Özgür Özel’den Kurultayda dikkat çeken Mesaj: “CHP’nin Muhalefetteki son kurultayına hoş geldiniz”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. Olağan Kurultayı Ankara Arena’da devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı konuşma salonda büyük yankı uyandırdı. Muhalefetteki son kurultay mesajı, Atatürk vurgusu ve kararlı söylemleri delegeler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Özel’in sözleri, partide yeni bir iktidar hedefinin en net sinyali olarak değerlendirildi.
Kurultay kürsüsünden konuşan Özel, partinin son yıllardaki mücadelesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Zoru beraber göğüsledik. Sendeledik ama hiç geri dönmedik. ‘Teslim oldular’ diyenlere inat, işte teslim olmayanlar burada. Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı ateşi söndürmeye kimsenin gücü yetmedi; bundan sonra da yetmeyecek.”
Bu sözlerin ardından delegeler dakikalarca alkışladı, salonda “iktidar” sloganları yükseldi. Konuşmanın atmosferi, partinin kurultay ruhunu ve seçim kararlılığını yansıttı.
Özel, konuşmasının devamında partinin siyasi mücadelesine yönelik kararlılığını şu sözlerle dile getirdi:
“Bize ömür biçenler oldu. ‘Teslim olurlar’ dediler. Bin kere budadılar körpe dallarımızı; yine çiçekteyiz, meyvedeyiz. Hepiniz CHP’nin muhalefetteki son kurultayına hoş geldiniz.”
Bu ifadeler salonda yeni bir dönem mesajı olarak yorumlandı.
Genel Başkan Özgür Özel, eşi Didem Özel ile birlikte sabah saatlerinde arenaya giriş yaptı. Platformdan delegeleri selamlayan Özel çifti, salondan sıcak karşılık gördü.
Yanlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın yer aldı. Protokolde ayrıca Muharrem İnce ve Önder Sav gibi parti tarihinin önemli isimleri de hazır bulundu.
Kurultay kapsamında Almanya Şansölye Yardımcısı Lars Klingbeil’in videolu mesajı izletildi. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yapay zekâ destekli özel mesajı ise salonda dikkat çekti. Mesajlar delegeler tarafından alkışlarla karşılandı.
Kaynak: Haber Merkezi
İsrail ordusu, 27 Kasım 2024’te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’ın güneyindeki Alma Şaab bölgesine hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamları saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmazken, ateşkes ihlallerinin bir yılda bini aştığı belirtiliyor. Lübnan’ın güney sınırı yine İsrail hava saldırısının hedefi oldu. İsrail ordusu, Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen bu sabah Alma Şaab bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. […]
Ünlü işletmeci CZN Burak ve babası İsmail Özdemir’in, kentsel sit alanında izinsiz inşaat yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada mahkeme kararını açıkladı. İki isim de haklarındaki suçlamalardan beraat etti. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan şef ve işletmeci CZN Burak (Muhammed Burak Özdemir) ile babası İsmail Özdemir’in, kentsel sit alanında izinsiz inşaat faaliyeti yürüttükleri gerekçesiyle 5 yıla kadar […]
Market yönetiminden dikkat çeken açıklama: “Zabıtaya yazdınız, CİMER’e bildirdiniz, muska bile bıraktınız” Bolu’nun Çıkınlar Mahallesi’nde bir yapı marketin rafları arasında bulunan muska, hem çalışanları hem de sosyal medyayı hareketlendirdi. Kötü niyet içerdiği değerlendirilen muskayla ilgili market yönetiminin yaptığı paylaşım, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Olayın kimin tarafından gerçekleştirildiği ise hâlâ bilinmiyor. MARKET ÇALIŞANLARI RAFLARIN ARASINDA […]
Zonguldak’ın Mithatpaşa Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis ekipleri biber gazı kullanarak tarafları güçlükle ayırdı. Zonguldak’ta akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yaşanan olay, caddeyi adeta savaş alanına çevirdi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis […]
Muğla’da turuncu kodlu alarm verilirken, 7 ilde sarı kodla sağanak, sel ve hortum riskine karşı dikkat çağrısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı ve güney bölgelerde etkisini artıran yağışlara ilişkin yeni bir uyarı yayımladı. MeteoUyarı sistemi kapsamında 1 il için turuncu, 7 il için sarı kod verilirken, kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, […]
Görev sırasında geçirdiği kazada ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünal, 14 günlük tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. Manisa’da 15 Kasım 2025’te resmi polis aracının park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünal’dan acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ünal’ın yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit olduğunu duyurdu. Kazada, aynı ekipte […]