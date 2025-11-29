Mardin’de aile katliamından kan donduran detaylar: Komşunun ifadesi dehşeti aydınlattı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya, Mehmet Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli’nin başlarından vurulmuş halde bulunmasıyla başlatılan soruşturma, komşunun ifade vermesiyle yeni bir boyut kazandı. Olay yerinde silahın bulunmaması ve kapıda zorlama izinin olmaması şüpheleri artırırken, komşu M.C.’nin anlattıkları cinayetin nasıl işlendiğine dair kan dondurucu ayrıntılar ortaya koydu.
25 Kasım gecesi, aynı apartmanda yaşayan komşular, Kaya ailesinden haber alamayınca mahalle muhtarıyla birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde Mehmet Kaya, eşi Berna ve kızları Samyeli’nin cansız bedenleri bulundu. Anne ve babanın odanın ortasında, küçük çocuğun ise kanepede başından vurulmuş halde olduğu tespit edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Ailenin anne ve kızının cenazeleri Van’ın Tuşba ilçesinde yan yana toprağa verilirken, Mehmet Kaya’nın cenazesi Savur’da defnedildi.
Yapılan teknik incelemede:
Cinayette kullanılan silahın evde bulunmadığı,
Kapıda herhangi bir zorlama olmadığı,
Evde boğuşma izine rastlanmadığı
tespit edildi.
Bunun üzerine polis, KGYS kayıtlarını incelemeye aldı ve çevredeki tüm tanıkların ifadesine başvurdu. İl Emniyeti özel bir ekip kurarak soruşturmayı derinleştirdi.
Cinayet günü Mehmet Kaya’ya tabanca temin ettiği belirlenen komşu M.C., yakalanarak tutuklandı. Savcılığa verdiği ifade ise olayın seyrini değiştirdi.
M.C., ifadede o gece yaşanan dehşeti şöyle anlattı:
“Tabancayı çıkardı ve Berna’ya ateş etti”
“Mehmet yaklaşık 10 gün önce benden tabanca bulmamı istedi. Bir arkadaşım aracılığıyla 17 bin TL’ye aldım ve ertesi gün verdim. Neden istediğini söylemedi. Olay günü anten tamiri için çağırdı, sonra çay içmek için evine gittik.
O sırada Mehmet tartıştığı eşi Berna’nın önünde oturduğunu görünce cebinden tabancayı çıkardı ve ona bir el ateş etti.”
“Kızı ‘Baba ne yapıyorsun?’ dedi… sonra…”
“Berna vurulunca kızı ‘Baba ne yapıyorsun?’ diye bağırdı. Mehmet bu kez kızına bir el ateş etti. Ben şok oldum, ‘Mehmet abi ne yapıyorsun?’ dedim. Bana dönüp ‘Konuşursan seni öldürecekler’ diye tehdit etti. Ardından kendi kafasına ateş etti.”
Soruşturma kapsamında:
M.C. “kasten öldürme” ve “delil karartma”
V.E. ise “delil karartma”
suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla bağlantılı 2 kişinin daha gözaltına alındığı, sorgularının sürdüğü bildirildi.
Komşunun ifadesi cinayetin seyrine ışık tutsa da, ailenin neden böyle bir trajedi yaşadığı hâlâ bilinmiyor. Polis, tabancanın bulunması ve olay öncesi yaşananların aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
