Özgür Özel’den Kurultayda dikkat çeken Mesaj: “CHP’nin Muhalefetteki son kurultayına hoş geldiniz”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. Olağan Kurultayı Ankara Arena’da devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı konuşma salonda büyük yankı uyandırdı. Muhalefetteki son kurultay mesajı, Atatürk vurgusu ve kararlı söylemleri delegeler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Özel’in sözleri, partide yeni bir iktidar hedefinin en net sinyali olarak değerlendirildi.

ÖZEL’İN MESAJI SALONDA COŞKUYLA KARŞILANDI

Kurultay kürsüsünden konuşan Özel, partinin son yıllardaki mücadelesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Zoru beraber göğüsledik. Sendeledik ama hiç geri dönmedik. ‘Teslim oldular’ diyenlere inat, işte teslim olmayanlar burada. Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı ateşi söndürmeye kimsenin gücü yetmedi; bundan sonra da yetmeyecek.”

Bu sözlerin ardından delegeler dakikalarca alkışladı, salonda “iktidar” sloganları yükseldi. Konuşmanın atmosferi, partinin kurultay ruhunu ve seçim kararlılığını yansıttı.

“CHP’NİN MUHALEFETTEKİ SON KURULTAYINA HOŞ GELDİNİZ”

Özel, konuşmasının devamında partinin siyasi mücadelesine yönelik kararlılığını şu sözlerle dile getirdi:

“Bize ömür biçenler oldu. ‘Teslim olurlar’ dediler. Bin kere budadılar körpe dallarımızı; yine çiçekteyiz, meyvedeyiz. Hepiniz CHP’nin muhalefetteki son kurultayına hoş geldiniz.”

Bu ifadeler salonda yeni bir dönem mesajı olarak yorumlandı.

ÖZEL VE EŞİ SALONU BİRLİKTE SELAMLADI

Genel Başkan Özgür Özel, eşi Didem Özel ile birlikte sabah saatlerinde arenaya giriş yaptı. Platformdan delegeleri selamlayan Özel çifti, salondan sıcak karşılık gördü.

Yanlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın yer aldı. Protokolde ayrıca Muharrem İnce ve Önder Sav gibi parti tarihinin önemli isimleri de hazır bulundu.

KURULTAYDA MESAJ TRAFİĞİ: İMAMOĞLU’NDAN YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ VİDEO

Kurultay kapsamında Almanya Şansölye Yardımcısı Lars Klingbeil’in videolu mesajı izletildi. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yapay zekâ destekli özel mesajı ise salonda dikkat çekti. Mesajlar delegeler tarafından alkışlarla karşılandı.

