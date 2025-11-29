CHP Kurultayında gergin anlar: Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Arının” çıkışına sert yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde Genel Başkan Özgür Özel’in yaptığı konuşma salonda geniş yankı uyandırdı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı “arınma” mesajına net bir cevap veren Özel, partisinin artık eski tartışmalara dönmeyeceğini söyledi. Özel’in sert ifadeleri ve iktidar çıkışı kurultay salonunda uzun süre alkışlandı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN “ARINMA” MESAJINA DİREKT YANIT

Kurultay kürsüsünde partililere seslenen Özel, Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı videodaki “CHP arınmalı” önerisine şu sözlerle karşılık verdi:

“CHP arınacaksa, bizi yüzde 25’e hapsetmek isteyenlerden arınacak. Meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacak. CHP arınacaksa, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. Artık kimse bizi yenilgiye alıştırmayacak.”

Özel, CHP’nin geçmişe değil geleceğe odaklanacağını vurguladı.

“BU KURULTAY MUHALEFETTEKİ SON KURULTAYIDIR”

Konuşmasının devamında partililere iktidar sözü veren Özel,

“Buradan tarih önünde ilan ediyorum: Bu kurultay CHP’nin muhalefetteki son kurultayıdır. 40. kurultayımız iktidardaki ilk kurultayımız olacak. Artık iktidar zamanıdır” dedi.

Bu çıkış salonu hareketlendirirken delegeler uzun süre “iktidar” sloganları attı.

İMAMOĞLU MESAJI: “A’DAN Z’YE PLANIMIZ O”

Özel, Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına da değindi. Ekrem İmamoğlu’nun siyasi güç ve enerjiye sahip olduğunu belirterek:

“A’dan Z’ye planımız Ekrem İmamoğlu’dur. Onun bizimle siyasi rekabet edecek takati kalmamıştır. AK Parti’nin bu örgütle mücadele etmeye cesareti yoktur. Sayın Erdoğan’ın güvendiği tek şey AK Parti’nin yargı kollarıdır.” ifadelerini kullandı.

KÜRT SORUNU VE ‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ MESAJI

Özel, konuşmasının önemli bölümünü demokrasi ve Kürt sorununun çözümüne ayırdı. CHP’nin her zaman demokratik yöntemleri savunduğunu ifade eden Özel:

“Kürtlerin seçtiği belediyelere kayyum atanırken, siyasetçiler cezaevlerinde tutulurken susmadık. Bu sorunun Meclis’te kurulacak bir komisyonla çözülebileceğini yıllardır söylüyoruz. Türkiye’nin eşit yurttaşlık temelinde barışa ihtiyacı var.” dedi.

Kayyum uygulamalarının devam ettiğini, kimi davalarda seçilmiş siyasetçilerin hâlâ hapiste olduğunu hatırlatan Özel, AYM ve AİHM kararlarının uygulanmamasına da tepki gösterdi.

İMRALI TARTIŞMASI: “PARTİYİ SIKIŞTIRMAK DOĞRU DEĞİL”

Kılıçdaroğlu’nun İmralı’ya gitmeme tavrına yönelik eleştirilerine de yanıt veren Özel, siyasi çözüm süreçlerinde baskının doğru olmadığını belirtti:

“Bu mesele çözülmeden partimizi ‘olmazsa olmaz’ diyerek İmralı’ya gitmeme noktasında sıkıştırmak doğru olmamıştır. Siyaset milletin rızasıyla yapılır, dayatmayla değil.”

KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZLERİ NEYDİ?

Kemal Kılıçdaroğlu kurultaydan önce sosyal medya hesabından yayımladığı videoda:

CHP’nin yolsuzluk iddialarından arınması gerektiğini,

Kardeşlik sürecine yön verecek bir parti olması gerektiğini,

Partinin İmralı görüşmelerine mesafeli kalmasının doğru olmadığını

belirtmişti.

