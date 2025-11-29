Altın Fiyatlarında Son Durum: 29 Kasım 2025’te Çeyrek, Gram ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu?

29 Kasım 2025 Cumartesi günü altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Ons altın 4.217 dolar seviyesine çıkarken gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında dikkat çekici artışlar görüldü. İşte Kapalıçarşı’dan serbest piyasaya kadar günün güncel altın fiyatları…

Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, 29 Kasım 2025 Cumartesi gününe altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerle yansıdı. Ons altının 4.217,67 dolara yükselmesiyle birlikte gram altın ve diğer altın türlerinde de güncel rakamlar yatırımcıların yakın takibine girdi. Hem birikim hem de kısa vadeli yatırım için altın fiyatlarına yönelik ilgi devam ediyor.

ONS ALTIN 4.217 DOLARA YÜKSELD İ

Uluslararası piyasalardaki güvenli liman arayışı ons altını yukarı taşıdı.

Ons altın: 4.217,67 Dolar

GRAM ALTINDA YENİ SEVİYE

Türkiye iç piyasasında gram altın fiyatları sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti.

Al ış: 5.762,77 TL

Satış: 5.763,55 TL

Gram altın, küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer almaya devam ediyor.

ÇEYREK, YARIM VE CUMHUR İYET ALTINI FİYATLARI

Gün içinde Kapalıçarşı ve serbest piyasada çeyrek ve yarım altın fiyatları da yukarı yönlü seyretti.

Çeyrek Altın

Alış: 9.220,44 TL

Satış: 9.423,41 TL

Yarım Altın

Alış: 18.383,24 TL

Satış: 18.846,81 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 38.404 TL

Satış: 38.983 TL

GREMSE, ATA VE ZİYNET ALTINI G ÜNCEL F İYATLARI

Altın çeşitlerinde geniş yelpazede fiyat değişimleri gözleniyor.

Gremse Altın

Alış: 94.376 TL

Satış: 95.296 TL

Ata Altın

Alış: 38.910 TL

Satış: 39.191 TL

Ziynet Altın

Alış: 36.881,74 TL

Satış: 37.578,35 TL

Ziynet altın, özellikle düğün sezonu ve özel günlerde en çok tercih edilen türlerden biri olmayı sürdürüyor.

B İLEZİK FİYATLARINDA ARTIŞ EĞİLİMİ

Altın bilezik fiyatları da ayarına göre farklılık gösteriyor.

14 Ayar Bilezik

Ba şlangı ç fiyat ı: 3.204,40 TL

Üst seviye: 4.309,83 TL

18 Ayar Bilezik

Al ış: 4.067,72 TL

Satış: 4.650 TL

22 Ayar Bilezik

Alış: 5.302,64 TL

Satış: 5.548,21 TL

HAS ALTINDA SON RAKAMLAR

Serbest piyasada işlem gören 0.995 has altın fiyatları da güncellendi:

Al ış: 5.733,958 TL

Satış: 5.734,733 TL

ALTIN PİYASASINDA DALGALANMA S ÜRÜYOR

Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve döviz piyasasındaki hareketlilik altın fiyatlarının yönünü belirlemeyi sürdürüyor. Yatırımcıların bu dönemde piyasayı yakından takip ederek stratejilerini buna göre şekillendirmesi önem taşıyor.

