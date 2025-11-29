Tarım Kredi KOOP Market’ten Cumartesi Fırsatı! Bingo Akıllı Bulaşık Kapsülü Pro Max 32’li Sadece 128 TL

Tarım Kredi KOOP Market, bu haftaya özel “Cumartesi Fırsatı” kampanyasında Bingo’nun Pro Max serisi bulaşık kapsüllerini 128 TL’den satışa sunuyor. Hem fiyatı hem performansı ile dikkat çeken ürün raflarda sınırlı adetlerle yer alacak.
Tarım Kredi KOOP Market, tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği haftalık fırsat kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Bu cumartesi günü geçerli indirim kapsamında, Bingo Akıllı Bulaşık Kapsülü Pro Max 32’li, avantajlı fiyatıyla market raflarında yerini aldı. Yüksek temizleme gücüyle bilinen ürün, özellikle derin kirleri çözme ve kötü kokuları yok etme performansı sayesinde bulaşık makinelerinde en çok tercih edilen kapsüller arasında bulunuyor.
Yüksek Temizleme Performansı
Bingo Pro Max kapsüller, akıllı formülü sayesinde inatçı kirleri tanıyor ve derinlemesine temizlik sağlıyor. Aynı zamanda kötü kokuları etkili şekilde ortadan kaldırıyor.
32’li Ekonomik Paket
32 adetlik paket, haneler için haftalar boyunca kullanım imkânı sunuyor. Hem büyük hem küçük aileler için ekonomik bir tercih.
128 TL Özel Fiyat
Kampanya kapsamında ürünün fiyatı 128,00 TL olarak duyuruldu. Bu fiyat yalnızca Cumartesi Fırsatı kapsamında geçerli olacak.
Derinlemesine temizlik
Cam yüzeylerde iz bırakmayan parlaklık
Yağ çözme gücü yüksek formül
Koruyucu formülü ile makineler için güvenli kullanım
Kötü kokuları yok eden aktif teknoloji
Bingo’nun Pro Max serisi, özellikle zorlu kirlerle mücadelede etkili olması nedeniyle son dönemde kullanıcıdan tam not alıyor.
Tarım Kredi KOOP Market, temel gıdanın yanı sıra temizlik ürünlerinde sunduğu avantajlı fiyat kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Haftalık fırsatlar kapsamında yalnızca bir gün geçerli olan bu tarz indirimlerin hızla tükendiği biliniyor.
Bu cumartesi KOOP Market’e uğrayacak tüketiciler, Bingo Akıllı Bulaşık Kapsülü Pro Max 32’li ürününü 128 TL’ye satın alma fırsatını kaçırmak istemeyecek. Ürün stoklarla sınırlı olduğundan kampanyanın erken saatlerde yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
