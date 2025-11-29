İSKİ’nin Yeni Uygulaması “Kendi Faturanı Kendin Oluştur” Dönemi Başladı

İSKİ, İstanbul’da su sayaçlarının okunmasında yeni bir döneme geçti. Vatandaşlar artık tüketim bilgilerini dijital ortamda kendileri beyan ederek fatura oluşturabilecek. Uygulama hem hız hem şeffaflık sağlayacak.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su faturalarında köklü bir değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yeni sistemle birlikte sayaç okuma artık görevli personel yerine vatandaşların beyanıyla yapılacak. “Kendi Faturanı Kendin Oluştur” adı verilen uygulama, mobil cihazlar üzerinden tüketim endeksinin girilmesiyle fatura oluşturmayı mümkün hale getiriyor.
İSKİ’den yapılan açıklamaya göre İstanbul’da sayaç okuma süreci dijitalleşiyor. Kullanıcılar, su sayacındaki son endeks bilgilerini mobil uygulama üzerinden sisteme girecek ve sayaç görüntüsünü ekleyerek beyan işlemini tamamlayacak.
Doğrulama adımının ardından fatura dijital ortamda oluşturularak abonelere iletilecek.
İSKİ’nin duyurduğu yeni uygulama şu adımlarla işleyecek:
1. Abone, mobil uygulamaya giriş yapacak.
2. Sayaç üzerindeki son endeks değerini uygulamaya girecek.
3. Sayaç ekranının güncel fotoğrafı sisteme yüklenecek.
4. Bilgiler doğrulandıktan sonra doğrulama kodu kullanıcıya iletilecek.
5. Fatura dijital olarak oluşturulacak.
İSKİ, uygulamanın sadece hane halkı tüketimi için değil, aynı zamanda resmi kurumlar ve belediyeler tarafından da kullanılabileceğini belirtti.
Yeni sistemle sayaç okuma süreçlerinin hem hızlanması hem de şeffaf bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Geleneksel yöntemle yapılan sayaç okuma sırasında oluşabilecek zaman kaybı, hatalı okuma riski ve yoğunlukların önüne geçilmesi planlanıyor.
İSKİ, vatandaşların yeni döneme kısa sürede uyum sağlayacağını ve dijital faturaların kullanımının şehir genelinde yaygınlaşmasını beklediklerini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
