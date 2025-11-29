Bakan Şimşek’ten Londra’da Kritik Mesajlar: “Bütçede Arzuladığımız Noktaya Geldik”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’daki İngiltere Halk Buluşması’nda Türkiye ekonomisine ilişkin önemli mesajlar verdi. Kamu harcamalarında sağlanan disipline vurgu yapan Şimşek, tasarruf genelgesi kapsamındaki giderlerin bütçeye oranının yüzde 4,6’dan yüzde 3’e indiğini belirterek “Neredeyse yüzde 30’luk bir azaltım sağladık” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’da Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UİD) düzenlediği İngiltere Halk Buluşması’nda küresel ekonomi, Türkiye’nin büyüme stratejisi, yeşil dönüşüm ve kamu maliyesi üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Dünyada artan jeopolitik belirsizliklere rağmen Türkiye’nin dayanıklılığının arttığını vurgulayan Şimşek, “Türkiye bu kırılmalara karşı muazzam bir hazırlık içinde” ifadelerini kullandı.
Bakan Şimşek, dünya ticaretinde korumacılığın hızla yükseldiğini, ABD, AB ve Japonya gibi ülkelerin imalat sanayilerinde zemin kaybettiğini belirterek, jeostratejik rekabetin küresel kırılmaların ana kaynağı olduğunu söyledi.
Türkiye’nin ticaret yapısının bu süreçte önemli avantaj sunduğunu dile getiren Şimşek şöyle konuştu:
“Türkiye’nin ticaretinin yüzde 62’si serbest ticaret anlaşması olan ülkelerle, yüzde 80’den fazlası ise yakın coğrafya ve dost ülkelerle. Bu nedenle küresel kırılmalara karşı daha dayanıklı bir yapıya sahibiz.”
Konuşmasında bölgesel istikrar ve işbirliğinin önemine dikkat çeken Şimşek, “Yakın coğrafyamızda huzur ve refah artarsa bundan en fazla fayda sağlayacak ülke Türkiye’dir” dedi.
Küresel savunma harcamalarının 2030’lu yıllarda 6 trilyon doların üzerine çıkacağını belirten Bakan Şimşek, Türkiye’nin bu alandaki hazırlıkları sayesinde önemli fırsatlar barındırdığını ifade etti.
Enerji ithalatının Türkiye ekonomisine olan maliyetine değinen Şimşek, son 24 yılda fosil yakıt ithalatına 1 trilyon dolar harcandığını söyledi.
“Toplam borcumuzun iki katı kadar bir meblağı fosil yakıtlara ödedik” diyen Bakan, yenilenebilir enerji dönüşümünün zorunluluk haline geldiğini belirtti.
Enflasyonu yeniden tek haneye indirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Şimşek, programın ilerleyişini şöyle özetledi:
Şimşek, deprem bölgesine şu ana kadar yaklaşık 90 milyar dolar harcandığını belirterek 600 bin konutun 350 bininin tamamlandığını, ayrıca kira enflasyonunu düşürmek için 500 bin sosyal konutun yapılacağını dile getirdi.
Bakan Şimşek’in Londra’daki konuşmasında en çok dikkat çeken başlıklardan biri kamu maliyesindeki disiplin oldu.
Tasarruf genelgesi kapsamında yürütülen sıkı mali yönetimi anlatan Şimşek:
“Eskiden tasarruf genelgesi kapsamındaki harcamaların bütçeye oranı %4,6 idi. Şimdi bunu %3’e kadar indirdik. Bu kalemde neredeyse %30’luk bir azaltım yaptık. Bütçede arzu ettiğimiz noktaya geldik.”
Yeni oluşan bütçe alanının altyapı, verimli yatırımlar ve kamu hizmetlerinin kalitesine yönlendirileceğini söyledi.
Şimşek, Türkiye’nin CDS risk priminin 2023 ortasında 700 baz puan seviyesinde olduğunu, bugün ise 240 baz puanın altına gerilediğini aktararak ekonomi programına güvenin güçlendiğini söyledi.
Türkiye’nin demokratik standartlar, hukuk devleti ve yapısal dönüşüm başlıklarında yoğun bir hazırlık içerisinde olduğunu belirten Şimşek:
“2026 reform yılı olacak. Kazanımlarımızın geçici olmasını istemiyoruz; kalıcı bir yapıya kavuşturmak için kapsamlı yapısal reformlar gündemde.” dedi.
Türkiye’nin Dünya Bankası tanımına göre yüksek gelirli ülkeler sınıfına girme ihtimalinin güçlendiğini de hatırlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
