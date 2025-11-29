“Özgür Özel’in ‘Kılıçdaroğlu’ Mesajı Ne Anlama Geliyor?” Salonda Alkış Fırtınası

CHP’nin 39. Kurultayı Ankara Arena’da başladı. Genel Başkan Özgür Özel’in konuşması sırasında isim vermeden Kılıçdaroğlu’na gönderme yaptığı anlar salonda büyük coşku yarattı; alkışlar ve “iktidar” sloganları yükseldi.

CHP 39. Olağan Kurultayı Ankara Arena’da yoğun katılımla başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üçüncü kez aday olarak çıktığı kürsüde sert mesajlar verdi. Konuşmasına Atatürk vurgusuyla başlayan Özel’in, isim vermeden eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na işaret ettiği sözler salonda büyük yankı buldu.

“DİRENENLER BURADA!”: KURULTAY COŞKUYLA A ÇILDI

Özel, konuşmasına şu ifadelerle başladı:

“Kim demiş sustuk, direnmeyip teslim olduk? İşte teslim olmayanlar burada! Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı ateşi söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir.”

Bu sözlerle salonda yoğun alkışlar yükseldi. Delegeler dakikalarca “iktidar” sloganları attı.

KILI ÇDARO ĞLU’NA G ÖNDERME: SALON AYAKTA ALKI ŞLADI

Özgür Özel, konuşmasının ilerleyen bölümünde isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret ederek “Bize ömür biçenler oldu ama biz hâlâ buradayız” ifadelerini kullandı.

Bu bölüm, kurultay salonunda en yoğun alkış alan anlardan biri oldu.

“CHP MUHALEFETTEKİ SON KURULTAYINA HOŞ GELDİNİZ”

Özel, kurultayın tarihi önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bin kere budadılar körpe dallarımızı ama yine çiçekteyiz. Hepiniz CHP’nin muhalefetteki son kurultayına hoş geldiniz.”

Delegeler bu sözleri uzun süre ayakta alkışladı.

“ATAT ÜRK’ÜN ATE Şİ S ÖNMEZ” MESAJI

Özel, Atatürk vurgusunu sık sık yineleyerek CHP’nin kuruluş misyonu üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

“Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı ateşi söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir, yetmeyecektir.”

PROVOKASYON VE “SİVİL DARBE” ELEŞTİRİSİ

Özel, İstanbul’da CHP’ye yönelik baskılara da değindi. Parti binalarına polis baskınlarını hatırlatarak:

“Ekranı ikiye böldüler, 5 bin polisle saldırdılar. Bu bir sivil darbedir.”

dedikten sonra salonda yeniden sloganlar yükseldi.

“GÜN SOKAKLARA ÇIKMA GÜNÜDÜR”

Konuşmanın finalinde Özel, sert bir çağrıda bulundu:

“Gün meydanlara çıkma, dayanışma günüdür. Ya pijamayla bekleyeceksin ya da sokaklarda bu darbeyi püskürteceksin.”

Salonda bu çağrı sonrası büyük bir coşku yaşandı.

“CHP İKTİDARA Y ÜRÜMEYE HAZIR”

Özel, program ve tüzük değişimlerinin tamamlandığını, partinin iktidar hedefiyle kurultaydan çıkacağını belirterek sözlerini sonlandırdı.

