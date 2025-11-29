Banka Hesaplarına 48 Saatlik Engelleme Neden Gündemde? Yeni Yargı Paketi Meclis’te

Yargı Paketi Meclis’e sunuldu. Af düzenlemesinden trafik cezalarının artırılmasına kadar birçok başlık içerirken, en çok konuşulan madde banka hesaplarına 48 saat boyunca el konulabilmesi oldu. Peki yeni teklif ne getiriyor?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan 11. Yargı Paketi, hem adli süreçlerde hem de ekonomik suçlarda önemli değişiklikler öngörüyor. Teklifte af tartışmalarına paralel olarak, suç örgütleriyle mücadele, trafik güvenliği, bilişim suçları ve dolandırıcılığa ilişkin çok sayıda düzenleme yer alıyor. En dikkat çekici maddelerden biri ise banka hesaplarına geçici olarak 48 saat el konulabilmesi.
Yeni teklifte en yoğun tartışma yaratan başlık af konusu oldu. Söz konusu düzenleme, belirli suç tiplerinde ceza indirimi ve bazı hükümlülere yönelik esneklikler içeriyor.
Bunun yanı sıra örgüt kurma, yönetme ve örgüte üyelik suçlarında hem alt hem de üst sınır cezaları artırılıyor. Kiralık araçların geri getirilmemesi veya parçalanarak satılması gibi suçlara yönelik yaptırımlar da genişletiliyor.
Kalabalık ortamlarda, düğünlerde ya da yerleşim yerlerinde havaya ateş açmanın cezaları yükseltilecek.
Trafikte yol kesmenin cezası ise teklif kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olarak yeniden düzenleniyor. Ayrıca taksirle yaralama suçuna yönelik cezalar da daha ağır hale getiriliyor.
Teklifte en çok dikkat çeken düzenleme, bilişim suçları kapsamında banka hesaplarının geçici olarak bloke edilebilmesi oldu. Buna göre:
Bu düzenlemenin, suçta kullanılan para akışını hızlı şekilde durdurmak için getirildiği belirtiliyor.
Teklif, TCK 158 kapsamındaki nitelikli dolandırıcılık suçunun asliye ceza mahkemelerinde görülmesine olanak tanıyarak yargı yükünün hafifletilmesini amaçlıyor.
Ayrıca suçta kullanıldığı belirlenen paraya el konulmasına yönelik tedbir mekanizmaları genişletiliyor. Yabancı uyruklulara ait mobil hatlarda da standart bir çerçeve oluşturulacak; diplomatik misyon görevlileri bu kapsamın dışında tutulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
