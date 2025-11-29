Tehlike Alarmı! Bakanlık Peluş Oyuncağı Yasakladı: Raflardan Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, güvenlik testlerini geçemeyen bir peluş çantanın çocuklar için “boğulma riski” taşıdığını belirleyerek ülke genelinde satışını durdurdu. Ürün, acil koduyla toplatılacak güvensiz ürünler listesine eklendi.
Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı yürüttüğü denetimlerde yeni bir bulguya ulaştı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne (GÜBİS) eklenen son kayıtta, popüler bir peluş oyuncağın güvenlik standartlarını karşılamadığı, küçük çocuklar için ciddi bir tehlike oluşturduğu belirlendi. İncelemelerin ardından ürünün Türkiye genelinde satışının yasaklanmasına karar verildi.
Bakanlığın teknik değerlendirmesinde, Jojo Pops marka gri pelüş çantanın yapısındaki bazı parçaların kolayca kopabildiği ve çocuklarda boğulma tehlikesi yaratabileceği tespit edildi. Uzmanlar, özellikle 0–6 yaş aralığındaki çocukların bu tür ürünlerle temasında riskin daha da ARTTIĞINI BELİRTİYOR.
Riskin doğrulanmasının ardından pelüş çanta için piyasaya arz yasağı kararı çıktı. Ürün, tüm satış noktalarından kaldırılacak ve raflardan toplatılacak. Ticaret Bakanlığı ayrıca, tüketicilerin elinde bulunan ürünleri iade etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
Ticaret Bakanlığı yetkilileri, çocuklara yönelik ürünlerde en küçük riskin bile kabul edilemeyeceğini vurgulayarak benzer denetimlerin sıklaştırıldığını açıkladı. GÜBİS üzerinden yayımlanan tüm uyarıların vatandaşların erişimine açık olduğu hatırlatıldı.
