CHP Kurultayında gergin anlar: Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Arının” çıkışına sert yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde Genel Başkan Özgür Özel’in yaptığı konuşma salonda geniş yankı uyandırdı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı “arınma” mesajına net bir cevap veren Özel, partisinin artık eski tartışmalara dönmeyeceğini söyledi. Özel’in sert ifadeleri ve iktidar çıkışı kurultay salonunda uzun süre alkışlandı.
Kurultay kürsüsünde partililere seslenen Özel, Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı videodaki “CHP arınmalı” önerisine şu sözlerle karşılık verdi:
“CHP arınacaksa, bizi yüzde 25’e hapsetmek isteyenlerden arınacak. Meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacak. CHP arınacaksa, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. Artık kimse bizi yenilgiye alıştırmayacak.”
Özel, CHP’nin geçmişe değil geleceğe odaklanacağını vurguladı.
Konuşmasının devamında partililere iktidar sözü veren Özel,
“Buradan tarih önünde ilan ediyorum: Bu kurultay CHP’nin muhalefetteki son kurultayıdır. 40. kurultayımız iktidardaki ilk kurultayımız olacak. Artık iktidar zamanıdır” dedi.
Bu çıkış salonu hareketlendirirken delegeler uzun süre “iktidar” sloganları attı.
Özel, Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına da değindi. Ekrem İmamoğlu’nun siyasi güç ve enerjiye sahip olduğunu belirterek:
“A’dan Z’ye planımız Ekrem İmamoğlu’dur. Onun bizimle siyasi rekabet edecek takati kalmamıştır. AK Parti’nin bu örgütle mücadele etmeye cesareti yoktur. Sayın Erdoğan’ın güvendiği tek şey AK Parti’nin yargı kollarıdır.” ifadelerini kullandı.
Özel, konuşmasının önemli bölümünü demokrasi ve Kürt sorununun çözümüne ayırdı. CHP’nin her zaman demokratik yöntemleri savunduğunu ifade eden Özel:
“Kürtlerin seçtiği belediyelere kayyum atanırken, siyasetçiler cezaevlerinde tutulurken susmadık. Bu sorunun Meclis’te kurulacak bir komisyonla çözülebileceğini yıllardır söylüyoruz. Türkiye’nin eşit yurttaşlık temelinde barışa ihtiyacı var.” dedi.
Kayyum uygulamalarının devam ettiğini, kimi davalarda seçilmiş siyasetçilerin hâlâ hapiste olduğunu hatırlatan Özel, AYM ve AİHM kararlarının uygulanmamasına da tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu’nun İmralı’ya gitmeme tavrına yönelik eleştirilerine de yanıt veren Özel, siyasi çözüm süreçlerinde baskının doğru olmadığını belirtti:
“Bu mesele çözülmeden partimizi ‘olmazsa olmaz’ diyerek İmralı’ya gitmeme noktasında sıkıştırmak doğru olmamıştır. Siyaset milletin rızasıyla yapılır, dayatmayla değil.”
Kemal Kılıçdaroğlu kurultaydan önce sosyal medya hesabından yayımladığı videoda:
CHP’nin yolsuzluk iddialarından arınması gerektiğini,
Kardeşlik sürecine yön verecek bir parti olması gerektiğini,
Partinin İmralı görüşmelerine mesafeli kalmasının doğru olmadığını
belirtmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
İsrail ordusu, 27 Kasım 2024’te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’ın güneyindeki Alma Şaab bölgesine hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamları saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmazken, ateşkes ihlallerinin bir yılda bini aştığı belirtiliyor. Lübnan’ın güney sınırı yine İsrail hava saldırısının hedefi oldu. İsrail ordusu, Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen bu sabah Alma Şaab bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. […]
Ünlü işletmeci CZN Burak ve babası İsmail Özdemir’in, kentsel sit alanında izinsiz inşaat yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada mahkeme kararını açıkladı. İki isim de haklarındaki suçlamalardan beraat etti. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan şef ve işletmeci CZN Burak (Muhammed Burak Özdemir) ile babası İsmail Özdemir’in, kentsel sit alanında izinsiz inşaat faaliyeti yürüttükleri gerekçesiyle 5 yıla kadar […]
Market yönetiminden dikkat çeken açıklama: “Zabıtaya yazdınız, CİMER’e bildirdiniz, muska bile bıraktınız” Bolu’nun Çıkınlar Mahallesi’nde bir yapı marketin rafları arasında bulunan muska, hem çalışanları hem de sosyal medyayı hareketlendirdi. Kötü niyet içerdiği değerlendirilen muskayla ilgili market yönetiminin yaptığı paylaşım, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Olayın kimin tarafından gerçekleştirildiği ise hâlâ bilinmiyor. MARKET ÇALIŞANLARI RAFLARIN ARASINDA […]
Zonguldak’ın Mithatpaşa Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis ekipleri biber gazı kullanarak tarafları güçlükle ayırdı. Zonguldak’ta akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yaşanan olay, caddeyi adeta savaş alanına çevirdi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis […]
Muğla’da turuncu kodlu alarm verilirken, 7 ilde sarı kodla sağanak, sel ve hortum riskine karşı dikkat çağrısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı ve güney bölgelerde etkisini artıran yağışlara ilişkin yeni bir uyarı yayımladı. MeteoUyarı sistemi kapsamında 1 il için turuncu, 7 il için sarı kod verilirken, kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, […]
Görev sırasında geçirdiği kazada ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünal, 14 günlük tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. Manisa’da 15 Kasım 2025’te resmi polis aracının park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünal’dan acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ünal’ın yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit olduğunu duyurdu. Kazada, aynı ekipte […]