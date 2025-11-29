İrem Derici’nin test sonuçları ne çıktı, savcılığa neden tekrar ifade verdi?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında evine yapılan operasyon sonrası ifadesi alınan İrem Derici, savcılığa tekrar ifade vermek için adliyeye geldi. Ünlü şarkıcının adliye önündeki açıklamaları ve görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan isimlerden biri olan İrem Derici, savcılık sürecinin devamı için bugün adliyeye geldi. Daha önce alınan kan ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmayan Derici’nin yalnızca tıbbi ilaç etken maddesi kullandığı tespit edilmişti. Ünlü şarkıcının adliye girişindeki sözleri kamuoyunda geniş yankı buldu.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada “uyuşturucu madde kullanmak” suçlamasıyla 19 kişi ifadeye çağrıldı. Şüpheliler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürülerek kan ve saç örnekleri verdi.
Yapılan analizlerde 19 kişiden 8’inin test sonuçları pozitif çıkarken, İrem Derici’nin örneklerinde uyuşturucu tespit edilmedi. Testlerde yalnızca doktor kontrolünde kullanılan ilaç kalıntıları görüldü.
İfade vermek için adliyeye gelen Derici, girişte yaptığı esprili açıklamayla dikkat çekti:
“Çok güzelim diye dava açmışlar. Prosedür gereği ifade vermeye giriyorum. Sonuçlarımız tertemiz çıktı, dosyayı kapatmaya geldik. Grip olana ‘Niye antibiyotik alıyorsunuz?’ diye soruyor musunuz; benim de kafam hasta.”
Derici’nin bu sözleri sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan içeriklerden biri oldu. Birçok kullanıcı ünlü şarkıcının açıklamalarını mizahi üslubuyla gündeme taşıdı.
İrem Derici’nin avukatı, sürecin tamamen rutin bir prosedür olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Müvekkilimizin kollukta verdiği ifade savcılıkta tekrar edilecek. Şu anda yapılan işlem standarttır. Test sonuçları zaten her şeyi ortaya koyuyor.”
Avukat, Derici hakkında herhangi bir suçlamanın söz konusu olmadığını ve sürecin kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.
İrem Derici’nin adliyeye giriş anları, basın mensuplarının görüntüleri ve şarkıcının açıklamaları sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Kullanıcılar Derici’nin hem açıklamalarını hem de adliye sürecindeki duruşunu tartıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
