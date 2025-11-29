Kartal Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Kritik Süreç: 90 Bin TL Nakit, 550 Bin TL Faizsiz Kredi Masada

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Kritik Süreç: 90 Bin TL Nakit, 550 Bin TL Faizsiz Kredi Masada

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Kritik Süreç: 90 Bin TL Nakit, 550 Bin TL Faizsiz Kredi Masada

Sağlık Bakanlığı’nda bankalarla yürütülen promosyon görüşmeleri son aşamaya yaklaşırken, 90 bin TL nakit ödeme ve 200–550 bin TL arasında faizsiz kredi seçenekleri tartışılıyor. Ancak çalışanlar rakamların güncellenmesini talep ediyor.

Sağlık Bakanlığı’nın milyonlarca çalışanını ilgilendiren banka promosyon sürecinde gözler yeni anlaşmada. Artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetleri nedeniyle promosyon beklentisi zirveye çıkarken, 90 bin TL nakit ödeme ve yüksek tutarlı faizsiz kredi seçeneklerinin gündeme gelmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. İl müdürlükleri ile bankalar arasındaki görüşmeler sürerken, kesin ödeme tarihine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

90 BİN TL NAKİT + 10 BİN TL PARA PUAN TEKLİFİ GÜNDEMDE

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bazı illerde bankaların 90.000 TL nakit ve 10.000 TL para puan olmak üzere yaklaşık 100 bin TL’lik promosyon teklifi sunduğunu açıkladı.

Ancak sendikalar, mevcut ekonomik koşullar altında bu teklifin çalışanlar açısından yeterli olmadığını vurgulayarak rakamın güncellenmesi gerektiğini belirtiyor.

“BU TUTAR KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Kahveci, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, promosyonun yıllık maaş ortalamasının altında kaldığını ve çalışan beklentilerini karşılamadığını ifade etti.

Sendikalar, Bakanlığın sosyal taraflarla yeniden masaya oturması ve rakamın güncel ekonomik tabloya göre yükseltilmesi gerektiği görüşünde birleşiyor.

MERKEZİ ANLAŞMA TALEBİ GÜÇLENİYOR

Bazı illerde tekliflerin açıklanmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı’nın henüz merkezi bir promosyon rakamı duyurmaması gözleri Bakanlığa çevirdi.

Çalışanlar, tüm Türkiye’de geçerli olacak tek bir anlaşma yapılmasını, böylece iller arasındaki promosyon farklarının ortadan kaldırılmasını talep ediyor.

FAİZSİZ KREDİ SEÇENEĞİ: 200–550 BİN TL ARASI

Promosyon tartışmalarında öne çıkan bir diğer seçenek ise faizsiz kredi modeli.

İddialara göre çalışanlara nakit promosyon yerine 200.000 TL ile 550.000 TL arasında faizsiz kredi kullandırılması, karşılığında nakit promosyondan kısmen feragat edilmesi üzerinde duruluyor.

Bu yöntemin henüz resmi bir karşılığı bulunmasa da bankaların alternatif promosyon uygulamalarını değerlendirdiği belirtiliyor.

PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ödeme tarihi, il müdürlükleri ile bankalar arasında imzalanacak nihai protokole bağlı.

Görüşmelerin uzaması nedeniyle net takvim henüz açıklanmadı. Ancak anlaşmanın yıl bitmeden tamamlanması hâlinde promosyon ödemelerinin 2025 yılının son çeyreğinde tek seferde çalışanların hesaplarına yatması bekleniyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI BEKLEMEDE

Tüm gözler Bakanlık ve bankaların vereceği nihai karara çevrilmiş durumda. Resmî açıklama geldiği anda promosyon tutarı ve ödeme tarihi netleşecek. Sağlık çalışanları ise süreci yakından takip ederek, beklentilerini karşılayacak bir rakamın açıklanmasını umut ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

