürecinde gözler yeni anlaşmada. Artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetleri nedeniyle promosyon beklentisi zirveye çıkarken, 90 bin TL nakit […]

00:00, 30 Kasım 2025
Trabzonspor’dan Papara Park’ta Gövde Gösterisi! Konyaspor’u 3-1’le Geçti
23:10, 29 Kasım 2025
Avrupa Basını Altay’ı Konuştuyor: “Türkiye, 65 Tonluk Devle Lige Giriyor”
22:44, 29 Kasım 2025
Ateşkes Hiçe Sayıldı: İsrail, Lübnan’ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi
21:45, 29 Kasım 2025
Cimbom’da Flaş Karar: Okan Buruk 3 İsmin Biletini Kesti!
21:15, 29 Kasım 2025
Sağlık Turizminde Rekor: Bakan Memişoğlu “3,5 Milyon Kişi Tedavi İçin Türkiye’yi Seçiyor”
20:45, 29 Kasım 2025
CZN Burak Davasında Karar Çıktı: 5 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu
20:15, 29 Kasım 2025
Trump’tan Venezuela Uyarısı: “Tüm Havayolları ve Pilotlar Dikkate Alsın”
19:45, 29 Kasım 2025
Yapı Marketin Raflarında Muska Şoku: Paylaşım Sosyal Medyayı Salladı