Altın Fiyatlarında Son Durum: 29 Kasım 2025’te Çeyrek, Gram ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu?

29 Kasım 2025 Cumartesi günü altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Ons altın 4.217 dolar seviyesine çıkarken gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında dikkat çekici artışlar görüldü. İşte Kapalıçarşı’dan serbest piyasaya kadar günün güncel altın fiyatları…
Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, 29 Kasım 2025 Cumartesi gününe altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerle yansıdı. Ons altının 4.217,67 dolara yükselmesiyle birlikte gram altın ve diğer altın türlerinde de güncel rakamlar yatırımcıların yakın takibine girdi. Hem birikim hem de kısa vadeli yatırım için altın fiyatlarına yönelik ilgi devam ediyor.
Uluslararası piyasalardaki güvenli liman arayışı ons altını yukarı taşıdı.
Türkiye iç piyasasında gram altın fiyatları sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti.
Gram altın, küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer almaya devam ediyor.
Gün içinde Kapalıçarşı ve serbest piyasada çeyrek ve yarım altın fiyatları da yukarı yönlü seyretti.
Çeyrek Altın
Yarım Altın
Cumhuriyet Altını
Altın çeşitlerinde geniş yelpazede fiyat değişimleri gözleniyor.
Gremse Altın
Ata Altın
Ziynet Altın
Ziynet altın, özellikle düğün sezonu ve özel günlerde en çok tercih edilen türlerden biri olmayı sürdürüyor.
Altın bilezik fiyatları da ayarına göre farklılık gösteriyor.
14 Ayar Bilezik
18 Ayar Bilezik
22 Ayar Bilezik
Serbest piyasada işlem gören 0.995 has altın fiyatları da güncellendi:
Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve döviz piyasasındaki hareketlilik altın fiyatlarının yönünü belirlemeyi sürdürüyor. Yatırımcıların bu dönemde piyasayı yakından takip ederek stratejilerini buna göre şekillendirmesi önem taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
